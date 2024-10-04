Yeni Becerinin Kilidi Açıldı: Tom Pagès Motosikletle Yamaç Paraşütü Yaptı

Thomas Pagès: Uçuş Modu projesinden sonra ortaya çıktı, orijinal fikir bir BASE atlayışı yapmak ve paraşüt açıldığında bisikletin üzerinde kalmaktı. Ancak o zamanlar teknik olarak mümkün değildi. Projeden sonra, Valentin Delluc ve meslektaşlarımla birlikte, motosikletle paraşütte nasıl kalabileceğimizi tartıştık ve hayal ettik. En belirgin çözüm atlamak değil, havalanmaktı. Buradan yola çıkarak, motosikletle uçmayı öğrenmek ve tüm bunları birleştirmek fikri ortaya çıktı, ancak küçük kanopilerle yere yakın kalabilir ve sadece bir yamaç paraşütü uçuşu yapmayabilirdik. Birçok şey öğrenmem gerekti çünkü yamaç paraşütü hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Kendi başıma yapmaya çalıştığım pek çok şey vardı ama neyse ki Valentin Delluc, takım arkadaşı Ugo Gerola ve buraları iyi bilen ve uçuşun aşamalarında bana çok yardımcı olan Pacôme Schmitt gibi uzman arkadaşlara danıştım.