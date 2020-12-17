Elif Atmaca: "Toyi, çocuklara 21. yüzyıl becerileri kazandırıyor"
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Toyi, çocukların yaratıcılıklarını destekleyerek güçlendirmek gayesiyle onlar için oyun deneyimleri tasarlıyor. Projenin yaratıcısı Elif Atmaca ile gerçekleştirdiğimiz röportaj hemen aşağıda.
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Toyi, global lansmanı 2018 yılında Kickstarter üzerinden yapılan bir sosyal girişim. Çocukların yaratıcılıklarını destekleyerek güçlendirmek gayesiyle onlar için oyun deneyimleri tasarlıyor. Belirli parçalardan oluşan kit ile çocuklar, her türlü nesneyi hayallerindeki oyuncaklara dönüştürüyor. Sadece Türkiye'de değil, global basında da çok ses getiren bu girişimi arkasındaki isme, Elif Atmaca'ya sorduk.
Bize Toyi’den kısaca bahseder misin?
Toyi, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla oyun deneyimleri tasarlayan bir sosyal girişim. Toyi’de çocukların gündelik hayatında oyuna daha fazla yer vermesine imkan tanıyacak açık uçlu ve çocuk yönlendirmesinde oyun deneyimleri tasarlıyoruz.
Toyi yaratıcı oyun kiti ise çocukların etraflarındaki her şeyi eşsiz oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan sınırsız, yönergesiz bir oyun kiti. Teker, ayak, göz, eklem, çubuk, esnek halka ve eklem parçalarından oluşan kit ile 6 yaş ve üstü çocuklar, etraflarında bulunan her türlü nesneyi hayallerindeki oyuncaklara dönüştürüyor. Bu sayede bir su şişesi rokete; eski bir kutu trene veya bir kozalak sevimli bir yaratığa dönüşebiliyor. Toyi çocuklara sunduğu bu açık uçlu oyun deneyimiyle çocukların yaratıcılıklarını destekliyor, ileri dönüşüm ve 21. yüzyıl becerileri kazanmalarına yardımcı oluyor.
TOYİ’nin başarısındaki önemli noktalar nelerdi?
Toyi çocukların etrafındakilere yeni bir gözle bakmasına ve etraflarını dönüştürmelerine imkan sağlayan bir oyun kiti. Yani çocuklara sadece tanımlanmış bir kit verip bu kitle oynamalarını değil kendi ilgisini, becerisini, hayallerini ve etraflarındaki nesneleri de oyun deneyiminin içine almasına imkan veriyor. Sağladığı bu yeni oyun deneyimiyle Toyi, oyuncak sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Toyi’nin başarısındaki en büyük etkenlerden biri bu yaratıcı ve yenilikçi olma hali, bu sayede sektörde kendine has bir yere konumlanıyor.
Bizim için başarıdaki önemli etkenlerden bir diğeri ise toplulukla hareket ediyor olmamız. Yola çıktığımız ilk andan itibaren dert edindiğimiz meselelerin çözümü için tek başımıza hareket edemeyeceğimizin farkındaydık. Toyi oyun kitindeki bağlantı parçaları nasıl çocuklarla etraflarındaki nesneleri birbirine bağlıyorsa biz de etrafımızdaki paydaşlarla bir araya gelerek etkimizi genişletmeyi seçtik. Fikir aşamasından ekibimizin büyümesine kadar tüm aşamalarda sosyal girişimcilik ekosisteminden sivil toplum dünyasına, özel sektördeki partnerlerimizden tedarikçimize kadar herkes heyecanı ile yanımızda oldu. Çocuk oyun hakkı paydasında bir araya geldiğimiz paydaşlarla kurduğumuz bu birliktelik zaman içinde Oyun Savunucuları topluluğuna dönüştü.
TOYİ, şu an sadece Türkiye’de değil uluslararası platformlarda da meraklılarının bildiği bir ürün. Hatta MOMA’nın mağazasında da yer alıyorsunuz. Kitlesel fonlama süreci nasıl geçti? Başarılı bir süreç planı için neler gerekiyor?
Toyi’nin global lansmanını 2018 yılında Kickstarter üzerinden oluşturduğumuz bir kitlesel fonlama kampanyası ile yaptık. Tüm kampanya süreçlerinde olduğu gibi kitlesel fonlama kampanyası da bir planlama ve o amaca bağlılık gerektiriyor. Kitlesel fonlama sürecinde kampanyamızın başarıya ulaşmasında önemli etkenler; doğru zamanda kampanyayı açmak, kampanya paketlerini iyi tanımlamak ve ürünümüzü iyi anlatmaktı. Bizim bu dönemdeki en büyük başarılarımızdan biri global basından oldukça büyük bir destek görmemizdi. Kampanya sürecinde Fast Company, Huffington Post, Design Week gibi önemli global mecralar Toyi’nin mesajını geniş kitlelere aktarmamızı sağladı. Başarıyla geçen kitlesel fonlama kampanyası sonrası globaldeki ivmemizi devam ettirmek için uluslararası fuarlara katılım gösterdik. 60 ülkeden 2800 firmanın katıldığı dünyanın en büyük oyuncak fuarı Spielwarenmesse’de “Geleceğin Oyuncakları” kategorisine seçildik. Ardından Toyi Musem of Modern Art Design Store’larda satılmaya başladı. Türkiye’den MoMA Design Store’a kabul edilen ilk oyuncak olan Toyi’ye dileyenler artık MoMA Design Store Midtown ve Soho mağazalarından ulaşılabiliyor.
Bu sene ise Toyi global oyuncak sektöründe 3 ödüle layık görüldü. Parents’ Choice Gold Award 2020, The Independent Toy Silver Award 2020 ve Play Creators 2020 Rising Star ödüllerini aldı.
Sosyal inovasyon ve oyun hakkı terimleri senin için ne ifade ediyor nedir?
Sosyal inovasyon dert edindiğiniz meselenin çözümü için yenilikçi fikirler ortaya atmak. Çocuk oyun hakkı ise aslında bugün yasalarla koruma altına alınmış (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 31. Madde) çocukların beslenme, barınma gibi en temel haklarından biri. Toyi de bu iki terimi birbirine bağlayan bir yapı. Çocukların etraflarını ve kendi yaratıcı potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini özgürce ifade edebilmelerine imkan tanıyan yenilikçi oyun deneyimleri tasarlarken bir yandan çocuk oyun hakkını destekleyecek yenilikçi mekanizmalar geliştiriyoruz.
Şu cümleyi kendine göre tamamlar mısın? “Benim için Red Bull Basement…”
Benim için Basement dert edindikleri meseleler için yenilikçi çözüm geliştirmek isteyenler için global bir platform.
Hazırladığımız Sosyal İnovasyon Sözlüğü’nden senin için bir kelime seçtik. Bir cümleyle “kitlesel fonlama” sana göre nedir, açıklar mısın?
Kitlesel fonlama bence birlikte hareket etme ve dayanışma formlarından biri. Ortaya koyduğunuz ürün veya hizmet için sizinle birlikte düşünecek, sizinle birlikte hareket edecek, dert edindiğiniz meselelerin çözümü için ortak olacağınız kişi ve kurumlarla bir araya gelme ve birlikte hareket etmenin bir yolu.