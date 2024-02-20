SUPERBIKE
Toprak Razgatlıoğlu'dan Yeni Sezon Öncesi Pist Rekoru
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 sezonu öncesi düzenlenen son testlerde Toprak Razgatlıoğlu pist rekoru kırdı.
Dünya Superbike Şampiyonası’nda yeni sezon heyecanı bu hafta sonu Avustralya’da başlıyor. 12 yarıştan oluşan 2024 takviminin Avrupa dışındaki tek yarışına Phillip Adası’ndaki Phillip Island Grand Prix Pisti ev sahipliği yapacak. İlk yarışa günler kala gerçekleştirilen son testlere ise pist rekorunu kıran Toprak Razgatlıoğlu damga vurdu.
Uzun yıllardır yarıştığı ve 2021 yılında şampiyonluğa ulaştığı Yamaha’dan BMW’ye geçiş yapan Toprak Razgatlıoğlu’nun yeni takımı ile neler yapabileceği merak konusuydu. Ocak ayı sonunda Algarve Uluslararası Pisti’ndeki testlerde pist rekoru kıran Toprak Razgatlıoğlu, aynı performansı Phillip Island Grand Prix Pisti’nde de gösterdi.
Yarış hafta sonuna sadece birkaç gün kala gerçekleştirilen testlerin son gününde Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile geçen yılın Dünya Supersport Şampiyonası şampiyonu Nicolò Bulega arasında yakın bir mücadele yaşandı. Günün sonunda 1:28.511’lik zamana imza atan Toprak Razgatlıoğlu pist rekoru kırarak testlerin en hızlı ismi oldu.
2021 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu ile son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren Jonathan Rea, yaptığı büyük kazanın ardından ilk seansı pas geçti ve ikinci seansta da iyi turlar atmadı. Toprak Razgatlıoğlu’nun eski, Rea’in yeni takım arkadaşı Andrea Locatelli ise oldukça formda göründü ve en hızlı üçüncü zamana imza atmayı başardı.
Son iki sezonun şampiyonu İspanyol sürücü Álvaro Bautista, 2024 sezonunda Bulega ile takım arkadaşı olacak. Yeni sezonda da iddialı olan Bautista kaza yapan sürücülerden biriydi, gün boyunca istikrarlı bir performans sergileyemedi ve ancak altıncı olabildi. Testler sonunda en iyi zamana imza atan 10 sürücü ve süre farkları şöyle:
- Toprak Razgatlıoğlu, 1:28.511
- Nicolò Bulega, +0.074
- Andrea Locatelli, +0.324
- Alex Lowes, +0.700
- Michael Ruben Rinaldi, +0.702
- Álvaro Bautista, +0.767
- Scott Redding, +0.859
- Remy Gardner, +0.888
- Axel Bassani, +0.895
- Andrea Iannone, +0.897
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