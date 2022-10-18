Thomas Genon, Red Bull Rampage İçin Hazır

Red Bull Rampage , 21 Ekim'de geri dönüyor. Belçikalı Thomas Genon 10. kez Utah Hurricane'in sarp ve acımasız arazisinde sahneye çıkıyor. Sadece Katalan Andreu Lacondeguy, 11 kez ile bu eşsiz maceraya ondan daha fazla tanıklık etti. Genon ilk kez 2012'de çıktığı Rampage sahnesinde 2015 ve 2018 yıllarında beşincilik elde etmeyi başardı.

Genon, Rampage'in bilindik isimleri arasında © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

“2012 benim ilk Rampage'imdi. Hiçbirini kaçırmadım” diyor. "Organizasyonun büyük bir hayranıyım. Oraya gidip sürmek istediğim parkuru inşa edebilmek hoşuma gidiyor. Başka yerlerde bu imkan olmuyor. Durum böyle olunca, belki bazı atlayışlar sizin tarzınıza uymuyor ya da bazı parkurlar o sırada sürmek istediğiniz gibi olmuyor."

Genon'un ilk Rampage'i (2012) © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Doğal olarak, Genon son 10 yılda değişti, büyüdü ve Rampage de onunla birlikte büyüdü. "Hayatım boyunca Rampage benim ruh halime göre gelişti. Değişiyorsun, farklı parkurlarda sürmek istiyorsun. Rampage gerçekten doğal bir evrime izin veriyor. Yıllar geçtikçe çok daha büyük bisikletlere bindim, sert çizgilerde ve bisiklet kontrolüne dayalı teknik parkurlarda deneyim edindim."

15 dakika Thomas Genon Belçika Madenlerinde Thomas Genon ülkesi belçikada bi maden ocağını mesken tutuyor ve nefes kesen bir bisiklet gösterisi sunuyor.

Genon, Rampage'in herkesin uygun gördüğü şekilde kendini ifade etmekte özgür olduğu bir yer olduğunu söylüyor. "Oraya gidip istediğinizi yapabilmeniz ve ayrıca diğer sürücülerin istediklerini yapmalarını görmek gerçekten harika. Bu benim için çok önemli bir şey. Her sürücü kendi stilini kullanabilir ve Rampage'de başarılı olabilir.”

Peki, Genon yıllara yayılan tecrübelerin ardından mükemmel çizgide sürme ayrıcalığına sahip oldu mu?

"Tüm farklı Rampage'lere ve sporun evrimine dönüp baktığımda, bence mükemmel çizgi sizi zorlayan çizgidir" diyor. "Sadece akrobatik hareketler yapıp ve kolay bir çizgide sürüyorsanız o zaman bir şey eksik demektir. Sadece teknik açıdan zor bir çizgiden aşağı iniliyorsa, o zaman da bir şeyler eksik demektir."

Genon'un 2019 Red Bull Rampage performansını hemen aşağıda izleyebilirsin.

4 dakika Thomas Genon - Red Bull Rampage 2019 Thomas Genon'un Red Bull Rampage 2019 performansına bir bakış.

Rampage'deki ilk tecrübesinden on yıl sonra yaklaşımı “büyük atlayışlar yapmak ve hızlı gitmek” şeklinde özetlenebilir. "Daha büyük atlayışlar yapmak istiyorum, çünkü 2012'de ilk sürdüğüm yere geri dönüyoruz ve o zamandan beri sürüşüm değişti, bu yüzden aynı çizgiyi aramayacağım."

Rampage üst derecede odaklanma isteyen bir organizasyon © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Tüm farklı Rampage'lere ve sporun evrimine dönüp baktığımda, bence mükemmel çizgi sizi zorlayan çizgidir Thomas Genon

Bu yılki Red Bull Rampage, 2008-2013'de kullanılan bölgede gerçekleşiyor. Ama, Rampage daha önce kullanılmış bir alanda bile olsa her zaman mükemmel tuvali sağlar. “Rampage boş bir sayfadır. Yeni bir şeye başlamak istiyorum. Parkura girdiğinde canlanmak istiyorsun.”

Kazı inşa ekibine gelince, Genon, Mine Line projesinin bazı yönlerini planlamasına yardımcı olan bir ekip kuruyor. Bu ekip Fransız Eliott Lapotre ve Louis Reboul'dan oluşuyor. Her ikisi de kendi başlarına harika sürücüler, Reboul'un kendisi de 2014'te Rampage finallerinde yer aldı.

"Geçen yıl benim için o kadar son dakikada oldu ki onları getiremedim. Ama Eliott 2016, 2017, 2018 ve 2019'da benimleydi. Yani o her zaman benim yanımda. Louis de sık sık birlikte sürüş yaptığım biri. Bu yılın başlarında Canyon Bikes için Utah'daydım ve ikisi de parkur yapımına yardım etmek için yanımdaydı. Ne aradığımı biliyorlar, onlara hiçbir şeyi fazla açıklamama gerek yok, anlıyorlar."

Genon sahaya çıktı © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Rampage'de 10. kez sahneye çıkan bir sporcunun etkinliği ve tehlikeyi hafife aldığını düşünebilirsiniz ama durum böyle değil.

"Sonuncusu olup olmadığından asla emin olamazsın. Bu senin ilkin olsa bile. Bu türünün tek örneği. Herkes mutlak en iyi performansını sergilemek ister. En iyi sonucu alan sürüş tarzının bu olduğunu kanıtlamak için parkura çıkıyorum. Başlangıçta korkuyorsun ama kararlılık bu korkunun üstesinden gelmeni kolaylaştırıyor."

Genon, 10 yıldır araziye alışkın © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Tabii ki, umut, Genon'un önümüzdeki yıllarda Rampage'de rekabet etmeye devam etmesi yönünde. İlk 10'a gir ve otomatik bir davet al. Peki bu yıl için beklentileri neler?

"Rampage'de başarılı olmak için doğru gitmesi gereken çok şey var. Kesin bir sıralama beklemek çok zor. Podyum çıkmaya çalışacaksınız. Açıkçası benim de istediğim şey bu. Zamanımda beşinci, altıncı, yedinci oldum."