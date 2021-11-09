Toprak Razgatlıoğlu
© Barış Acarlı
SUPERBIKE

Toprak Razgatlıoğlu'nun Hedefi Şampiyonluk!

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı öncesinde konuştuk.
Yazar: Red Bull
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Toprak Razgatlıoğlu

Çok çalışıp kendimi göstermeliyim. Tek hedefim …

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Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağı Endonezya'da koşulacak. Son altı yılın şampiyonu Jonathan Rea'in 30 puan farkla önünde lider durumda bulunan Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğa oldukça yakın. Biz de final yarışı öncesi Toprak ile kariyeri ve bu sezonki performansı üzerine konuştuk.

Kariyerinin başlangıcını ve ilerleyişini nasıl anlatırsın?

Toprak Razgatlıoğlu: Ben babamla başladım. Babam elinden geleni yaptı, varını yoğunu sattı, benim için uğraştı ve bir yere kadar gelebildik. Bir noktadan sonra yol kapandı ve bir güç gerekiyordu. Kenan (Sofuoğlu) abi elimden tuttu, Avrupa’ya gittim, beni misafir olarak soktuğu yarışta birinci oldum. Oradan sonra çok güzel bir sezon başladı benim için. Aslında kariyerim 2014 yılı sonunda başlamıştı, 2015’te Avrupa şampiyonu oldum, sonrasında 2016’da ve 2017’de yine Avrupa Şampiyonası’nda yarıştım. Avrupa şampiyonu olduktan sonra hayalim 600 cc’de Kenan Sofuoğlu’nun takım arkadaşı olmaktı. Kenan Ağabey bana “Benim senin için hayalim Superbike, senin Stock 1000cc’den başlaman lazım.” demişti. Bunu çok mutlu olarak kabul etmemiştim, şimdi ise çok daha iyi anladım onun planını çünkü bir yarış kaldı dünya şampiyonu olmama. Belki de 600cc benim için zaman kaybı olacaktı ama bunu sonradan anlıyorsun.

Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu
© Barış Acarlı

Daha önce Kawasaki ile yarıştın, şimdi Yamaha ile yarışıyorsun. İkisini nasıl kıyaslarsın?

Toprak Razgatlıoğlu: Her markanın kendine has bir motoru var, ikisi de farklı yapıya sahip. Kawasaki’nin Yamaha’ya göre, Yamaha’nın da Kawasaki’ye göre daha çok sevdiğim yönleri oldu. İki motosikletin de karakteri farklı ama önemli olan alışmak, adapte olmak. Ben de adapte olma sürecini bu sene çok iyi başardım ve yeni geliştirmelerle beraber çok güzel bir paket olduk.

Sürüş stilini çok agresif olarak nitelendiriyorlar. Bu sana avantaj sağlıyor mu?

Toprak Razgatlıoğlu: Rakiplerime karşı avantaj sağlıyor olabilir. Bu benim stilim ve değiştirmeyi düşünmüyorum, agresif şekilde süreceğim. Birini düşürdüğüm ya da birine çarptığım olmadı ama hiçbir zaman olmayacak diye bir şey de yok.

Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu
© Barış Acarlı
Bu benim stilim ve değiştirmeyi düşünmüyorum, agresif şekilde süreceğim.
Toprak Razgatlıoğlu

İlk yarışın ardından sezonun bu şekilde devam edeceğini hayal ediyor muydun?

Toprak Razgatlıoğlu: Sadece “Sezon içinde üç - dört birincilik alabilir miyiz?” düşüncemiz vardı ama şu an 13 birincilik aldık. Bu sene istediğim 15 birincilik almak çünkü daha önce Yamaha’nın 14 birinciliği vardı, onu 15’e çıkarmak istiyorum.

Sezonun son yarışı hakkında ne düşünüyorsun?

Toprak Razgatlıoğlu: Son yarışta yine birincilik için mücadele edeceğim, elimden geleni yapacağım. Tabii ki riskli gördüğüm durumlarda geri çekilebilirim ama bunu yarış içinde göreceğim. Şu an oraya ikincilik ya da üçüncülük için gitmiyorum, yarışı kazanmak için gidiyorum. İlk yarışta dünya şampiyonu olursam diğer iki yarış benim için çok daha kolay olacak.

Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu
© Barış Acarlı

Sezonun tamamına dönüp baktığında unutamadığın bir an, bir yarış var mı?

Toprak Razgatlıoğlu: Hayatımda ilk defa, dünya şampiyonasında yağmur altında birinci gidiyordum açık ara. Bitime beş tur kala motosiklet arıza yaptı ve yarış dışı kaldım. Onda çok üzülmüştüm çünkü yağmurda çok hızlı biri değildim ve herkes yağmurda benim yavaş olduğumu biliyordu. Altı kez dünya şampiyonu olmuş birini geçmiştim. O yarışta birinci olsaydım çok güzel olacaktı benim için. Bir de 2019 dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğim; Fransa’da 16. sıradan start alıp birinci bitirmiştim yarışı, kariyerimin en iyi yarışı oydu.

Bu haberin içinde

Toprak Razgatlıoğlu

Çok çalışıp kendimi göstermeliyim. Tek hedefim …

TurkeyTurkey
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