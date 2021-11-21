Toprak Razgatlıoğlu'ndan Motor Sporları Tarihimizin En Büyük Başarısı

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , Dünya Superbike Şampiyonası 'nda sezonun son durağı olan Endonezya'daki ilk yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı ve motor sporları tarihimizin en büyük başarısına imza attı.

Toprak, Endonezya'daki yarış hafta sonuna harika bir başlangıç yaptı. WSBK takviminde ilk kez yer alan Mandalika Pisti'nde ortaya çıkacak sonuçlar merak edilirken, Toprak sıralama turlarındaki dominant performansıyla bu yeni piste çok çabuk uyum sağladığını gösterdi.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan temsilcimiz, pist rekorunun da sahibi olarak ilk yarış için avantajı ele geçirdi. Toprak'ın şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Jonathan Rea ikinci sırayı alırken, ilk çizginin son son ismi ise Scott Redding oldu. Şampiyonluk düğümünün çözülmesi için artık tüm gözler ilk yarışa çevrilmişti.

Ancak cumartesi günü Mandalika Pisti'nde sürücüleri bir sürpriz bekliyordu. İlk yarışın öncesinde başlayan sağanak yağış, pisti yarışa elverişsiz hale getirirken önce start saatinin ertelenmesine, ardından ise yarışın pazar gününe kaydırılmasına neden oldu.

Pazar günü ise biraz yağmur olsa da start verilmesine engel bir durum yoktu. Kısa bir gecikmeyle başlayan yarışta, Toprak, ıslak zeminin de etkisiyle start'ta biraz temkinli davrandı. Jonathan Rea liderliğe yükselirken, Scott Redding ise Toprak'ın hemen önünde ikinci sıraya yerleşti. İlk tur tamamlanmadan Toprak, Redding'i geride bırakarak ikinciliği tekrar ele geçirmeyi başardı.

İkinci tur geçilirken Toprak müthiş bir atakla Rea'yı ekarte etmeyi başardı ve liderliğe yerleşti. Bir tur sonra yarışa çok iyi başlayan Axel Bassani de başarılı bir atakla Rea'yı geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. Bir turda ise Toprak, Rea ve Bassani arasındaki mücadele peş peşe geçişlere sahne olurken, liderlik bu üçlü arasında sık sık el değiştirdi. Altıncı turdan itibaren Rea ilk sıraya yerleşirken Toprak ise onu yakından takip ediyordu.

Bitime 12 tur kala Rea'nın 10. virajda yaptığı hatayı değerlendiren Toprak, tekrar liderliği aldı. İlerleyen turlarda Redding de öndeki ikiliye yetişti ve bitime 10 tur kala Rea'yı geçerek ikinciliğe yükseldi. İki tur sonra 15 virajda hata yapan Toprak üçüncülüğe gerilerken, liderlik koltuğu Redding'e kaldı. Bu noktadan sonra öndeki ikili farkı biraz açmaya başladı ve Rea ile Toprak arasındaki fark 1,4 saniyeye kadar yükseldi.

Yarışın bitimine 5 tur kala Rea, hata yapan Redding'i geçti ve ilk sıraya yükseldi. Toprak da bu hatadan faydalanarak Redding'le arasındaki farkı iyice azalttı. bitime üç tur kala ise birinci virajda atağını yapan Toprak kendini ikinci sıraya atmayı başardı.

Kalan turlarda yerini korumayı başaran temsilcimiz yarışı ikinci sırada tamamlamayı başardı. Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla müthiş geçen sezonu Dünya Superbike şampiyonu olarak taçlandırdı ve motor sporları tarihimizin en büyük başarısına imza attı. Toprak, bu başarıyla son altı yıldır zirvenin sahibi olan Jonathan Rea'yı da tahtından etmiş oldu. Temsilcimiz şampiyonluk sevincini ilk olarak mentörü Kenan Sofuoğlu ve bir başka Red Bull sporcusu Can Öncü'yle birlikte kutladı.