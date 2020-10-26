Toprak Razgatlıoğlu: "Sezonu Zaferle Açıp Zaferle Kapatmak Çok Özeldi"

Sonrasında verilen zorunlu aranın ardından 6 ay sonra pistlere geri dönen Toprak, hızından hiçbir şey kaybetmemişti. Jerez'deki iki yarışta da üçüncü olan Toprak, özellikle ikinci yarışta olağanüstü bir performans göstermişti. 10. sıradan başlayıp liderlik potasına kadar gelen temsilcimiz, bu seneki hızlı startları için şöyle diyor: "Bizim en büyük özelliğimiz geç fren. Bu konuda

Kenan Sofuoğlu

ile yaptığım antrenmanlar ile kendimi daha da çok geliştirdim. Jerez, bu sene en keyif aldığım yarışlardan biriydi. Umarım gelecek sezon orada kazanırız."