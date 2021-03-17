Toprak Razgatlıoğlu Misano Testlerinde Pist Rekorunu Kırdı
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Dünya Superbike Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor. Misano testlerinde temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, üstün performansıyla göz doldurdu.
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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon mayıs ayında başlayacak. Ancak takımlar ve pilotlar sezon öncesi testlerinde boy göstermeye başladılar.
İtalya'nın Misano pistindeki iki günlük testler, yeni sezon için motosikletlerin ne aşamada olduğunu görmek için iyi bir fırsat sunarken, sürücülerin de form durumunu gözler önüne serdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise gösterdiği performansla takdir topladı. Toprak, Scott Redding'in önünde ilk günün en hızlısı olurken, 1:34.265 derecesiyle resmi pist rekorunun üzerine çıkmayı da başardı.
Toprak, ikinci günde ilk günden daha iyi bir dereceye imza atarak güçlü performansını sürdürdü. Günün sonunda, elde ettiği en iyi tur zamanı 1:33.886 olan Toprak, Michael Ruben Rinaldi'nin hemen ardında ikinci en hızlı olmayı başardı.
Dünya Superbike Şampiyonası, 23 Mayıs'ta Aragon'da başlacayak. Başarılı test seanslarıyla umut veren Toprak, yeni sezon için oldukça iddialı konumda.