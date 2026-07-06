2026 Tour de France rotasını keşfedin

Takım kampları sona erdi, hazırlık yarışları tamamlandı ve yol bisikleti yarış takviminin zirvesi olan Tour de France için neredeyse zaman geldi. 2026 turu, etkinliğin 113. düzenlenmesi olacak ve 4 Temmuz Cumartesi günü Barselona’da başlayacak; bisikletçiler, 23 gün ve 21 etap sonra, 26 Temmuz Pazar günü Paris’in parke taşlı Champs-Élysées caddesindeki son etabın bitiş çizgisini geçecek.

Red Bull – BORA – hansgrohe, Red Bull sponsorluğunda üçüncü Tour de France’ına giriyor; Remco Evenepoel ve Florian Lipowitz, sarı mayoyu kazanma mücadelesine öncülük edecek. Yollarında ise rekor eşitleyecek beşinci Tour şampiyonluğunun peşinde olan son şampiyon Tadej Pogačar, iki kez şampiyon olan Jonas Vingegaard, Tom Pidcock ve yükselen Fransız yıldız Paul Seixas yer alıyor; 2026 rotası ise genel klasman zaferi mücadelesinde belirleyici bir rol oynayacak.

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1. Etap – 3. Etap: Alışılmadık bir sınavla Katalonya’dan başlangıç

2025 yarışında tamamen Fransa sınırları içinde kalan Tour de France, 2026 rotasının Grand Depart’ı için yeniden yollara çıkıyor. İspanya, yarış tarihinin üçüncü kez yol bisikletçiliğinin en büyük yarışına ev sahipliği yapıyor; ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesi ise ilk kez Tour de France’ın “Grand Depart” heyecanını yaşayacak.

Red Bull – BORA – hansgrohe, Barselona’daki Grand Départ için hazır © Oriol Castello/Red Bull Content Pool

İkonik şehir Barselona, açılış etabındaki takım zaman denemesine ev sahipliği yapacak; bu, 2019 yarışının 2. etabından bu yana ilk kez bir takım zaman denemesinin programa dahil edilmesi anlamına geliyor. Bisikletçiler, Sagrada Familia da dahil olmak üzere şehrin efsanevi simgelerinin yanından geçecekler; ancak Côte du Stade Olympique’deki 800 metre uzunluğundaki yokuş yukarı tırmanış, son anda bir zorluk olarak karşımıza çıkacak.

İkinci etap, Barselona’dan sahil şeridini takip ederek Tarragona’da başlayacak ve ardından Katalan başkentine geri dönecek. Etap, Cat 3 sınıfındaki Côte du Château de Montjuïc’i üç kez tırmanmayı gerektiren engebeli bir sokak pistinde son bulacak ve yine Stade Olympique’te sona erecek.

İspanya’daki son gün, aynı zamanda 2026 Tour de France’ın ilk dağ etabı olacak; bu etapta Cat 1 Col de Toses tırmanışı aşılacak, Pireneler geçilerek Fransa’ya girilecek ve Les Angles’daki bitiş çizgisine ulaşılacak.

1. Etap: 4 Temmuz Cumartesi, Barselona – Barselona – 19,6 km – takım zaman denemesi

2. Etap: 5 Temmuz Pazar , Tarragona – Barselona – 168,5 km – tepelik

3. Etap: 6 Temmuz Pazartesi, Granollers – Les Angles – 195,9 km – dağ etabı

4. Etap - 9. Etap: Pireneler’deki zorlu etaplar ile Fransa’nın orta kesimindeki düz ve hızlı etaplar

Bisikletçiler, 2025’teki bulutlu Pireneler etabında mücadele ediyor © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Tour de France her yıl Pireneler ve Alpler’deki zorlu tırmanışlara sahne olur. Yarış bu kez İspanya’dan başladığı için pelotonun önce Pireneler’e yönelmesi oldukça doğal. Bu bölümde tam anlamıyla dağ etabı sayılabilecek tek gün 6. etap olsa da öncesinde tempoculara uygun bir gün ve 5. etapta Pau’ya uzanan ilk gerçek sprint fırsatı öne çıkıyor.

6. etap geldiğinde ise genel klasman mücadelesi ilk ciddi sınavına çıkıyor. Son 80 kilometrede önce Col d’Aspin (12 km, %6,5), ardından efsanevi Col du Tourmalet (17,1 km, %7,3) tırmanılıyor. Günün finalinde ise Gavarnie-Gèdre’ye uzanan 18,7 kilometrelik zirve finişi var. Ortalama %3,7 eğimiyle bu son bölüm sert duvarlar kadar acımasız görünmese de uzunluğu ve etap boyunca biriken yorgunluk, genel klasman adayları için belirleyici olabilir.

Bisikletçilerin dinlenebilmesi için iki düz etap var; ardından Malemort ile Ussel arasındaki engebeli bir etap, yarışın ilk bloğunu sonlandıracak ve ilk dinlenme günü başlayacak.

4. Etap: 7 Temmuz Salı, Carcassonne - Foix, 181,9 km - engebeli

5. Etap: 8 Temmuz Çarşamba, Lannemezan - Pau - 158,3 km - düz

6. Etap: 9 Temmuz Perşembe , Pau - Gavarnie-Gèdre - 186,2 km - dağlık

7. Etap: 10 Temmuz Cuma , Hagetmau - Bordeaux - 175,1 km - düz

8. Etap: 11 Temmuz Cumartesi, Périguex - Bergerac - 180,4 km – düz

9. Etap: 12 Temmuz Pazar, Malemort'tan Ussel'e - 185,5 km - tepelik

10. Etap - 15. Etap: Massif Central, Vosges ve Jura sıradağları ne kadar zorlu olduklarını gösterecek

Fransa’nın dağları yalnızca güney sınırındaki Pireneler ve Alpler’den ibaret değil. 10. etap, Massif Central’in en zorlu yedi tırmanışını peş peşe sunarak yarışın ikinci haftasına sert bir başlangıç yaptırıyor.

Primož Roglič bir tırmanışta © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Ardından, pelotondaki sprinterler için iki düz etap geliyor, ancak rota İsviçre ve Almanya sınırlarına doğru ilerledikçe eğim kısa sürede artmaya başlıyor. Dole’dan Belfort’a uzanan 205,8 km’lik 13. Etap, 2026 edisyonunun en uzun günü ve yarışın üçüncü hafta sonunu oluşturan arka arkaya gelen dağ etapları için bacakları güzelce ısıtıyor.

14. etap, ikisi arasında daha kısa olanı; ancak dört adet 1. kategori tırmanış sayesinde 155,3 km’lik mesafeye 3.800 m yükseklik farkı sığdırır (yüzde 7,3 eğimli 11,2 km’lik Col du Haag, tartışmasız en zorlu tırmanıştır), 15. etap ise bisikletçileri Haute-Savoie bölgesine taşıyor ve Brison’daki HC Plateau de Solaison (11,3 km, %9 eğimli) zirvesi ile sona eriyor. Bu noktaya gelindiğinde genel klasman mücadelesi hâlâ sıkıysa, ikinci dinlenme gününden önce heyecan verici anlar yaşanması beklenebilir.

10. Etap: 14 Temmuz Salı, Aurillac – Le Lioran - 166,6 km - dağ

11. Etap: 15 Temmuz Çarşamba , Vichy'den Nevers'e - 161,3 km - düz

12. Etap: 16 Temmuz Perşembe , Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-Sur-Saône - 179,1 km - düz

13. Etap: 17 Temmuz Cuma, Dole - Belfort - 205,8 km - tepelik

14. Etap: 18 Temmuz Cumartesi, Mulhouse - Le Markstein Fellering - 155,3 km - dağlık

15. Etap: 19 Temmuz Pazar, Champagnole'dan Plateau de Solaison'a - 183,9 km - dağlık

16. Etap - 21. Etap: Efsanevi zikzaklar, devasa bir kraliçe etabı ve heyecan verici bir Paris finali

1. Etap takım zaman denemesi, bisikletçiler 16. Etap’taki ikinci zaman denemesi için start kulübesinde sıraya girdiklerinde uzak bir anı gibi görünecek. Leman Gölü kıyılarında başlayan ve biten 26,1 km'lik parkur, 2. kategori Côte de Larringes tırmanışıyla (9,7 km, %4,3 eğim) başlıyor. Tour standartlarına göre bir dağ sayılmasa da, bu etabın tam anlamıyla zaman deneme uzmanlarından ziyade pelotonun tırmanışçılarına avantaj sağlayacağı bekleniyor.

Florian Lipowitz, Tour de France’daki ilk yarışında beyaz mayoyu kazandı © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

17. etap, pelotonun sprinterlerine en sevmedikleri disiplinden bir gün sonra Paris’e varmadan önce parlamak için son bir şans sunuyor; ancak ilk 60 km’lik zorlu bölüm, bu etabın kaçış grubu için uygun olabileceğini gösteriyor.

18. etap, tüm yarışı belirleyebilecek (ya da baskın bir bisikletçiye avantajını artırma şansı verebilecek) epik üç günlük finalin başlangıcıdır. Orcières-Merlette’de zirve bitişiyle (7,1 km, %6,7 eğim) sona eren 3.900 metrelik tırmanış, aslında gelecek günlerin sadece bir ısınması niteliğinde.

19. etapta Alpe d’Huez (13,8 km, %8,1 eğim) ve dağın 21 virajı geri dönüyor – bu tırmanış, Tom Pidcock’un 2022’deki unutulmaz etap zaferinden bu yana ilk kez yarış programında yer alıyor. Ancak bisikletçiler efsanevi Alpe'nin eteklerine ulaşmadan önce, Cat 1 Col du Noyer (7,2 km, %8,5 eğim) dahil olmak üzere üç kategorize edilmiş tırmanışın üstesinden gelmeleri gerekiyor.

Son etaptan bir önceki etap, son günkü Paris geçit töreni öncesinde genel klasman mücadelesini sonlandırmak için harika bir fırsat sunuyor ve son zamanların en zorlu yarış günlerinden biri olarak hatırlanacak. Col de la Croix de Fer’i (24 km, %5,2 eğim) aştıktan sonra, ünlü tırmanışlar Col du Télégraphe (11,9 km, %7,1 eğim) ve Col de Sarenne (12,8 km, %7,3) ile devam ediyor ve bu tırmanışlar, tüm yarışın en yüksek noktası olan Col du Galibier’i (17,7 km, %6,9) iki yana sıkıştırır. Gün, Alpe d’Huez’in zirvesinde bir başka zirve bitişiyle sona eriyor; ancak bisikletçiler, 21 virajın tamamını tekrar etmek yerine, zirveden beş viraj geriden tırmanışa katılacaklar.

Champs-Élysées’de son bir sprint © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Genel klasman mücadelesi sona ermiş olsa da, 21. etap yine de muhteşem bir gösteri olacak ve 2024 Paris Olimpiyatları’ndan esinlenerek 2025 yarışında kullanılan, Paris şehir merkezindeki genişletilmiş parkurun geri dönüşüne sahne olacak. Peloton Champs-Élysées’de yukarı aşağı hızla ilerlerken, bu etabın sprinterler için önceden belli bir sonuç olmaktan ziyade, yeni parkur Montmartre’ye uzanan bir döngü ve Côte de la Butte Montmartre’nin 4. kategori tırmanışlarını içeriyor. Geçen yıl Wout van Aert, Champs-Élysées’de galip gelmişti; ancak Belçikalı bisikletçi bu yılki yarışta yer almayacağı için, Tour de France’daki 10 etap zaferine bir yenisini ekleyemeyecek.

16. Etap: 21 Temmuz Salı , Évian-Les-Bains – Thonon-Les-Bains - 26,1 km - bireysel zaman denemesi

17. Etap: 22 Temmuz Çarşamba , Chambery – Voiron - 174 km - düz

18. Etap: 23 Temmuz Perşembe, Voiron – Orcières-Merlette - 185,2 km - dağ

19. Etap: 24 Temmuz Cuma, Gap - Alpe d’Huez - 127,9 km - dağ

20. Etap: 25 Temmuz Cumartesi, Le Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez - 170,9 km - dağ

21. Etap: 26 Temmuz Pazar , Thoiry'den Paris'teki Champs-Élysées'ye - 133 km - düz