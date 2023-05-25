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Dağ Bisikleti
Tom Pidcock'un Yeni Pinarello Dogma XC Yarış Bisikletiyle Tanış
İtalyan üretici son on yıldaki ilk dağ bisikletini, Avrupa şampiyonu bisikletçi Tom Pidcock için geliştirdi. Bisikletin prototipi ve tüm detaylar bu yazıda...
Tom Pidcock çok disiplinli bir bisiklet canavarıdır... Yol bisikletinde Tour de France etaplarındaki başarısını veya UCI Cyclocross Dünya Şampiyonasında gökkuşağı formasını sırtına geçirdiğini görmeden önce Leeds'li 23 yaşındaki çocuk, dağ bisikletinde tozu dumana katıyordu.
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Tom Pidcock, 16 Mayıs 2021'de Nové Město'da cross-country yarışını kazanıyor
Üç kulvarda yarışmak için üç farklı bisiklet gerekiyor ve ekibi Ineos Grenadiers'ın ana sponsoru Pinarello'nun modellerini asfalt ve cyclocross parkurlarında kullanabilse de, diğer kulvarda bugüne kadar rakip bir markanın modelini kullanmak zorunda kaldı.
Pinarello, 2023 UCI Kros Dağ Bisikleti sezonunun başlangıcını kutlamak için yeni Dogma XC yarış bisikletini duyurdu. İkonik İtalyan üretici, aynı adı taşıyan 2012'de piyasaya sürülen bisikletinden bu yana ilk cross odaklı bisikleti üretti. Pidcock ve Ineos Grenadiers'tan takım arkadaşı arkadaşı Pauline Ferrand-Prévot'un yardımıyla geliştirilen bisiklet, en üst düzeyde rekabet etmelerine yardımcı olabilmesi için tasarlandı.
Bisiklet, UCI MTB XC Dünya Kupası parkurlarında bulunan teknik arazinin üstesinden gelmek için hafif ve duyarlı olan asimetrik bir karbon fiber çerçeve etrafında kurulmuştur. Arka süspansiyonu, esnek bir süspansiyon sistemine sahiptir. Ayrıca üst boruya monte edilmiş bir arka amortisöre dayanmaktadır.
Diğer özel dokunuşlar arasında Pinarello'nun şirket içi bileşen uzmanları Most tarafından geliştirilen Prince CarbonWorks tekerlek seti ve entegre tek parça kokpit (gidon ve gidon boğazı) yer alıyor. Hem fren hem de arka vites değiştiricinin kabloları, aynı zamanda bir durdurucuya sahip olan kulaklıktan geçirilir. Her ikisi de, bir çarpışma anında kollardan çıkan kablo riskini en aza indirme görevini görür.
Shimano'nun XTR grup seti, aktarma organları, fren kurulumu ve pedallar için kullanılırken, Vertical'ın Helium damlalık direği, hafif yapıyı 90 mm hareketle birleştirir.
Olimpiyat galibiyetini simgelemek için altın süslerle tamamlanan özel bir renk ve yazı uygulandı. Ayrıca bisiklet, arazide kullanımı kolaylaştırmak için de belirli bir eğime sahip.
Tom Pidcock's Pinarello Dogma XC: Donanım
- Frame: Pinarello Dogma XC
- Fork: SR Suntour Axon prototype
- Rear suspension: SR Suntour Edge prototype
- Crankset: Shimano XTR 34T
- Powermeter: SRM
- Cassette: Shimano XTR
- Rear derailleur: Shimano XTR
- Shifter: Shimano XTR
- Tyres: Continental CrossKing, 29"x2.2"
- Brakes: Shimano XTR levers and Shimano Dura-Ace 160mm rotors
- Cockpit: Most prototype
- Saddle: Fizik Antares R1
- Seatpost: Vertical Helium
- Grips: ESI Racer’s Edge
- Pedals: Shimano XTR M9100 XC