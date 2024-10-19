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SUPERBIKE
Toprak Razgatlıoğlu İkinci Kez Superbike Şampiyonu!
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı ROKiT BMW Motorrad ile yarıştığı ilk sezonunda ikinci Superbike şampiyonluğuna ulaştı!
WSBK'da sezonun son yarış hafta sonu için adres Jerez'di. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonuna şampiyonluk parolasıyla başladı. Perde, sıralama turlarıyla açıldı. Cuma gününün ilk antrenman seansını ikinci, ikinci antrenman seansını dördüncü sırada tamamlayan Toprak, sezonun son sıralama turlarının ardından ise ikinci sırada yer aldı.
Sıralama turlarından sonra sıra ana yemeğe, Toprak için şampiyonluk yarışına geldi. Hafta sonunun ilk ana yarışına, temsilcimiz ilk çizgiden başladı. 2021'de Jerez'de iki yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışta da iyi bir start aldı. Toprak, yarışı ilk üçte bitirmesi durumunda diğer hiçbir sonuca bakmadan şampiyonluğunu ilan edecekti.
Startın ardından ikinci sıradaki yerini koruyan Toprak hemen önündeki Bulega'yı çok zorlamadan ilk turları geçti. İlk beş turun ardından ise Bulega'yı zorlamaya başladı. Altıncı tura gelindiğinde Toprak ve Bulega en yakın rakiplerine 5 saniyeye yakın bir fark atmıştı ve yarışın geri kalanında da liderlik yarışı bu iki isim arasında devam etti.
Son 10 tura girilirken Toprak ikinci sıradaki yerini korudu ve yarışın bundan sonraki her turu Toprak'ı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Son turlarda kontrollü bir sürüş yapan Toprak, Bulega'yı da çok zorlamadı ve ikinci sıradaki yerini koruyarak 2024 sezonunu Superbike şampiyonu olarak tamamladı.
Benim için kolay bir sezon olmadı. BMW'yi seçtiğimde kariyerin bitti demişlerdi ama şimdi şampiyonum.
2021'de kariyerinin ilk Superbike Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezonunda üst üste 13 yarış kazanarak bu alandaki rekorun da sahibi oldu ve tüm bu başarıları yeni bir şampiyonlukla taçlandırmış oldu. Yarışın tekrarını Red Bull TV'den izleyebilirsin.