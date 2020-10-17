Portekiz'de Zaferin Adı: Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Superbike Şampiyonası ’nda sezonun son durağı bu hafta sonu Portekiz.

Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu bu hafta sonuna hızlı başladı. Doğum gününü kutladığı cuma günü antrenman seansında günün en hızlı ikinci yarışçısı olan Toprak, bugün koşulan Superpole'de ise ilk sırayı alarak Superbike kariyerinin de ilk pole pozisyonunu elde etti.

1’36.154'lük derecesiyle Superpole yarışında en yakın rakibinden bir saniye daha hızlı olan Toprak, Leon Haslam ve Garrett Gerloff'u arkasında tutarak ilk cebi kaptı.

Toprak, hafta sonuna Superpole yarışını kazanarak başladı © World.SBK

Yarışa ilk cepten başlayan Toprak, start ile birlikte yerini de korudu. Hızını hemen artıran Toprak, arkasındaki isimlerle farkı da açmaya başladı. Gerloff ikinci sıraya gelirken, Rinaldi ise ilk tur geçilirken üçüncü sıradaydı.

İlk beş tur geçilirken ilk sıradaki yerini koruyan ve Gerloff'a 1.3 saniye fark atan Toprak, en hızlı turları atarak yarışa liderlik ediyordu. Şampiyoluk için süren Jonathan Rea gerilerden gelmesine rağmen hızını artırarak üçüncü sıraya kadar gelirken, şampiyonada ikinci sırada bulunan Redding ise 13. sıradaydı. Son 16 tura girilirken Redding yarış dışı kaldığında ise Jonathan Rea yarış içinde şampiyonluğunu ilan etti.

Scott Redding © World.SBK

Son 10 tura girilirken 4 saniye farkla liderliğini sürdüren Toprak'ın arkasına Chaz Davies gelmişti. Jonathan Rea üçüncü sırada bulunurken Garrett Gerloff ise dördüncü sıradaydı.

Toprak rahat bir liderlikle ilk sıradaki yerini korurken yarışta da son 5 tura girilmişti. Toprak, 4 saniyenin üzerindeki bir farkla bu sezon ikinci Superbike galibiyetine sürerken, beşinci kez de podyuma çıkmaya hazırlanıyordu.

Toprak'ın arkasında Chaz Davies yerini korurken Gerloff ise üçüncü sırada yer alıyordu. Yarışın sonunda da bu tablo değişmeyince PATA Yamaha adına yarışan Toprak ilk sırada başladığı yarışı ardına bile bakmadan lider tamamlayarak bu sezonun ilk yarışı olan Avustralya yarışının ardından bu yıl ikinci kez podyumun zirvesine çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de bu sezon ikinci kez kazandı © World.SBK