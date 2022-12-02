Toprak Razgatlıoğlu'nun Favori Red Bull TV Filmleri

2021 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonluğuna uzanan, 2022'de ise sezonu ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 'na favori Red Bull TV filmlerini sorduk. Toprak'ın yarış hafta sonlarından vakit buldukça ziyaret ettiği Red Bull TV'nin film havuzundan -tahmin edileceği üzere- motor sporlarını konu alan ve en beğendiği yapımları senin için sıraladık.

01 Márquez Unlimited

1 saat 20 dakika Márquez Unlimited

Sadece 29 yaşında ama adını çoktan MotoGP efsaneleri arasına yazdırmış bir isim Marc Márquez. 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında olmak üzere tam altı kez MotoGP şampiyonu oldu. MotoGP tarihinin en çok şampiyonluk kazanan üçüncü sürücüsü.

2018 sezonundaki şampiyonluğunun ardından omzundan ameliyat olan Márquez, kış arasını iyileşme süreci olarak değerlendirmiş ve 2019 sezonuna en iyi haliyle yetişmeyi hedeflemişti. Bu filmde Márquez'i çok daha yakından tanıma şansı bulacaksın.

02 The Silent Samurai

32 dakika The Silent Samurai Dani Pedrosa’yı kendi kuşağının en yetenekli sürücüsü yapan en önemli anlara tanık olun.

MotoGP tarihinin önemli isimlerinden biri de Dani Pedrosa. İspanyol sürücü kariyerinde bir kez dahi MotoGP şampiyonluğu yaşamadı ancak yarıştığı 13 sezon boyunca katıldığı 218 yarıştan 112 podyum ve 31 yarış galibiyeti çıkarmayı başardı.

Kariyeri boyunca zirve mücadelesi verdi, zaferler kazandı ve elbette ki hayal kırıklıkları da yaşadı. Pedrosa'nın onu kendi jenerasyonunun en yetenekli isimlerinden biri yapan önemli anlarını bir diğer MotoGP yıldızı Sete Gibernau'nun gözünden izleyin.

03 Untangled: Tom Pagès ile Freestyle Motokros

52 dakika Untangled: Tom Pagès ile Freestyle Motokros Kuralları bir kenara bırakıp serbest stil motokrosa yeni bir yön veren cesur şampiyon Tom Pagès'in hikayesi. Türkçe alt yazılı izle!

Serbest stil motokros sürücüsü Tom Pagès, kendine has tarzı ve sergilediği numaraları ile izleyenleri büyülemeyi başarıyor. Pagès'in kariyerinde Red Bull X-Fighters şampiyonluğu ve X Games - Moto X Quarterpipe altın madalyası gibi önemli başarılar yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanından serbest stil motokros izleyicilerini kendine hayran bırakan Fransız sporcunun bu başarıları elde etmesi kolay olmadı tabii ki. Untangled'ı izlerken Pagès'in şampiyonluğa giden serüvenine ortak olacaksın.

04 Toby Price ile Ridin' Shotgun

54 dakika Toby Price ile Ridin’ Shotgun Toby Price bu kez dört teker üzerinde. Avustralyalı motosikletçi ülkesinin çöllerine dört teker üzerinde damga vurmaya hazırlanıyor. Türkçe alt yazılı izle!

Avustralyalı motosiklet sürücüsü Toby Price, kariyerini pistlerden ziyade zorlu arazi şartlarında inşa etmeyi seçti. Uzun yıllardır off-road ve dayanıklılık yarışlarında boy gösteren Price'ın kariyer zirvesi ise Dakar Rallisi'nde elde ettiği iki zafer oldu.

Price profesyonel kariyerine 2004 yılında başladı ve an itibariyle Red Bull Factory KTM Rally Team'in bir parçası. Toby Price ile Ridin' Shotgun ise başarılı motosikletçiyi iki tekerden indiriyor ve dört teker üzerinde Finke Çöl Yarışı mücadelesine davet ediyor.

05 Dakar Fatihinin Hikayesi: Stéphane Peterhansel

29 dakika Dakar Fatihinin Hikayesi: Stéphane Peterhansel Dakar efsanesi Stéphane Peterhansel'in ralliyle uzun yıllara dayanan hayret verici hikayesini izleyin.

Stéphane Peterhansel gerçek bir Dakar Rallisi efsanesi. 1988 yılından beri Dakar Rallisi'nde mücadele eden Fransız sürücü, bugüne kadar altı kez motosiklet ve sekiz kez otomobil kategorisinde zafer kazanarak müthiş bir başarıya imza attı.

Adeta Dakar Rallisi ile nefes alıp veren Peterhansel, motor sporları dünyasının bu en zorlu ve en tehlikeli etkinliğine geride kalan 34 yılda sadece bir kez katılamadı. Dakar Fatihinin Hikayesi'ni izlerken onun kendini adamışlığına ve tutkusuna tanık olacaksın.

06 Pit Stop'un Tarihi

45 dakika Pit Stop'un Tarihi Günümüzde pit stop süresini 1.82 saniyeye kadar indiren gelişimin ardında kimler var merak ediyor musun? İşte bu film tam da onların hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!" Şimdi Türkçe altyazı ile izle.

Formula 1'i heyecanlı ve çekici kılan birçok detay mevcut; pilotlar, otomobiller, gelişen teknolojiler, sezon boyu süren rekabet, yarışlardaki stratejiler, lastik lastiğe mücadele, geçişler, temaslar, kazalar ve daha nicesi. Peki ya saniyeler süren pit stop'lar?

Pit stop'lar normal şartlarda iki ile iki buçuk saniye arasında sürdüğünden sonuca etki etmiyor gibi düşünülebilir. Halbuki hem zamanlama hem de hızlı bir pit stop sanıldığından çok daha etkili olabilir. Pit stop'un tarihini bu filmi izleyerek öğrenebilirsin.

07 Köklere Dönüş

26 dakika Köklere Dönüş

Türkiye'nin motor sporları tarihindeki en önemli isimlerden biri Kenan Sofuoğlu. Sadece bireysel olarak elde ettiği başarılarla değil, motor sporları dünyasına kazandırdığı isimlerle ve onların kazandıkları başarılarla da bu unvanı fazlasıyla hak ediyor.

Köklere Dönüş'ü izlerken Kenan Sofuoğlu'nu daha yakından tanıma fırsatı bulacaksın. Motosiklet tutkusunu, yaşadığı zorlukları, kariyerinde gösterdiği gelişimi, onu şampiyonluğa götüren süreci kendisinden, ailesinden ve arkadaşlarından dinleyeceksin.