Bir Oyun Daha
© Hangar 13/2K Games
OYUN
Top Spin 2K25 Hakkında Bilmen Gerekenler
Yıllardır elle tutulur bir oyun bulamayan tenis tutkunlarının hasreti Top Spin 2K25 ile son buluyor.
Spor dallarının gerçek dünyadaki popülaritesi, oyun dünyasına aynı şekilde yansıyor. Futbol ve basketbol oyunları başı çekerken tenis oyunlarının çok fazla rağbet gördüğünü söylemek güç. Buna rağmen yıllar içinde birçok tenis oyunu piyasaya sürüldü ve bana göre tarihin en iyisi 2011 yılında çıkan Top Spin 4 idi. Müjdeli haber ise birkaç hafta önce geldi ve Top Spin 2K25 26 Nisan’da oyuncularla buluşacak.
01
Top Spin 2K25 nasıl bir oyun?
Top Spin serisini diğer tenis oyunlarından ayıran en önemli şey hem oynanış hem de görsel olarak gerçekçi olmasıydı. Sahip olduğu ince detaylar sayesinde keyifli bir oynanış sunan Top Spin 4, Top Spin 2K25’in de temelini oluşturuyor. Aynı ekibin yer aldığı Hangar 13 tarafından geliştirilen oyunda farklı turnuvalar, mücadeleler ve modlar mevcut. Gerçekçilik konusunda da yine birçok ince detaya yer veriliyor.
Top Spin 2K25 için bazı tenisçilerin gerçek hayattaki hareketleri oyuna birebir aktarılmış durumda, hatta Roger Federer bu konuda stüdyo ile işbirliği yapmış. Toprak kort maçlarında zemin gitgide deforme olacak ve bu gözle görülebilecek, her set başında da kort süpürülmüş olacak. Oynanış tarafında zamanlama göstergesi daha sade ve anlaşılabilir tasarlanırken, servis sistemi Top Spin 4’e göre geliştiriliyor.
Oyunda tenis takviminde yer alan dört büyük turnuvada (Wimbledon, Roland-Garros, US Open, Australian Open) boy gösterme şansı bulacağız. Tabii ki tek amacımız Grand Slam kazanmak olmayacak; Indian Wells, La Caja Mágica, Pala Alpitour, Foro Italica ve daha birçok arenada daha korta çıkacağız. Bu maçlarda hem gerçek tenisçiler hem de MyPLAYER modunda yaratacağımız tenisçimiz ile mücadele etme şansımız olacak.
Kendi tenisçisini yaratan oyuncular farklı bir serüvene yelken açacaklar. MyCAREER modunda ilk olarak dış görünüşüne (tip, kıyafet, ekipman) karar verilecek tenisçiler, maçlar yaptıkça seviye atlayacak ve geliştirilebilecek. (Oyunda birçok markanın kıyafetleri ve ekipmanları yer alacak.) Kendine güvenen oyuncular World Tour ve 2K Tour modlarında dünyanın dört bir yanındaki rakiplerine meydan okuyabilecekler.
02
Top Spin 2K25’te hangi tenisçiler var?
Serinin son oyunu Top Spin 4’te 25 tenisçi yer alıyordu ve Top Spin 2K25’te de toplam 25 tenisçi yer alacak. Bu 25 isimden 7’si erkek, 11’i kadın ve 7’si efsaneler kategorisinde yer alıyor. Red Bull sporcusu Matteo Berrettini’nin yanı sıra Carlos Alcatraz, Andy Murray, Caroline Wozniacki, Emma Raducanu, Naomi Osaka, Andre Agassi ve Steffi Graf gibi isimlerin yer aldığı listenin tamamını aşağıda görebilirsin.
Top Spin 2K25 Erkek Tenisçiler
- Andy Murray
- Ben Shelton
- Carlos Alcatraz
- Daniil Medvedev
- Frances Tiafoe
- Matteo Berrettini
- Taylor Fritz
Top Spin 2K25 Kadın Tenisçiler
- Belinde Bencic
- Caroline Wozniacki
- Coco Gauff
- Emma Raducanu
- Iga Świątek
- Karolina Pliskova
- Leylah Fernandez
- Madison Keys
- Naomi Osaka
- Paula Badosa
- Sloane Stephens
Top Spin 2K25 Efsane Tenisçiler
- Andre Agassi
- John McEnroe
- Maria Sharapova
- Pete Sampras
- Roger Federer
- Serena Williams
- Steffi Graf
03
Top Spin 2K25 platform ve fiyat bilgisi nedir?
PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S için geliştirilen oyunun üç sürümü (Standart, Deluxe, Grand Slam) mevcut. Deluxe sürümünde bazı tenisçiler için ekstra kıyafetler, ekstra aksesuarlar, MyPLAYER modu için 10. seviye hızlandırması ve 1.700 VC içeren Rookie Rise paketi yer alıyor. Grand Slam sürümünde bunlara ek olarak All Access Pass bulunuyor. Farklı platformlar ve sürümler için fiyatlar ise şu şekilde:
- PC Standart - 60$
- PC Deluxe - 100$
- PC Grand Slam - 120$
- PS4 Standart - 1.750 TL
- PS4 & PS5 Standart - 1.880 TL
- PS5 Deluxe - 2.500 TL
- PS5 Grand Slam - 3.000 TL
- Xbox One Standart - 1.750 TL
- Xbox One & Xbox Series X|S - 1.880 TL
- Xbox Series X|S Deluxe - 2.500 TL
- Xbox Series X|S Grand Slam - 3.000 TL
04
Top Spin 2K25’in sistem gereksinimleri neler?
Oyunu konsolda oynamak isteyenler performans açısından herhangi bir sorun yaşamayacaklardır ancak PC’de oynamak isteyenlerin en azından minimum bileşenlere sahip olmaları gerekiyor. Top Spin 2K25’in sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı ancak açıklandığı gibi detayları bu bölümde bulabilirsin.