Top Spin 2K25 Hakkında Bilmen Gerekenler

Top Spin serisini diğer tenis oyunlarından ayıran en önemli şey hem oynanış hem de görsel olarak gerçekçi olmasıydı. Sahip olduğu ince detaylar sayesinde keyifli bir oynanış sunan

Top Spin 4, Top Spin 2K25’in de temelini oluşturuyor

. Aynı ekibin yer aldığı Hangar 13 tarafından geliştirilen oyunda farklı turnuvalar, mücadeleler ve modlar mevcut. Gerçekçilik konusunda da yine birçok ince detaya yer veriliyor.