Alex Albon'un İlk Podyumu Mugello'da

Kaosun hakim olduğu Formula 1 Toskana GP'de yaşanan kazalar nedeniyle yarışta toplam üç kez start verildi. Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alex Albon ise tüm kargaşaya rağmen ustaca bir performansın ardından aracını bitiş çizgisinden üçüncü sırada geçirmeyi başardı.

Scuderia Ferrari'nin 1000. Grand Prix'si Mugello'da gerçekleşirken iki Mercedes, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas yarışa ilk iki sırada başladı. Start'la birlikte Bottas, Hamilton'ı geride bırakırken henüz ilk sektör tamamlanmadan yaşanan kaza nedeniyle sarı bayraklar göründü ve güvenlik aracı piste girdi.

Alex Albon © Getty Images

Güvenlik aracı altıncı turda pistten ayrılır ayrılmaz yarışın tekrar başlamasını beklerken arka sıralarda bir kaza daha meydana geldi ve bu kırmızı bayraklar sallandı ve pistin temizlenmesi için yarışa ara verildi. İkinci kez start verilirken ilk sırada yer alan Bottas avantajını kullanamayarak Hamilton'ın gerisinde kaldı.

İkinci startta yedinci sırada bulunan Alex Albon , Racing Point'ten Sergio Perez 'i ve Ferrari'den Charles Leclerc 'i geride bırakarak beşinci sıraya kadar yükseldi. 44. turda Albon'un önündeki Lance Stroll'ün yaptığı kaza nedeniyle yarış bir kez daha durdu ve pilotlar üçüncü kez start çizgisindeki yerlerini aldı.

Alex Albon üçüncü startın ardından beşinci sıraya düşse de önce 48. turda Sergio Perez'i sonra da 51. turda Renault pilotu Daniel Ricciardo 'yu geride bırakarak podyuma çıkmak için avantaj yakaladı. Geride kalan turlarda önündeki Bottas'ı da hayli zorlayan Albon yarışı üçüncü olarak tamamladı ve kariyerinin ilk podyumuna çıkmayı başardı. Yarışı Lewis Hamilton kazanırken Valtteri Bottas da ikinci sırayı elde etti.

Alex Albon'un ilk podyumu © Getty Images

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