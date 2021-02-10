TOSFED Dijital Kış Kupaları Heyecanı Başlıyor
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Red Bull sponsorluğunda gerçekleşecek olan TOSFED Dijital Kış Kupaları, motor sporları tutkunlarını birbirinden rekabetçi turnuvalarla yarış heyecanına ortak olmaya davet ediyor.
itibarıyla yayında
Motor sporları deneyimini Red Bull Türkiye Twitch kanalı ile evinden yaşayabileceğin bir dizi etkinlik seni bekliyor!
Red Bull Gaming Ground çatısı altında, TOSFED Dijital Kış Kupaları kapsamında düzenlenen GTSport Super Weekend, 2021 Assetto Corsa Kış Kupası ve 2021 rFactor2 Kış Kupası turnuvaları seni heyecan dolu anlara davet ediyor.
TOSFED Dijital Kış Kupaları'nı takip etmek için adresin Red Bull Türkiye Twitch kanalı olacak. Bu heyecana hemen aşağıdan ortak olabilirsin.
GTSport Super Weekend
GTSport Super Weekend'de pistlerde fırtına gibi esmeye hazırsan ilk hafta elemeleri seni bekliyor.
20 dakikalık seanslarda gerçekleştirilecek olan elemelerin sonunda en hızlı tur zamanını atan sürücüler genel bir listede yer alacaklar. En iyi zamanı yapan ilk 30 sürücü Gr.1 seanslarına, 31 ile 60 arasındaki sürücüler Gr.3 seanslarına ve 61 ile 90 arasındaki sürücüler de N300 seanslarına katılabilecek. Tüm aksiyonu izlemek için ise adresin Red Bull Türkiye Twitch kanalı olacak.
GTSport Super Weekend 1. Hafta Gr.1 Yarışları
- Pist: La Sarthe Lemans
- Tarih: 13 Şubat 2021, saat 22:00 – 14 Şubat 2021, saat 20:00
GTSport Super Weekend 1. Hafta Gr.3 Yarışları
- Pist: Dragon Trail SeaSide
- Tarih: 13 Şubat 2021, saat 21:00 – 14 Şubat 2021, saat 19:00
GTSport Super Weekend 1. Hafta N300 Yarışları
- Pist: Mount Panorama
- Tarih: 13 Şubat 2021, saat 20:00 – 14 Şubat 2021, saat 18:00
2021 Assetto Corsa Kış Kupası
Elemelere katılan sürücüler içinden en iyi zamanı yapan ilk 20 sürücü Assetto Corsa Kış Kupası 1. Hafta Yarışları'nda A grubuna, 21-40 arasındaki sürücüler ise B grubunda dahil olacak. Katılımcılar Ferrari 458 GT2 marka araç ile birbirlerine meydan okuyacaklar. Tüm aksiyonu izlemek için ise adresin Red Bull Türkiye Twitch kanalı olacak.
Assetto Corsa Kış Kupası 1. Hafta Yarışları
- Pist: Spa-Francorchamp
- Tarih: 12 Şubat 2021, saat 21:00
2021 rFactor2 Kış Kupası
Elemelere katılan sürücüler içinden en iyi zamanı yapan ilk 20 sürücü rFactor2 Kış Kupası 1.Hafta Yarışları'nda A grubunda, 21-40 arasındaki sürücüler ise B grubunda yer alacaklar. Tüm aksiyonu izlemek için ise adresin Red Bull Türkiye Twitch kanalı olacak.
rFactor2 Kış Kupası 1.Hafta Yarışları
- Pist: Shangai
- Tarih: 13 Şubat 2021, saat 18:00