Toprak Razgatlıoğlu Misano Testlerinde Pist Rekorunu Kırdı

İtalya'nın Misano pistindeki iki günlük testler, yeni sezon için motosikletlerin ne aşamada olduğunu görmek için iyi bir fırsat sunarken, sürücülerin de form durumunu gözler önüne serdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise gösterdiği performansla takdir topladı. Toprak, Scott Redding'in önünde ilk günün en hızlısı olurken, 1:34.265 derecesiyle resmi pist rekorunun üzerine çıkmayı da başardı.