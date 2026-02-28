Toprak Razgatlıoğlu MotoGPT'de!
MotoGP

Toprak Razgatlıoğlu 2026 MotoGP Sonuçları

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP 2026 sonuçları. İlk günden son güne dek, MotoGP sürecinde Toprak Razgatloğlu'nu takip edin.
Published on

MotoGP Tayland sprint yarışı, Pedro Acosta ile Marc Marquez arasındaki düelloyla hafızalara kazınırken gözler bir yandan da Toprak Razgatlıoğlu’nun performansındaydı. Dünya Superbike şampiyonu temsilcimiz, sezonun ilk sprintinde güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen 20. sırada damalı bayrağı gördü. Adaptasyon süreci ve motosiklet karakterine alışma çabası yarışın belirleyici unsurlarından biri oldu.
01

Toprak Razgatlıoğlu’ndan Güçlü Start, Zorlu Devam

Sprint yarışının ilk metrelerinde Toprak Razgatlıoğlu etkileyici bir kalkış sergiledi. Işıkların sönmesiyle birlikte altı sıra birden kazanarak ilk turda önemli bir yükseliş kaydetti. MotoGP sprint formatına henüz alışma aşamasında olan deneyimli pilot, start performansıyla dikkat çekti.
Yarışın ilerleyen bölümlerinde ise tempo dengesi değişti. Prima Pramac Yamaha ile piste çıkan Toprak, motosikletin arka tutuş karakterini anlamaya çalışırken limitleri zorladı. Orta bölümde yaşadığı düşüş, puan potansiyelini ortadan kaldırdı. Yarışı tamamlamayı başaran temsilcimiz 20. sırada finiş gördü.
Sprint formatında lastik yönetimi, kalkış reaksiyonu ve frenaj noktaları büyük önem taşıyor. Toprak Razgatlıoğlu için Tayland sprinti, hızdan çok veri toplama ve adaptasyon açısından değerli bir deneyim sundu.
02

Adaptasyon Süreci ve Ana Yarış Öncesi Beklentiler

MotoGP’ye geçiş yapan her sürücü için ilk yarış haftaları ciddi bir uyum süreci anlamına geliyor. Elektronik sistemler, karbon frenler ve sprint temposu, Superbike’tan farklı bir sürüş disiplini gerektiriyor. Toprak Razgatlıoğlu da Tayland’da özellikle arka lastik hissiyatı üzerine yoğunlaştı.
Kalkış performansı umut verici bir tablo çizdi. İlk turdaki pozisyon kazanımı, refleks ve reaksiyon süresinin MotoGP seviyesinde rekabetçi olduğunu gösterdi. Yarış temposunda istikrar yakalamak ise ana hedef olarak öne çıkıyor.
Pazar günkü ana yarış öncesinde teknik ekip ile yapılacak ayar değişiklikleri belirleyici olabilir. Toprak Razgatlıoğlu’nun sprintte edindiği veriler, uzun yarış temposunda daha dengeli bir performansın kapısını aralayabilir. Sezonun henüz başında alınan her kilometre, şampiyonanın ilerleyen ayları için kritik bir yatırım niteliği taşıyor.
03

Toprak Razgatlıoğlu 2026 MotoGP Sonuçları - Tayland Sprint 28 Şubat (Sprint)

Sıra

Sürücü

Ülke

Takım

Puan

1

Pedro Acosta

İspanya

Red Bull KTM (RC16)

12

2

Marq Marquez

İspanya

Ducati Lenovo (GP26)

9

3

Raul Fernandez

İspanya

Trackhouse Aprilia (RS-GP26)

7

4

Ai Ogura

Japonya

Trackhouse Aprilia (RS-GP26)

6

5

Jorge Martin

İspanya

Aprilia Racing (RS-GP26)

5

6

Brad Binder

Güney Afrika

Red Bull KTM (RC16)

4

7

Joan Mir

İspanya

Honda HRC Castrol (RC213V)

3

8

Fabio di Giannantonio

İtalya

Pertamina VR46 Ducati (GP26)

2

9

Francesco Bagnaia

İtalya

Ducati Lenovo (GP26)

1

20

Toprak Razgatlıoğlu

Türkiye

Prima Pramac Yamaha (YZR-M1)

-

Toprak Razgatlıoğlu 2026 MotoGP Sonuçları - Tayland Sprint 1 Mart

Sıra

Sürücü

Ülke

Takım

Puan

1

Marco Bezzecchi

İtalya

Aprilia Racing

25

2

Pedro Acosta

İspanya

Red Bull KTM Factory Racing

20

3

Raúl Fernández

İspanya

Trackhouse Racing

16

4

Jorge Martín

İspanya

Aprilia Racing

13

5

Ai Ogura

Japonya

Trackhouse Racing

11

6

Fabio Di Giannantonio

İtalya

VR46 Racing Team

10

7

Brad Binder

Güney Afrika

Red Bull KTM Factory Racing

9

8

Franco Morbidelli

İtalya

VR46 Racing Team

8

9

Francesco Bagnaia

İtalya

Ducati Lenovo Team

7

10

Luca Marini

Türkiye

Honda Racing Corporation

6

11

Johann Zarco

Fransa

LCR Honda

5

12

Enea Bastianini

İtalya

Tech3 Racing

4

13

Diogo Moreira

Brezilya

LCR Honda

3

14

Fabio Quartararo

Fransa

Yamaha Factory Racing

2

15

Álex Rins

İspanya

Yamaha Factory Racing

1

16

Maverick Viñales

İspanya

Pramac Racing

0

17

Jack Miller

Avustralya

Pramac Racing

0

