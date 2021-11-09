Toprak Razgatlıoğlu'nun Hedefi Şampiyonluk!

Toprak Razgatlıoğlu: Ben babamla başladım. Babam elinden geleni yaptı, varını yoğunu sattı, benim için uğraştı ve bir yere kadar gelebildik. Bir noktadan sonra yol kapandı ve bir güç gerekiyordu. Kenan (Sofuoğlu) abi elimden tuttu, Avrupa’ya gittim, beni misafir olarak soktuğu yarışta birinci oldum. Oradan sonra çok güzel bir sezon başladı benim için. Aslında kariyerim 2014 yılı sonunda başlamıştı, 2015’te Avrupa şampiyonu oldum, sonrasında 2016’da ve 2017’de yine Avrupa Şampiyonası’nda yarıştım. Avrupa şampiyonu olduktan sonra hayalim 600 cc’de Kenan Sofuoğlu’nun takım arkadaşı olmaktı. Kenan Ağabey bana “Benim senin için hayalim Superbike, senin Stock 1000cc’den başlaman lazım.” demişti. Bunu çok mutlu olarak kabul etmemiştim, şimdi ise çok daha iyi anladım onun planını çünkü bir yarış kaldı dünya şampiyonu olmama. Belki de 600cc benim için zaman kaybı olacaktı ama bunu sonradan anlıyorsun.