Toprak Razgatlıoğlu Sezonu Podyum Yaparak Kapattı

Toprak Razgatlıoğlu , Portekiz'e ayak bastığından beri çıktığı tüm yarışları domine etmeyi başararak görülmemiş bir performansa imza attı.

Toprak, dün ilk olarak Superbike kariyerinin ilk Superpole'ünü kazanarak yarışa ilk sıradan başlamıştı. Yarışta ise ardına bile bakmadan zafere sürmüş ve Avustralya'dan sonra bu sezon ikinci kez kazanmıştı. Toprak hızını bugün de kesmedi ve ilk olarak çıktığı Superpole yarışını açık ara farkla kazandı. Yarışın en hızlı turunu da atan Toprak, şampiyonada puanını 212'ye yükselterek dördüncü sıraya çıktı.

Garrett Gerloff, Superpole yarışında ikinci olurken, Michael van der Mark ise üçüncü oldu. Böylece Superpole yarışında tüm podyum Yamaha yarışçılarından oluştu.

Toprak, Superpole yarışında da zirvedeydi © World.SBK

Toprak, bugün koşulan yarışa da hızlı başladı. Startta yerini koruyan Toprak, birkaç tur sonra ise Chaz Davies'in arkasına düşerek ikinci sıraya geçti. Hızını yine de koruyan ve liderlik için mücadele eden Toprak, bu sırada hemen arkasına gelen Jonathan Rea'ye karşı da bir savunma sürüşü yapmaya başladı.

Son 15 tura girilirken, Davies, Toprak ve Rea arasındaki liderlik mücadelesi nefes kesiyordu. Redding dördüncü sırada yarışı sürdürürken, Toprak'ın PATA Yamaha'dan takım arkadaşı van der Mark ise beşinci sıradaydı.

Bitime 13 tur kala Jonathan Rea'nin kaza yapmasıyla ise yarışta dengeler değişti. Toprak ikinci sıraya yükselirken, üçüncülüğe ise Scott Redding yerleşmişti.

Son 10 tura girilirken Toprak, ikinci sıradaki yerini korurken, ilk sıradaki Chaz Davies ise farkı biraz açmıştı. Toprak da Redding ile farkı açarak yerini sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Hafta sonunun en hızlı ismi olan temsilcimiz iki Ducati sürücüsüne de meydan okuyordu.

Chaz Davies © World.SBK

Son 5 tura girilirken, Toprak ikinci sıradaki yerini korurken hemen arkasındaki Redding'e karşı da harika bir savunma sürüşü yapıyordu. Bu sırada Alex Lowes yarış dışı kalırken podyumun hemen arkasında dördüncü sırada van der Mark, beşinci sırada ise Bautista bulunuyordu.

Bitime üç tur kala Redding Toprak'ı geçerek ikinci sıraya yerleşti. Toprak ise son turlara podyumun son basamağında girdi. Yarış sonunda Davies kazanırken, Redding ikinci Toprak ise üçüncü oldu.

Toprak böylece fırtına gibi estiği hafta sonunu iki galibiyet ve bir podyum ile kapatarak sezona harika bir son yazdı.

Toprak, hafta sonuna damga vuran yarışçıydı © World.SBK