Toprak Razgatlıoğlu'nun Kariyerinden Öne Çıkan 5 An

Motor sporları tarihimizin en büyük başarısına imza atarak Superbike şampiyonluğu kazanan Toprak Razgatlıoğlu hiç şüphesiz yarış pistlerinin en değerleri isimleri arasında yer alıyor. Her sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Toprak kariyeri boyunca pek çok unutulmaz ana ve performansa imza atmayı başardı. Toprak'ın kariyerinden öne çıkan anları senin için derledik.

Superstock 1000 | İspanya, Jerez (2016)

Toprak Razgatlıoğlu, 2016’da FIM Superstock 1000 Şampiyonası’nda yarışıyordu. O yıl işler istediği gibi gitmedi. Kawasaki’nin Stock 1000 motosikleti, diğer sınıflardaki kardeşlerinin aksine çok da başarılı değildi. O yıl sadece iki podyum elde edebilen Toprak, sezonu beşinci sırada bitirmişti. Ancak sezonun en unutulmaz anları Jerez’deki yarışta yaşandı.

Toprak Razgatlıoğlu © Lukasz Nazdraczew

Toprak, 17. başladığı yarışta Roberto Tamburini, Raffaelle de Rosa, Marco Faccani gibi çok önemli pilotları geride bırakıp son dört turda bitik lastikleri ile muhteşem bir savunma yaparak yarışı üçüncü bitirdi ve podyumda yer aldı. 2017’de yine Superstock 1000’de yarışan Toprak Razgatlıoğlu o yıl üç birincilik alarak sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Superbike | İngiltere, Donington Park (2018)

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'taki ilk sezonunda arzu ettiği performansın uzağında kaldığını düşünüyordu. Aldığı desteğin karşılığını veremediği kanısına kapılan genç sporcu, kendi deyimiyle kariyerini sorguladığı dönemde her şeyi değiştiren bir dönüm noktası yaşadı.

Toprak Razgatlıoğlu © World.SBK

Sezonun altıncı yarış hafta sonu için İngiltere'de bulunan Toprak, Donington Park'taki ikinci yarışa 10. sıradan başladı. Olağanüstü bir performansla tam sekiz sıra tırmanarak yarışı ikinci sırada tamamlamayı başaran Toprak, böylece Superbike'taki ilk podyum başarısını elde ederken büyük bir özgüvenin yanı sıra motor sporları tutkunlarının da hayranlığını kazandı.

Superbike | Fransa, Magny-Cours (2019)

Superbike'taki ikinci sezonunda Toprak ilk yarış galibiyetini kovalıyordu. Islak zeminde yapılan sıralama turlarında 16. olsa da yarışa çok hızlı başlayan Toprak, önündeki isimleri birer birer geride bırakarak yarışın bitimine daha 20 tur varken kendisini podyum mücadelesinin içine atmıştı.

Toprak, galibiyet sonrası zafer turu da attı © World.SBK

Oldukça kaotik geçen yarışta sürekli yer değiştiren motosikletçiler arasında performansını hep koruyan Toprak, sürekli olarak ilk üç mücadelesinin içinde yer aldı. Özellikle Jonathan Rea ile inanılmaz bir rekabete giren genç temsilcimiz son iki tura Rea’in hemen arkasında girdi. Toprak son turda ulaştığı inanılmaz hızla Rea’yi de geçmeyi başardı ve kariyerinin ilk Superbike zaferine sürmüş oldu.

Toprak daha sonra bu yarışla ilgili şunları söyleyecekti: "Kendimi en özgüvenli hissettiğim yarışlardan biri Fransa’ydı. 16'ncı sırada start alacaktım. 16'ncı sıradan gelip ilk üçe girmek çok zor. Kenan Sofuoğlu ile yarış öncesi konuştuğumuzda dedi ki; ‘Yarışta düşme. Podyum olursa sürpriz olur bizim için.’ Ben de dedim ki ‘Podyumda görüşürüz.’ Bu özgüven nasıl oldu ve bu cümle benim nasıl ağzımdan çıktı bilmiyorum. Benim düşüncem podyum yapmaktı ama o özgüvenle birinci oldum. Orada anladım ki özgüven çok güçlü bir şeymiş."

Superbike | Çekya, Most (2021)

Bir önceki yarış hafta sonuna ev sahipliği yapan Assen'deki ikinci yarışta talihsiz bir şekilde yarış dışı kalan Toprak'ın şampiyonluk hayalleri büyük yara almıştı. Morali zedelenen sporcumuzun önünde tekrar ayağa kalkmak için ilk şans Çekya'daki Most Pisti'ndeki yarıştı.

Toprak Razgatlıoğlu, Çek Cumhuriyeti © WorldSBK

Yarışa Jonathan Rea'in ardında başlayan Toprak Razgatlıoğlu, iyi bir kalkış yaparak ilk virajda liderliği devraldı ve ilk turu lider olarak geçti. Birkaç tur sonra ise iyi bir tempo yakalayan Scott Redding liderliğe yükseldi. Yarış boyunca liderlik Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu ikilisi arasında gidip gelirken, son virajlarda müthiş bir atakla öne geçen Toprak yarışın da galibi oldu. Böylece şampiyonluk umutları yeşeren Toprak müthiş bir hikayenin de fitilini ateşlemiş oldu.

Superbike | Endonezya, Mandalika (2021)

2021 sezonunda WorldSBK takviminde ilk kez yer alan Mandalika Pisti'nde ortaya çıkacak sonuç şampiyonu belirleyecekti. Toprak sıralama turlarındaki dominant performansıyla bu yeni piste çok çabuk uyum sağladığını göstermişti. Ancak cumartesi günü Mandalika Pisti'nde sürücüleri bir sürpriz bekliyordu. İlk yarışın öncesinde başlayan sağanak yağış, pisti yarışa elverişsiz hale getirirken önce start saatinin ertelenmesine ve ardından yarışın pazar gününe kaydırılmasına neden olmuştu.

Toprak Razgatlıoğlu © Barış Acarlı

Pazar günü ise biraz yağmur olsa da start verilmesine engel bir durum yoktu. Kısa bir gecikmeyle başlayan yarışta Toprak, ıslak zeminin de etkisiyle start'ta biraz temkinli davrandı. Jonathan Rea liderliğe yükselirken, Scott Redding ise Toprak'ın hemen önünde ikinci sıraya yerleşti. İlk tur tamamlanmadan Toprak, Redding'i geride bırakarak ikinciliği tekrar ele geçirmeyi başardı.

Kalan turlarda yerini korumayı başaran temsilcimiz yarışı ikinci sırada tamamlamayı başardı. Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla müthiş geçen sezonu Dünya Superbike Şampiyonu olarak taçlandırdı ve motor sporları tarihimizin en büyük başarısına imza attı. Toprak, bu başarıyla son altı yıldır zirvenin sahibi olan Jonathan Rea'yi de tahtından etmiş oldu. Temsilcimiz şampiyonluk sevincini ilk olarak mentörü Kenan Sofuoğlu ve Red Bull sporcusu Can Öncü ile birlikte kutladı.