Toprak Razgatlıoğlu'dan Yeni Sezon Öncesi Pist Rekoru

Yarış hafta sonuna sadece birkaç gün kala gerçekleştirilen testlerin son gününde Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile geçen yılın Dünya Supersport Şampiyonası şampiyonu Nicolò Bulega arasında yakın bir mücadele yaşandı. Günün sonunda 1:28.511’lik zamana imza atan Toprak Razgatlıoğlu pist rekoru kırarak testlerin en hızlı ismi oldu.

Yarış hafta sonuna sadece birkaç gün kala gerçekleştirilen testlerin son gününde Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile geçen yılın Dünya Supersport Şampiyonası şampiyonu Nicolò Bulega arasında yakın bir mücadele yaşandı. Günün sonunda 1:28.511’lik zamana imza atan Toprak Razgatlıoğlu pist rekoru kırarak testlerin en hızlı ismi oldu.

Yarış hafta sonuna sadece birkaç gün kala gerçekleştirilen testlerin son gününde Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile geçen yılın Dünya Supersport Şampiyonası şampiyonu Nicolò Bulega arasında yakın bir mücadele yaşandı. Günün sonunda 1:28.511’lik zamana imza atan Toprak Razgatlıoğlu pist rekoru kırarak testlerin en hızlı ismi oldu.

2021 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu ile son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren Jonathan Rea, yaptığı büyük kazanın ardından ilk seansı pas geçti ve ikinci seansta da iyi turlar atmadı. Toprak Razgatlıoğlu’nun eski, Rea’in yeni takım arkadaşı Andrea Locatelli ise oldukça formda göründü ve en hızlı üçüncü zamana imza atmayı başardı.

2021 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu ile son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren Jonathan Rea, yaptığı büyük kazanın ardından ilk seansı pas geçti ve ikinci seansta da iyi turlar atmadı. Toprak Razgatlıoğlu’nun eski, Rea’in yeni takım arkadaşı Andrea Locatelli ise oldukça formda göründü ve en hızlı üçüncü zamana imza atmayı başardı.

2021 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu ile son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren Jonathan Rea, yaptığı büyük kazanın ardından ilk seansı pas geçti ve ikinci seansta da iyi turlar atmadı. Toprak Razgatlıoğlu’nun eski, Rea’in yeni takım arkadaşı Andrea Locatelli ise oldukça formda göründü ve en hızlı üçüncü zamana imza atmayı başardı.