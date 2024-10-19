Toprak Razgatlıoğlu İkinci Kez Superbike Şampiyonu!

Sıralama turlarından sonra sıra ana yemeğe, Toprak için şampiyonluk yarışına geldi. Hafta sonunun ilk ana yarışına, temsilcimiz ilk çizgiden başladı. 2021'de Jerez'de iki yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışta da iyi bir start aldı. Toprak, yarışı ilk üçte bitirmesi durumunda diğer hiçbir sonuca bakmadan şampiyonluğunu ilan edecekti.

Sıralama turlarından sonra sıra ana yemeğe, Toprak için şampiyonluk yarışına geldi. Hafta sonunun ilk ana yarışına, temsilcimiz ilk çizgiden başladı. 2021'de Jerez'de iki yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışta da iyi bir start aldı. Toprak, yarışı ilk üçte bitirmesi durumunda diğer hiçbir sonuca bakmadan şampiyonluğunu ilan edecekti.

Sıralama turlarından sonra sıra ana yemeğe, Toprak için şampiyonluk yarışına geldi. Hafta sonunun ilk ana yarışına, temsilcimiz ilk çizgiden başladı. 2021'de Jerez'de iki yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışta da iyi bir start aldı. Toprak, yarışı ilk üçte bitirmesi durumunda diğer hiçbir sonuca bakmadan şampiyonluğunu ilan edecekti.