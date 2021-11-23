Toprak Razgatlıoğlu: "Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadım"

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu zirvede tamamlayarak Türk motor sporları tarihinin en büyük başarısına imza attı. Şampiyonluk kupasıyla yurda dönen Toprak'ın yanında mentörü Kenan Sofuoğlu ve Yamaha Motor Yöneticisi Andrea Dosoli de bulunuyordu.

Toprak Razgatlıoğlu havaalanında coşkuyla karşılandı © Nuri Yılmazer

Toprak, “Pata Yamaha Takımı ile beraber uğruna çalıştığımız hedefe ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu şampiyonluğu kendim için bir başlangıç sayıyorum. İnşallah ülkeme çok daha büyüklerini yaşatacağım” diyerek duygularını ifade ederken bu zaferi tüm Türkiye’ye armağan ettiğini belirtti.

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu © Barış Acarlı

Dünya Superbike Şampiyonu olan ilk Türk sporcu olan Toprak, Endonezya’da Türk motor sporları tarihini yeniden yazarak Jonathan Rea’nin 6 sezonluk şampiyonluk serisine de son vermiş oldu. Toprak sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle herkese beni desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Toto Spor Kulübü’ne ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu Kenan Sofuoğlu’na ve tüm Türkiye’ye armağan ediyorum"

Bu şampiyonluğu kendim için bir başlangıç sayıyorum. İnşallah ülkeme çok daha büyüklerini yaşatacağım. Toprak Razgatlıoğlu

Kariyerinin dördüncü Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda fabrika takımı Pata Yamaha ile olağanüstü bir sezon geçiren yıldız sporcu, “Pata Yamaha takımı ile birlikte savaştık ve başarıya ulaştık. WSBK padokunda onlarla yarıştığım için çok mutluyum. Aklımızda sadece yarışları kazanmak vardı. Ne kadar kazanırsak o kadar iyi diye düşünüyordum. Ama başardıklarımız sayesinde bize olan ilgi arttı. Şampiyonluğu dillendirmeye başladık. Benim de tek düşüncem Türk Bayrağını bir kez daha ve bu kez final podyumunda dalgalandırmaktı. Bunu yapabildiğim için çok gururluyum” ifadelerini kullandı.

Andrea Dosoli, Toprak razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu aynı karede © Barış Acarlı

Andrea Dosoli ise sözlerine Toprak Razgatlıoğlu’na bu başarı için teşekkür ederek başladı ve ekledi, “WorldSBK tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sezonu olduğuna inanıyorum. Üç sürücünün ve üç üreticinin her turda, her yarışta podyum için mücadele ettiği bir sezon hatırlamıyorum. Rekabet seviyesi o kadar yüksek ki, Toprak'ı ve Yamaha ekibini harika bir iş çıkardıkları için tebrik etmeliyim. Toprak hiç hata yapmadı ve güçlü bir ekip tarafından çok iyi desteklendi"

"2020'deki zorlu bir sezonun ardından buraya gelmek zor olsa da sürücülerin podyumda nelere ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlayabildik. Çok verimli bir çalışma şekli oluşturduk, mühendisler, Japonya'daki Yamaha, Toprak ve ekip sayesinde. Bu yılı bu kadar özel yapan şey, rekabet seviyesinin daha önce hiç görülmemiş olması. Bugüne kadar böyle çekişmeli bir sezon hiç olmamıştı. Yamaha için üretici, sporcu ve takım olarak şampiyonluğu kazandığımız WorldSBK'de de muhteşem bir yıl oldu.”

Biz 2012 yılında Red Bull’la beraber bir karar aldık ve dedik ki, ‘artık bu ülkeden genç şampiyonlar çıkarabiliriz. Kenan Sofuoğlu

Şampiyonluk kupası sahibinin elinde © Nuri Yılmazer

5 kez Dünya Supersport şampiyonu olan efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu da öğrencisi Toprak Razgatlıoğlu'nun elde ettiği bu başarı üzerine şunları söyledi: “Toprak bu başarısıyla bizi gururlandırdı. Aldığı bu başarı Türk spor tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Biz 2012 yılında Red Bull’la beraber bir karar aldık ve dedik ki, ‘artık bu ülkeden genç şampiyonlar çıkarabiliriz’.

Şampiyonun yüzü gülüyor © Nuri Yılmazer

"O yıl temelleri atarak Sakarya’da bir organizasyon yaptık ve bu işe gönül vermek isteyen, yetenekli çocukları aramaya başladık. Şimdi de bu gençlerimiz Türk motor sporları tarihinde önemli başarılara imza atıyorlar. Bu isimlerden birisi de Dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu. İnanıyorum ki Toprak, bizim ve sizlerin destekleriyle bu şampiyonluğunda daha nicelerini ekleyecek. Aynı şekilde Deniz Öncü, Can Öncü de ileride Toprak gibi şampiyon olarak ülkesine dönecek.”