Toprak Razgatlıoğlu, Katalunya’da Altıncı Oldu

yarış hafta sonuna çok hızlı bir başlangıç yapmıştı. İlk antrenman seansının en hızlı ismi olan Toprak, superpole yarışında da iddiasını ortaya koydu ve Jonathan Rea’nin hemen ardından ikinci sırayı alarak hem değerli puanlar topladı hem de yarışa ilk çizgiden başladı. PATA Yamaha adına yarışan Toprak’ın hemen ardında ise üçüncü sırada Alvaro Bautista, dördüncü sırada Tom Sykes bulunuyordu.

liderlik yapıyor, ikinci sırada Redding, üçüncü sırada ise Rinaldi bulunuyordu.

Yarışın başlaması ile birlikte Toprak, takım arkadaşı van Der Mark ile yaşadığı temasın ardından yedinci sıraya kadar geriledi. Hemen toparlanan Toprak, Bautista'yı arkasında bırakarak altıncılığı aldı. Bu sırada yarışa ise

Yarışın başlaması ile birlikte Toprak, takım arkadaşı van Der Mark ile yaşadığı temasın ardından yedinci sıraya kadar geriledi. Hemen toparlanan Toprak, Bautista'yı arkasında bırakarak altıncılığı aldı. Bu sırada yarışa ise Jonathan Rea liderlik yapıyor, ikinci sırada Redding, üçüncü sırada ise Rinaldi bulunuyordu.

Yarışın başlaması ile birlikte Toprak, takım arkadaşı van Der Mark ile yaşadığı temasın ardından yedinci sıraya kadar geriledi. Hemen toparlanan Toprak, Bautista'yı arkasında bırakarak altıncılığı aldı. Bu sırada yarışa ise Jonathan Rea liderlik yapıyor, ikinci sırada Redding, üçüncü sırada ise Rinaldi bulunuyordu.

İlk beş tur geride kalırken, Toprak yedinci sırada bulunuyordu. Rea ilk sıradaki yerini korurken Rinaldi ve Reddick de yerlerini koruyordu. İlk kez Katalunya'da düzenlenen Superbike yarışında özellikle düzlüklerde tempo artarken sık sık geçişler de yaşanıyordu.

İlk beş tur geride kalırken, Toprak yedinci sırada bulunuyordu. Rea ilk sıradaki yerini korurken Rinaldi ve Reddick de yerlerini koruyordu. İlk kez Katalunya'da düzenlenen Superbike yarışında özellikle düzlüklerde tempo artarken sık sık geçişler de yaşanıyordu.

İlk beş tur geride kalırken, Toprak yedinci sırada bulunuyordu. Rea ilk sıradaki yerini korurken Rinaldi ve Reddick de yerlerini koruyordu. İlk kez Katalunya'da düzenlenen Superbike yarışında özellikle düzlüklerde tempo artarken sık sık geçişler de yaşanıyordu.