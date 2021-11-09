Toprak Razgatlıoğlu'nun Hedefi Şampiyonluk!
Kariyerinin başlangıcını ve ilerleyişini nasıl anlatırsın?
Ben babamla başladım. Babam elinden geleni yaptı, varını yoğunu sattı, benim için uğraştı ve bir yere kadar gelebildik. Bir noktadan sonra yol kapandı ve bir güç gerekiyordu. Kenan (Sofuoğlu) abi elimden tuttu, Avrupa’ya gittim, beni misafir olarak soktuğu yarışta birinci oldum. Oradan sonra çok güzel bir sezon başladı benim için. Aslında kariyerim 2014 yılı sonunda başlamıştı, 2015’te Avrupa şampiyonu oldum, sonrasında 2016’da ve 2017’de yine Avrupa Şampiyonası’nda yarıştım. Avrupa şampiyonu olduktan sonra hayalim 600 cc’de Kenan Sofuoğlu’nun takım arkadaşı olmaktı. Kenan Ağabey bana “Benim senin için hayalim Superbike, senin Stock 1000cc’den başlaman lazım.” demişti. Bunu çok mutlu olarak kabul etmemiştim, şimdi ise çok daha iyi anladım onun planını çünkü bir yarış kaldı dünya şampiyonu olmama. Belki de 600cc benim için zaman kaybı olacaktı ama bunu sonradan anlıyorsun.
Daha önce Kawasaki ile yarıştın, şimdi Yamaha ile yarışıyorsun. İkisini nasıl kıyaslarsın?
Her markanın kendine has bir motoru var, ikisi de farklı yapıya sahip. Kawasaki’nin Yamaha’ya göre, Yamaha’nın da Kawasaki’ye göre daha çok sevdiğim yönleri oldu. İki motosikletin de karakteri farklı ama önemli olan alışmak, adapte olmak. Ben de adapte olma sürecini bu sene çok iyi başardım ve yeni geliştirmelerle beraber çok güzel bir paket olduk.
Bu benim stilim ve değiştirmeyi düşünmüyorum, agresif şekilde süreceğim.
Sezonun son yarışı hakkında ne düşünüyorsun?
Son yarışta yine birincilik için mücadele edeceğim, elimden geleni yapacağım. Tabii ki riskli gördüğüm durumlarda geri çekilebilirim ama bunu yarış içinde göreceğim. Şu an oraya ikincilik ya da üçüncülük için gitmiyorum, yarışı kazanmak için gidiyorum. İlk yarışta dünya şampiyonu olursam diğer iki yarış benim için çok daha kolay olacak.
Sezonun tamamına dönüp baktığında unutamadığın bir an, bir yarış var mı?
Hayatımda ilk defa, dünya şampiyonasında yağmur altında birinci gidiyordum açık ara. Bitime beş tur kala motosiklet arıza yaptı ve yarış dışı kaldım. Onda çok üzülmüştüm çünkü yağmurda çok hızlı biri değildim ve herkes yağmurda benim yavaş olduğumu biliyordu. Altı kez dünya şampiyonu olmuş birini geçmiştim. O yarışta birinci olsaydım çok güzel olacaktı benim için. Bir de 2019 dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğim; Fransa’da 16. sıradan start alıp birinci bitirmiştim yarışı, kariyerimin en iyi yarışı oydu.