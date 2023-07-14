Tom Pidcock'un Tour de France Günlüğü

Tom Pidcock'un tanıtıma pek de ihtiyacı yok ama eğer onun hakkında bir şeyler okumak istersen, ihtiyacın olanı burada bulabilirsin. 23 yaşındaki İngiliz bisiklet yıldızı; hem Dünya Şampiyonası, hem de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ve devamında Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti. Diğer yandan, Bahar Klasikleri'ndeki ikonik zaferde de onun ismi var. Kısacası katıldığı her bisiklet yarışında büyük ödüller kazandı.

2022'de, kariyerine bir Tour de France etap zaferi daha eklemişti. Alpe d'Huez'de ortaya koyduğu harika performans ise hâla akıllarda.

Bu yıl Pidcock, 2019 Tur galibi Egan Bernal'in yer aldığı genç INEOS takımının bir parçası olarak, üç haftalık yoğun bir dönem için Fransa yollarına geri döndü. Bu yıl, Geraint Thomas'ın arkasında ona yardımcı olmayı ve aynı zamanda bir etap kazanmayı hedefliyor.

Tom Pidcock, Tour de France 2023'te Wout Van Aert ile savaşıyor... © POOL BERNARD PAPON/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Tom Pidcock'un 2023 Tour de France mücadelesini, hemen aşağıda kendi yazdığı günlükten takip edebilirsin.

12. Etap: Daha önce hiç böyle bir etap görmedim

Garip bir etaptı. Kaçmaya çalışan pek çok bisikletçi vardı. Fakat birkaç dakika sonra herkes saldırmayı kesti. Daha önce hiç böyle bir etap görmemiştim.

Başlangıç ​​benim için çok da kötü değildi. Benim işim sadece genel klasmanda biraz daha aşağıda olanları takip etmek, tüm fırsatları değerlendirmek ve mümkün olan en az enerjiyi kullanarak günü tamamlamaktı. Çünkü şimdi dağlarda dört uzun gün var. Yine de oldukça iyi hissediyorum ve bu etapta, iyi hissediyor olmak güzel.

01 11. Etap: Yorgun hissetmeye başlıyorum

Sürüşün yavaş olması sporcuyu dinlendirmez tam aksine bir uyuşukluk yaratır. Her gün daha da acıkıyorum, bu yüzden daha fazla yemem gerekiyor. Ayrıca daha kötü uyumaya ve sabahları daha erken uyanmaya başladım bu da yorgunluğu gidermeye yardımcı olmuyor. Ancak 12. etaptan itibaren dört zorlu gün başlıyor. Sabırsızlanıyorum.

02 10'uncu Etap: Zor durumlarda rahat olan bisikletçilerden biriysen, sorun yok

Bütün gün tam gaz devam ettik. Ama aslında oldukça iyi hissettim. 2022'de benzer bir etap yaşadık ve artık tamamen sınırdaydım ama 10. Etap'ta kendimi iyi hissettim. Orada bu tür durumlarda rahat olan bisikletçilerden biri olduğunda sorun yaşamıyorsun. Oldukça hızlı bir gündü ve etabın sonuna doğru pelotonun önüne geçtik. Bilbao'ya çok fazla zaman ayırmak istemedik.

03 Birinci Dinlenme Günü: İlk dokuz gün pek iyi başlamadı ama her geçen gün daha iyiye gidiyorum

Uyandım, kahvaltımı yaptım, bir röportaj yaptık ve birkaç saatliğine zamana karşı bisikletimde biraz zaman geçirdim. Makarna, somon, bezelye ve sebzeden oluşan öğle yemeğimden sonra uyumaya çalışacağım ve sonra masaj için fizyoterapiye gideceğim ama gündüz uyumak konusunda pek iyi değilim.

İlk dokuz günün çok iyi başladığını düşünmüyorum ama her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Bu konuda oldukça olumluyum ve bundan zevk alıyorum. Önümüzdeki birkaç gün zorlu bir blok olacak. İlk kısmı geride bıraktık ve herkes her gün sonuna kadar mücadele edecek.

04 9'uncu Etap: Genel klasman kovalayan isimlerle önde olmak güzeldi

9. etap çok iyiydi. Çok sıcak bir gündü, bu yüzden serin kalmam önemliydi. Başıma bir sürü şişe su döktüm ve formama buz koydum. Otobüsteki herkes oldukça yorgun hissediyor. Ama tüm bunlar gerçekten keyifli.

05 8'inci Etap: Cav için içim parçalandı, Tur için üzücüydü

Kolay bir gün olmasını umuyordum ama Central Massif'teki bu günler çok zorlu oluyor, bunu unutmuşum. Gerçekten vahşi bir gündü. Mark Cavendish'ten sonra biraz cesaretim kırılmıştı. Finalde ise kaos vardı. İnsanlar zaman kaybediyor, kazalar yaşanıyor. Karşıdan esen rüzgar nedeniyle oldukça yoğun bir gün geride kaldı. Geçtiğim için mutluydum ve sonunda iyi hissediyorum.

06 7'inci Etap: 1 km kala tünelden geçerken biraz korktum

Bugün oldukça garipti. Dört bisikletçi kaçtı. Sonra biri gidemeyip geri geldi. Arkasından bir diğeri ve sonra bir diğeri daha... Sonlara doğru iki Fransız atak yaptı ve ardından sprint finişi oldu. Süper hızlı ve zordu.

07 6'ıncı Etap: İlk 10'da olmak güzel

Tourmalet sert geçti. Yine de stratejik düşünüyordum. Büyük çaba sarf etmek, etapta veya genel olarak yarışta büyük bir etki yaratmazdı, bu yüzden kendimi ana grupta kalmak için çok zorlamadım çünkü inişte onlara yetişeceğimi biliyordum. Son tırmanış iyiydi...

Şimdi ilk 10'da olmak güzel. Geçen yıl kendimi orada buldum ve dayandım ama bu yıl kendi yoluma baktım ki bu da çok güzel. 7. etap dağlardan kaçışla geçecek ve bu, turun en güzel günü.

08 5'inci Etap: Geçen yıldan daha iyi hissediyorum

Beşinci etap, bütün gün tam gaz devam etti. 30 güçlü isim bir anda yola çıktı ve 30 saniye kazandı ancak BAE zaten pelotonun başına geçiyordu, bu yüzden kaçamadılar. Yine de bulunduğum yerden oldukça memnundum. Kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Her gün biraz daha iyiye gidiyorum ve bu bana daha fazla güven veriyor, bu güzel. Geçen yıldan daha iyi hissediyorum, orası kesin.

09 4'üncü Etap: Yarınki yarışa hazırlanmak için ayrılan bir gün

4. etap her zaman sprinterlerin çekiştiği bir gün olacaktı, bu yüzden yolculuğum 5. turdaki ilk büyük dağ gününe hazırlanmak için, yemek yemekle geçti.

Sabah 9'da kahvaltı ettim. Öğleden sonra 1'de yarışmaya başladık. Akşam 5'e kadar yemek yemeden durmak gerekiyor. Bu uzun bir süre. Oldukça acıkabilirsin. Ve dünyanın en büyük yarışının ortasında olduğun için etapta büyük efor sarf etmezsen açlığı fark ediyorsun.

10 3'ncü Etap: Bu yıl herkes birbirine oldukça saygılı

Manzara biraz daha iyi hale gelse de bugün nispeten sıkıcı bir başlangıç oldu. Sahile ulaştığımızda, manzara harikaydı. Geçen yılki Tour de France benim için bir ilkti ve her gün tam gaz devam etmiştik.

Başlangıçta yeterince yemedim, bu yüzden sonunda bunun bedelini ödüyordum. Bitiş, beklendiği gibi epey telaşlıydı. Bu yıl çok fazla sprinter takımı var. Genel klasman ise biraz kaotikti. Çok fazla kaza olmaması da harika bir gelişme tabii...

11 2. Etap: Bir şeyler yapabileceğim konusunda bana güven verdi

Bask Bölgesi'ndeki kalabalıklar oldukça çılgın... Her etaptan sonra kulaklarım çınlıyor. Son tırmanış aslında iyiydi ve mutluydum. Kalabalık grubun içinde olmak güzeldi. Bitişe gelirken, atak yapıp yapamayacağımı görmek için şansımı deneyeyim dedim. Wout van Aert tam üzerimdeydi. Sprintte biraz sıkıştım, Victor Lafay gitti ve kazandı. Ben dördüncü oldum. Yani evet, fena değil. Bu sonuç bana güven verdi.

Buna ihtiyacım vardı, özellikle İsviçre Turu'nda de işler iyi gitmediği için... Bundan gerçekten emin değildim ve Tur'a fiziksel olarak hiç güven duymadan geliyordum. Kendimi zihinsel olarak geliştirebilirim ancak bunu fiziksel olarak yapabileceğini bilmek farklıdır.

2. etapta dördüncülük... Tom'a becerileri konusunda biraz güven verdi. © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

12 1'inci Etap: Umduğum gibi değildi ama bunun için ağlayamazdım

Birinci etap sonrası hayal kırıklığına uğradım, gerçekten utandım. Kendine inandığında ve takım da sana inandığında, o zaman işler hayal ettiğiniz gibi gitmediğinde iyi değildir. Özellikle de tur başlamadan önceki tüm göstergeler benim iyi olacağım yönündeydi.

Yarışta ortaya koyduğumuz performans için çok çalışıyordum. Sondan ikinci tırmanışta acı çekiyordum ve son tırmanışta kendimi daha iyi hissetmeme rağmen, yukarı çıkamadım. Gidip bunun için ağlayamazdım. Daha gidilecek yollar var. Daha 20 etap var...

13 Yarış Öncesi: 1 Etap kazanmak istiyorum

30 Haziran

Tur için hazırlığım geçen yılki ile tamamen aynı şekilde devam etti. İlkbahar Klasiklerini geride bıraktım, birkaç dağ bisikleti mücadelesine katıldım ve kendime bir hafta ayırdım. Ardından doğrudan eğitim kampına ve İsviçre Turu'na gittim.

Bu sene işler biraz daha yolunda gibi... Mart ayında Tirreno-Adriatico'da geçirdiğim bir kazadan sonra beyin sarsıntısı yaşadım ancak bunun dışında oldukça iyi geçti ve kendimi daha yüksek bir seviyede hissettim.

İsviçre Turu'nda işler istediğim gibi gitmedi. Sanırım irtifa eğitiminden doğrudan yarışa katıldığım için biraz garip hissettim. Ama geçen yılki gibi Covid'e yakalanmadım ve yarışı bitirmeyi başardım.

Pidcock has become used to winning © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool Bu yılki turda ancak bir etap kazanırsam kendime başarılı diyeceğim. Tom Pidcock

Takım bu yıl çok farklı hissediyor. Luke [Rowe] ve G [Geraint Thomas] gibi etrafta yarışmaya alıştığım insanlar burada değil ve İspanyolca konuşan beş bisikletçi [Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Dani Martínez ve Carlos Rodríguez] ve İngilizce konuşan üç bisikletçi var. [Tom, Michał Kwiatkowski ve Ben Turner].

Nihayetinde, bu yılki Tur ancak bir etap kazanırsam, belki bir kez sarı mayoyu giyersem ve bir etki yaratırsam başarılı olacağım. Sanırım birinci etaptan itibaren yapmak istediğim şey bu. Ama gerçeği bacaklar söyleyecek.