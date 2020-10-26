Toprak Razgatlıoğlu: "Sezonu Zaferle Açıp Zaferle Kapatmak Çok Özeldi"
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2020 Superbike sezonunu dördüncü sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun hem geçtiğimiz aylarını özetledik hem de ondan değerlendirmeler aldık.
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Superbike'taki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu organizasyondaki ikinci sezonuna PATA Yamaha ile anlaşarak başladı.
Toprak, yeni motosikleti ile önce Jerez sonrasında ise Portimao'da test sürüşüne çıkmış ve sezon boyunca yapacaklarının ilk fragmanını oralarda izletmişti. Motosikletine çabuk alışmış görünen Toprak, özellikle Portimao'daki testlerde hızıyla dikkat çekmiş ve tüm yarışçılar içinde en iyi dereceleri elde etmişti.
Toprak, yeni motosikleti ile ilk yarışına ise şubat ayında Avustralya'da çıktı. İlk dördün 0.137 saniye içerisinde sıralandığı nefes kesen yarışı son düzlükteki performansıyla kazanan Toprak, sezonun en iddialı yarışçılarından biri olacağını göstermişti.
Jerez, bu sene en keyif aldığım yarışlardan biriydi. Umarım gelecek sezon orada kazanırız."
Sonrasında verilen zorunlu aranın ardından 6 ay sonra pistlere geri dönen Toprak, hızından hiçbir şey kaybetmemişti. Jerez'deki iki yarışta da üçüncü olan Toprak, özellikle ikinci yarışta olağanüstü bir performans göstermişti. 10. sıradan başlayıp liderlik potasına kadar gelen temsilcimiz, bu seneki hızlı startları için şöyle diyor: "Bizim en büyük özelliğimiz geç fren. Bu konuda Kenan Sofuoğlu ile yaptığım antrenmanlar ile kendimi daha da çok geliştirdim. Jerez, bu sene en keyif aldığım yarışlardan biriydi. Umarım gelecek sezon orada kazanırız."
Toprak Razgatlıoğlu Jerez'de Duble Podyum Yaptı
Toprak, Jerez'in ardından Portimao'daki hafta sonuna da epey hızlı başlamıştı. Superpole'de müthiş bir performans sergileyip ikinci sıradan start almış ve ilk yarışı da aynı pozisyonda bitirerek şampiyonluk potasındaki yerini korumuştu.
Portimao sonrası ise Toprak, Aragon'da koşulan üst üste dört yarışta kendini hep ilk 10 içinde tutmayı başardı. Katalunya'da ise ilk yarışta altıncı olduktan sonra ikinci yarış öncesi ısınma turunda yaptığı kaza ile yürekleri ağza getirdi.
Sezon biraz daha uzun olsaydı şampiyonayı da ilk 3 içinde bitirirdik.
Kaza sonrası ikinci yarışa çıkamayan Toprak, neyse ki çabuk iyileşti ve Magny Cours'ta yarışlara geri döndü. Fransa'da da hep ilk 10 içinde kalan ama podyum yapamayan Toprak sezonun bu kısmı için şunları söylüyor:
"Bu sezon bizim için biraz inişli çıkışlı oldu. Bazı yarışlarda ayar konusunda kaybolduk. Ama sezon biraz daha uzun olsaydı şampiyonayı da ilk 3 içinde bitirirdik."
Sezonun son durağı olan ve bu sene ikinci kez Superbike tarafından ziyaret edilen Portekiz yarışında ise Toprak tüm yeteneklerini göstermeye kararlıydı: "Sezonun son adresi olan Portekiz'deki yarışlar bizim için çok önemliydi. Son yarışta başarı yakalayıp sezonu öyle kapatmak istiyorduk. Pistin herkes için yeni olması da en büyük avantajımız olmuştu."
O hafta sonunun durumunu böyle özetleyen Toprak ilk olarak antrenman seansında günün en hızlı ikinci yarışçısı olmuş Superpole'de ise ilk sırayı alarak Superbike kariyerinin de ilk pole pozisyonunu elde etmişti: "Pole pozisyonu için gerçekten şaşırmıştım. 3 senedir SBK organizasyonunda yarışıyorum ve ilk pole'ümü bu sene aldım." Fakat Toprak pole pozisyonu ile yetinmeyip hafta sonuna damga vurmaya kararlıydı.
Son yarış bu sezonun benim adıma en iyi hafta sonuydu.
İlk yarışa en önden başlayıp ardına bile bakmadan zafere süren Toprak bu yıl ikinci kez podyumun zirvesine çıkıyordu. Ertesi gün de hızını kesmeyen Toprak, Superpole yarışını da kazanmış, ikinci yarışı ise podyum yaparak bitirmişti. Çıktığı toplamda 4 yarışın üçünü kazanıp birinde de podyum yapan temsilcimiz sezonu olabilecek en iyi şekilde bitirmişti: "Son yarış bu sezonun benim adıma en iyi hafta sonuydu. İki yarışı açık ara farkla kazanıp son yarışta ise podyum yaptım. "
Sezonun son durağı Toprak için bu sezon Avustralya ile birlikte en özel yarışıydı: "Bu sezon iki özel yarış var benim için. İlki, yeni motosikletimle Avustralya'da aldığımız birincilik. Diğeri de sezonun son yarışı olan Portekiz'de aldığımız açık ara farkla birincilik. Böylece sezonu zaferle açıp zaferle kapatmış olduk."
Sezon içinde inişler yaşadık ama güçlü bir şekilde geri döndük.
Toprak, 2020 sezonunun ardından 228 puanla şampiyonayı da dördüncü sırada kapattı. Bu bir Türk yarışçının Superbike tarihinde elde ettiği en büyük başarıydı. Toprak PATA Yamaha ile ilk sezonunu değerlendirirken şöyle diyor: "PATA Yamaha ile ilk sezonun gayet iyi geçti. Sezon içinde inişler yaşadık ama güçlü bir şekilde geri döndük." Devamında önümüzdeki sezondan beklentilerini ise şöyle özetliyor Toprak: "İnanıyorum ki seneye her şey daha farklı olacak. Bir kaza ya da teknik arıza yaşamazsak bizi çok heyecanlı bir sezon bekliyor diye düşünüyorum."
Superbike'taki gururumuz 2021'de organizasyondaki üçüncü sezonuna başlayacak. Her sene üstüne koyarak ilerleyen Toprak, 2021'de de gridin en iddialı yarışçılarından biri olacak gibi görünüyor.