Toprak Razgatlıoğlu 2022 Sezonunu Dünya İkincisi Olarak Tamamladı

Motosiklet dünyasının en önemli organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonu sona erdi. Geçen sezon Jonathan Rea ile kıran kırana bir mücadele veren ve sezon sonunda şampiyonluğa uzanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu bu sezon da en iyi performansını ortaya koymaya çalıştı. Avustralya'da sona eren sezonun Toprak açısından nasıl geçtiğine beraber bakalım.

Üst üste podyumlar

İlk şampiyonluğunu 2015 yılında kazanan İngiliz sürücü Jonathan Rea, üst üste altı şampiyonluk alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. 2020 sezonunu üç yarış galibiyeti alarak dördüncü sırada bitiren Toprak ise 2021'de müthiş bir patlama yaptı ve ilk yarış galibiyetini sezon ortasına doğru almasına rağmen şampiyonluğa uzandı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Motosikletine "1" numarayı takan ve sezona "son şampiyon" unvanıyla başlayan Toprak'ın 2022 sezonu istediği gibi başlamadı. Üstelik motosikletinden istediği verimi alamayan Toprak'ın tek rakibi artık Rea değildi, Scott Redding'in yerini alan Álvaro Bautista da şampiyonluk adayı olduğunu kısa sürede gösterdi.

Toprak sezonun ilk üç ayağındaki dokuz yarışın sekizinde podyum yapsa da henüz ilk yarış galibiyetini alamamıştı. Toprak'ın podyum göremediği tek yarış ise Hollanda'daki ikinci ana yarıştı. Yarışı lider durumda götüren Toprak ve hemen arkasındaki Rea temas yaşayınca iki sürücü yarış dışı kaldı, bu durum Bautista'ya yaradı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Zirveye geri dönüş

İspanya, Hollanda, Portekiz... Sezonun ilk üç ayağı, dokuz yarış, sekiz podyum ama Toprak'ın hedefi her zaman birinci sıraydı. Aslında şampiyon olduğu 2021 sezonuna benzer bir başlangıçtı bu, o sezon dokuz yarıştan sadece bir galibiyet çıkarabilmişti Toprak ve bir geri dönüşe imza atmak istiyorsa zamanı gelmişti.

İtalya'daki Misano pistinde superpole yarışını kazanan Toprak, İngiltere'deki Doning Park'ta ise tam anlamıyla geri döndü. Cumartesi günü ana yarışı, pazar günü hem superpole yarışını hem de ikinci yarışı kazanan Toprak üçleme yaparak Bautista'ya şampiyonluğun kolay olmayacağı mesajını verdi.

Toprak'tan zafer stoppie'si © WSBK

Takvimde sıradaki duraklar Çekya, Fransa, İspanya (Katalonya) ve Portekiz (Algarve) idi. Çekya'dan ve Fransa'dan ikişer galibiyet çıkaran Toprak, Katalonya'dan da bir üçüncülük çıkardı. Sezonun son çeyreğine girmeden önceki son durak Portekiz'di ve Algarve pistindeki üç yarışın ikisinden zaferle ayrılmayı başardı.

Endonezya'da üçleme

Son üç yarışa girilirken Toprak'ın şampiyonluk hedefi sürüyordu. İngiltere'den Portekiz'e kadar koşulan toplam 15 yarışta Toprak'ın dokuz, Bautista'nın ise altı yarış galibiyeti vardı. Sezonu kimin zirvede bitireceği son çeyrekte belli olacaktı ve bu bölümün ilk yarışı Arjantin'deki San Juan Villicum pistindeydi.

Arjantin'deki ilk ana yarış Toprak'ın istediği gibi geçmedi ve Toprak sadece bir puan toplayabildi. Superpole yarışında yeniden zirveye çıkan Toprak ikinci ana yarışta Bautista'nın ardından podyumun ikinci basamağında yer aldı. Endonezya'ya gitmeden önce Bautista ile aradaki fark 92 puana çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Endonezya ve Avustralya'da kazanılacak potansiyel toplam puan 124 iken Toprak'ın pes etmeye niyeti yoktu. Hala şampiyon olabileceğini, geçen sezon şampiyonluğa uzandığı Endonezya'da göstermek istiyordu. Toprak hem iki ana yarışı hem de superpole yarışını kazandı ancak Bautista ihtiyacı olan puanları topladı.

Sezon finali

Toprak sezona istediği gibi başlamasa da sezonun devamında "şampiyon" kimliğini ortaya koyarak Bautista'ya erken şampiyonluk fırsatı vermedi. Sezonun ilk çeyreğinden sonra rakibiyle hemen hemen aynı puanı toplayan Toprak, Avustralya'daki sezon finalinde, ilk yarışta podyuma çıkmayı başarırken ikinci yarışta ise dördüncü oldu.

Umarım önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde geri geleceğiz ve tekrar şampiyonluk için savaşacağız. Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçlarla 2022 Superbike sezonunu ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

2022 Dünya Superbike Şampiyonası Takvimi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12 ayaktan oluşan takvimini aşağıda bulabilir, Toprak'ın tüm yarışlarına dair detayları öğrenmek ve yarış raporlarına ulaşmak için yarışlara tıklayabilirsin.