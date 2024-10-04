Yeni Becerinin Kilidi Açıldı: Tom Pagès Motosikletle Yamaç Paraşütü Yaptı
Bugünlerde Tom Pagès için hayat nasıl gidiyor?
Son birkaç yıldır bu projeye odaklandım. Pek çok kez dağa çıktım ve bisiklet için ekipman geliştirdim. Bu gerçekten bir tasarım ve öğrenme meselesiydi. Bitireli bir ay oldu, bu yüzden her şey hala çok yeni... Aynı zamanda hala biraz motosiklet kullanıyorum. Çok fazla serbest stil ya da çok fazla atlama değil, daha çok hız ve keyif sürüşü yapıyorum. Ayrıca kışın Enduropale du Touquet gibi kum yarışlarına katılmaya devam ediyorum.
BASE jumping konusunda tutkulusunuz ancak bu disiplinden oldukça uzak bir geçmişten geliyorsunuz. Sizi bunu denemeye iten neydi?
Base Jumping'e birkaç yıl önce başladım ve daha sonra Soul Flyers'tan Fred Fugen ve Vince Reffet ile tanıştım. Uçuş Modu projesi o zaman doğdu. Bugün artık bunu yapmıyorum çünkü yeterli seviyede değilim. Sıfırdan başlayıp tekrar paraşütle atlamam gerekiyor. Tekrar yamaç paraşütü yaptım, helikopterden atladım. Ama bir uçurumdan atlamak... Bu farklı bir şey. Gerçekten hazırlıklı olmanız gerekiyor.
Peki bu, nasıl bir hazırlık süreci gerektiriyor?
Çok sayıda atlayış yapmalısınız. O kadar atlayış yapmalısınız ki bazı şeylerin otomatikleşmesi gerekiyor. Özellikle de atlayışın en önemli anı olan paraşütü açtığınızda... Başlangıç gibi başka önemli anlar da var çünkü düzgün bir şekilde kalkış yapmazsanız paraşüt açılmadan önce dengelenmek için yeterli zamanınız olmayabilir. Çok düzenli pratik yapmanız gereken bir spor.
Hız, yerçekimi ve riske alışkın biri olarak korku ve stresle nasıl başa çıkıyorsunuz? Projeler sırasında bunun üstesinden gelmek için herhangi bir rutininiz var mı?
Her durumda stres var ve bununla başa çıkmak zorundasınız. Kendime söylediğim şey hazır olmam gerektiği. Eğer hazır olduğunuzu bilirseniz, istatistiksel olarak başınıza hiçbir şey gelmez. Ben böyle çalışıyorum. Ne kadar iyi hazırlanırsanız, şansınız o kadar artar. Zamanı geldiğinde, her zaman çok fazla stres altında olursunuz, ancak orada bulunmanızın bir nedeni olduğunu bilirsiniz.
Ride & Fly fikri nereden çıktı?
Uçuş Modu projesinden sonra ortaya çıktı, orijinal fikir bir BASE atlayışı yapmak ve paraşüt açıldığında bisikletin üzerinde kalmaktı. Ancak o zamanlar teknik olarak mümkün değildi. Projeden sonra, Valentin Delluc ve meslektaşlarımla birlikte, motosikletle paraşütte nasıl kalabileceğimizi tartıştık ve hayal ettik. En belirgin çözüm atlamak değil, havalanmaktı. Buradan yola çıkarak, motosikletle uçmayı öğrenmek ve tüm bunları birleştirmek fikri ortaya çıktı, ancak küçük kanopilerle yere yakın kalabilir ve sadece bir yamaç paraşütü uçuşu yapmayabilirdik. Birçok şey öğrenmem gerekti çünkü yamaç paraşütü hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Kendi başıma yapmaya çalıştığım pek çok şey vardı ama neyse ki Valentin Delluc, takım arkadaşı Ugo Gerola ve buraları iyi bilen ve uçuşun aşamalarında bana çok yardımcı olan Pacôme Schmitt gibi uzman arkadaşlara danıştım.
Ailenizin ekstrem sporlara karşı bir tutkusu var...
Bilmiyorum. Belki de babamdan geliyordur (gülüyor.) Kardeşimin benden daha fazla kendini adadığını hissediyorum. Yaptığım şeyin o kadar da aşırı olmadığını düşünme eğilimindeyim, bu yüzden bu beni rahatlatıyor. Karmaşık olan, bir şeyi yapan tek kişi olduğunuzda sınırın nerede olduğunu gerçekten bilmemeniz. Ride & Fly'da olduğu gibi tamamen bilinmeyenin içinde olduğunuzda, nerede durduğunuzu asla gerçekten bilemezsiniz, bu yüzden herhangi bir risk almazsınız.
Sonuç olarak, ne kadar süre antrenman yaptınız?
İki buçuk yıl. Aerolojiyi ve inişin ince noktalarını öğrenmek için dört disiplini aynı anda yaptım. Her şeyi nasıl yapacağımı bilmek istedim ve bu bana gerçekten yardımcı oldu çünkü iniş başlangıçta çok karmaşıktı. Dağlarda yaşamıyorum, bu yüzden Morzine-Avoriaz'a çok gidip gelmem gerekti ve tabii bazen hava uçmanıza izin vermiyor. Birkaç uçuş yapmak için sahada çok zaman harcadım, kolay bir proje değildi ve çok zaman alıyordu.
Motosikletle yamaç paraşütü yapmak nasıl bir şey? Manevra kabiliyetinizi büyük ölçüde değiştiriyor olmalı, değil mi?
Bu kadar alçaktan uçarken hiç hava boşluğu olmuyor mu?
Tehlike esas olarak yerde çarpışmayla alakalı. Hava durumunu şöyle kontrol edebiliyorduk, termal şoktan kaçınmak için her zaman sabah erken ya da gece geç saatlerde çalışırdık. Yer ısındığında soğuk hava alçalır ve bu uçuş sırasında pek hoş olmaz. Rüzgar biraz fazla sert estiğinde biz de gidip çalışmazdık.
Böyle bir video çekerken karşılaştığınız en büyük zorluk neydi?
Ekipmanı geliştirirken nasıl bir yol izlediniz?
Öncelikle koşum takımını bisiklete bağlamak için bir sistem geliştirmemiz gerekiyordu. Bunu yaptıktan sonra, dengeli olup olmadığını görmek için bisikleti garajımın tavanına astım, karabinaları taktım, yelkenin konumunu düşündüm... Tüm bunları yaptıktan sonra, çalışıp çalışmadığını, doğru direksiyon sistemi olup olmadığını, kayışların yeterince güçlü olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bu konuda insanlarla pek çok tartışma yaşadım. Red Bull ile birçok görüşme yaptım ve sonunda her şey çok iyi gitti.
Çok yenilikçi bir insan olarak tanınıyorsunuz. Yeni bir şeyler bulmanız konusunda üzerinizde sürekli baskı hissediyor musunuz?
Şu anda aklınızda, yapmak istediğiniz bir proje var mı?
Pek çok şey var, şimdi tek sorun onları hayata geçirmek. Şimdiye kadar gerçekten Ride & Fly'a konsantre oldum ve başka hiçbir şey yapmadım. Yapmak istediğim son şey, bitiremeden bileğimi falan kırmaktı. Genelde hep böyle çalışırım, FMX yaparken bile... Kendime zarar vermemek konusunda çok titizim. Şimdi zihnim biraz daha özgür olduğuna göre, sırada ne olduğunu düşünmem gerekecek. Uçuş Modu'ndan sonra geldiğim noktadayım. Üzerimdeki baskıyı atıyorum, ancak her zaman biraz saçma ve hatta daha çılgınca fikirlerim olduğu da doğru.