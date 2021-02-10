TOSFED Dijital Kış Kupaları Heyecanı Başlıyor

GTSport Super Weekend

20 dakikalık seanslarda gerçekleştirilecek olan elemelerin sonunda en hızlı tur zamanını atan sürücüler genel bir listede yer alacaklar. En iyi zamanı yapan ilk 30 sürücü Gr.1 seanslarına, 31 ile 60 arasındaki sürücüler Gr.3 seanslarına ve 61 ile 90 arasındaki sürücüler de N300 seanslarına katılabilecek. Tüm aksiyonu izlemek için ise adresin Red Bull Türkiye Twitch kanalı olacak.