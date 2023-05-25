Tom Pidcock'un Yeni Pinarello Dogma XC Yarış Bisikletiyle Tanış

Tom Pidcock çok disiplinli bir bisiklet canavarıdır... Yol bisikletinde Tour de France etaplarındaki başarısını veya UCI Cyclocross Dünya Şampiyonasında gökkuşağı formasını sırtına geçirdiğini görmeden önce Leeds'li 23 yaşındaki çocuk, dağ bisikletinde tozu dumana katıyordu.

1 dakika Tom Pidcock, Nové Město'da ilk UCI MTB Dünya Kupası zaferini yaşadı Tom Pidcock, 16 Mayıs 2021'de Nové Město'da cross-country yarışını kazanıyor

Üç kulvarda yarışmak için üç farklı bisiklet gerekiyor ve ekibi Ineos Grenadiers'ın ana sponsoru Pinarello'nun modellerini asfalt ve cyclocross parkurlarında kullanabilse de, diğer kulvarda bugüne kadar rakip bir markanın modelini kullanmak zorunda kaldı.

Pidcock, 2023'ün ilk cross-country yarışında Dogma XC ile zafere ulaştı © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Pinarello, 2023 UCI Kros Dağ Bisikleti sezonunun başlangıcını kutlamak için yeni Dogma XC yarış bisikletini duyurdu. İkonik İtalyan üretici, aynı adı taşıyan 2012'de piyasaya sürülen bisikletinden bu yana ilk cross odaklı bisikleti üretti. Pidcock ve Ineos Grenadiers'tan takım arkadaşı arkadaşı Pauline Ferrand-Prévot'un yardımıyla geliştirilen bisiklet, en üst düzeyde rekabet etmelerine yardımcı olabilmesi için tasarlandı.

Pidcock, Dogma XC'nin geliştirilme sürecine yoğun şekilde katkıda bulundu © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Bisiklet, UCI MTB XC Dünya Kupası parkurlarında bulunan teknik arazinin üstesinden gelmek için hafif ve duyarlı olan asimetrik bir karbon fiber çerçeve etrafında kurulmuştur. Arka süspansiyonu, esnek bir süspansiyon sistemine sahiptir. Ayrıca üst boruya monte edilmiş bir arka amortisöre dayanmaktadır.

Princeton CarbonWorks, ilk kez dağ bisikleti çıkışını yapıyor © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Diğer özel dokunuşlar arasında Pinarello'nun şirket içi bileşen uzmanları Most tarafından geliştirilen Prince CarbonWorks tekerlek seti ve entegre tek parça kokpit (gidon ve gidon boğazı) yer alıyor. Hem fren hem de arka vites değiştiricinin kabloları, aynı zamanda bir durdurucuya sahip olan kulaklıktan geçirilir. Her ikisi de, bir çarpışma anında kollardan çıkan kablo riskini en aza indirme görevini görür.

Shimano'nun XTR grup seti, aktarma organları, fren kurulumu ve pedallar için kullanılırken, Vertical'ın Helium damlalık direği, hafif yapıyı 90 mm hareketle birleştirir.

Olimpik ve çok disiplinli bir dünya şampiyonuna uygun özel bir renkler... © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Olimpiyat galibiyetini simgelemek için altın süslerle tamamlanan özel bir renk ve yazı uygulandı. Ayrıca bisiklet, arazide kullanımı kolaylaştırmak için de belirli bir eğime sahip.

Tom Pidcock's Pinarello Dogma XC: Donanım

Frame: Pinarello Dogma XC

Fork: SR Suntour Axon prototype

Rear suspension: SR Suntour Edge prototype

Crankset: Shimano XTR 34T

Powermeter: SRM

Cassette: Shimano XTR

Rear derailleur: Shimano XTR

Shifter: Shimano XTR

Tyres: Continental CrossKing, 29"x2.2"

Brakes: Shimano XTR levers and Shimano Dura-Ace 160mm rotors

Cockpit: Most prototype

Saddle: Fizik Antares R1

Seatpost: Vertical Helium

Grips: ESI Racer’s Edge

Pedals: Shimano XTR M9100 XC