Yakın Plan: Tijana Bošković'in Başarılarla Dolu Kariyeri

Dünyanın en iyilerinden biri, Tijana Bošković 8 Mart 1997’de doğdu . Mahallede arkadaşlarıyla oyun oynamaktan keyif alan Tijana, babasının da spora olan ilgisi ile rotasını çizmeye başlamıştı. Küçükken ailesiyle Sırbistan Milli Takımı’nı heyecanla izleyen o kız çocuğu, daha sonra binlerce genç kızın aynı duyguları onun için paylaştığı bir simge haline gelecekti.

Tijana Bošković © Eczacıbaşı Dynavit

İlk kez 10 yaşında Bileća kulübünün çatısı altında antrenmanlara başlayan Tijana, burada takımıyla kazandığı başarılar ve bireysel performansı ile dikkatleri üstüne çekmeye başlamıştı. Ardından ilk profesyonel tecrübesini Partizan Vizura Belgrad’da yaşayan genç pasör çaprazı, 2014 yılında ilk lig şampiyonluğunu kariyerine ekledi. Aynı zamanda Sırbistan’ın altyapı milli takımlarını da skorer performansıyla taşıyan Tijana, 2013’te EYOF Gençlik Olimpiyatları’nın ve 2014’te U19 Avrupa Şampiyonası’nın En Değerli Oyuncusu seçildi.

Eczacıbaşı Dynavit'e transferi

Tarihler 2015’in 21 Mayıs’ını gösterdiğinde ise spor sayfalarının manşetlerinde onun adı yer alıyordu. “Son Avrupa ve Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı, geleceğin en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Tijana Bošković’i dört yıllığına kadrosuna kattı.” Tijana’nın ilk sözleri şöyleydi: “Geniş vizyon, istikrar, kalite ve güven her zaman, herkes için önemlidir. Bu özelliklere fazlasıyla sahip olan, başarıları, yönetimi, tecrübeli antrenörü ve oyuncularının yanı sıra gelişimime ve kariyerime en iyi katkıyı sağlayacak bir kulüp olması, seçimimdeki önemli etkenler. Eczacıbaşı VitrA formasını gururla taşıyacağım.”

Eczacıbaşı’ndaki ilk sezonunda edindiği tecrübenin ardından 19 yaşındaki Tijana Bošković, Olimpiyat Oyunları’ndaki performansıyla turnuvanın adeta kaderini değiştirdi. Smaç servisleri, zeka dolu hücumları ve soğukkanlılığı ile öne çıkan solak yıldız, 137 sayılık katkısı ile takımının hem en genç hem de en skorer ismi oldu . Sırbistan, 2016 Rio Olimpiyatları’nı kürsünün ikinci basamağında tamamlarken o, henüz 19 yaşında olimpik madalya sahibi bir sporcuydu artık.

Tijana Bošković © Eczacıbaşı Dynavit Geniş vizyon, istikrar, kalite ve güven her zaman, herkes için önemlidir. Eczacıbaşı VitrA formasını gururla taşıyacağım

2016 - 2017 sezonunda Eczacıbaşı’nın 50. yılı için kurduğu kadronun en büyük kozlarından olan Tijana, başarılı grafiğini kulüp sezonuna da yansıttı. Takımıyla ilk Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğunu kazanırken o bir kez daha “en iyi pasör çaprazı” ve “en değerli oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Sezonun devamında Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez dörtlü finallerde oynayan Bošković ve takım arkadaşları, Avrupa serüvenini bronz madalyayla tamamladı.

Milli Takım ile Avrupa şampiyonluğı

Voleybol dünyasında ismini kabul ettiren bir oyuncu haline gelen Bošković, 2017 yazında ise Milli Takım kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonluğu’nu elde etti ve çoğu zaman olduğu gibi, turnuvanın en değerli oyuncusu ondan başkası değildi. Oynadığı yedi maçta 130 sayı kaydeden yıldız isim, set başına 7.22 sayıyı Sırbistan’ın hanesine yazdırmayı başardı.

2017 - 2018 sezonunda CEV Kupası’nda mücadele eden Eczacıbaşı’nda hedef mutlak şampiyonluktu ve öyle de oldu. Turuncu beyazlılar lig finalindeki unutulmaz serinin son maçında şampiyonluğu kaybetse de Avrupa kupalarında mutlu sona ulaştı . Tijana, koleksiyonuna bir altın ve bir en değerli oyuncu ödülü daha eklerken, bu artık bir alışkanlık haline dönüşüyordu.

Tijana Bošković © Eczacıbaşı Dynavit

Aynı sezonun yazında bu kez Dünya Şampiyonası arenasında mücadele eden Bošković, bu yazıda sıkça okuduğunuz -ve okuyacağınız- üzere yine, yeni, yeniden en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Takımının altın madalya kazanmasında el yakan toplarda aldığı sorumluluk, azmi ve çabası ile öne çıkan isimlerden biri oldu. Final maçını 26, turnuvayı ise 193 sayıyla tamamlayan isim, koleksiyonundaki bir eksik altını daha tamamladı.

Bir kez daha en değerli oyuncu

2018 - 2019 sezonunda Eczacıbaşı ile duble yapan Bošković, sezonu Şampiyonlar Kupası’yla açarken, Türkiye Kupası’nı da kazandı. Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda bu kez bronz madalyayla sezonu tamamladı. Milli Takım sezonunda ise bir kez daha ülkesiyle Avrupa Şampiyonu olarak hem “Son Avrupa ve Dünya Şampiyonu” sıfatına sahip oldu hem de üst üste iki kez “en değerli oyuncu” ödülünün sahibi...

Pandemi sebebiyle spor müsabakalarına verilen aranın ardından Tijana yine altın madalya ile döndü. Sezonun açılış maçında VakıfBank karşısında 3:2 galip gelen Eczacıbaşı, 2020 - 2021 sezonunun Şampiyonlar Kupası Şampiyonu oldu. Bu, aynı zamanda Tijana’nın kulüpteki uzun yolculuğunda “kaptan” olarak aldığı ilk kupaydı.

Tijana Bošković © Eczacıbaşı Dynavit

Ertelenen Olimpiyat Oyunları’nın oynandığı 2021 yılında Sırbistan bir kez daha kürsüde yer bulurken, o 192 sayıyla oyunların en skorer ismi ve en iyi pasör çaprazı oldu. Bošković, Brezilya karşısında dört setteki 32 sayılık performansıyla ise Olimpiyat Oyunları’nda tek maçta 30 sayı barajını geçen isimler arasına adını yazdırdı. Sırbistan ile o yaz Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan Bošković, bir başka rekora da bu turnuvada imza attı. Tam 110.3 km/saati bulan smacı ile Sırp pasör çaprazı, kadın voleybol tarihinde ölçülen en hızlı hücumun sahibi oldu. Bu şampiyonada bir diğer özel an ise ablası Dajana Bošković ile karşı karşıya geldiği maçtı.

Dünya Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu

Geçtiğimiz yaz Bošković, alışılmadık başarılara imza atmaya devam etti. 2022 yazında Sırbistan Milli Takımı’nda da kaptanlık görevini üstlenen yıldız isim, üst üste iki Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından bu kez üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonluğu elde etti ve tahmin edileceği gibi üst üste ikinci kez de Dünya Şampiyonası’nın “en değerli oyuncusu” seçildi. Kaptan, kulüp sezonunda ise bir CEV Kupası şampiyonluğu daha kazandı.

2023 sezonunda Sultanlar Ligi’nde normal sezonu namağlup tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit , Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi olurken; Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde adını finale yazdırmayı başardı. Şimdilerde tüm bu başarı hikayesinde belki de eksik olan tek şey iki altın madalya ve bir kez daha Tijana Bošković’ten birkaç galibiyet uzaklıkta...

Tijana Bošković © Eczacıbaşı Dynavit

Henüz 26 yaşında bu başarılarla dolu kariyeri inşa ederek adını voleybol tarihine defalarca yazdırdı. “Tica” aynı zamanda duruşu, güleryüzü, azmi, çabası ile de birçok genç kızın hayallerinin baş kahramanı.