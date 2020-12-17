Elif Atmaca: "Toyi, çocuklara 21. yüzyıl becerileri kazandırıyor"

Toyi’nin global lansmanını 2018 yılında

üzerinden oluşturduğumuz bir kitlesel fonlama kampanyası ile yaptık. Tüm kampanya süreçlerinde olduğu gibi kitlesel fonlama kampanyası da bir planlama ve o amaca bağlılık gerektiriyor. Kitlesel fonlama sürecinde kampanyamızın başarıya ulaşmasında önemli etkenler; doğru zamanda kampanyayı açmak, kampanya paketlerini iyi tanımlamak ve ürünümüzü iyi anlatmaktı. Bizim bu dönemdeki en büyük başarılarımızdan biri global basından oldukça büyük bir destek görmemizdi. Kampanya sürecinde

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gibi önemli global mecralar Toyi’nin mesajını geniş kitlelere aktarmamızı sağladı. Başarıyla geçen kitlesel fonlama kampanyası sonrası globaldeki ivmemizi devam ettirmek için uluslararası fuarlara katılım gösterdik. 60 ülkeden 2800 firmanın katıldığı dünyanın en büyük oyuncak fuarı Spielwarenmesse’de

kategorisine seçildik. Ardından

satılmaya başladı. Türkiye’den MoMA Design Store’a kabul edilen ilk oyuncak olan Toyi’ye dileyenler artık MoMA Design Store Midtown ve Soho mağazalarından ulaşılabiliyor.