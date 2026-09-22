The Witcher 3 Wild Hunt'a Yeni DLC Geliyor: Songs of the Past Tanıtıldı

Geralt of Rivia’nın macerasının Blood and Wine ile kapandığını düşünen oyuncular için beklenmedik bir duyuru geldi. CD Projekt RED geliştirdiği yeni genişleme paketi Songs of the Past ile oyuncuları bir kez daha kıtanın karanlık tarafına davet ediyor. 2027’de çıkması planlanan yapım yalnızca nostaljik bir dönüş vaat etmiyor. Yeni bir bölge, yeni tehditler, farklı savaş seçenekleri ve Geralt’ın yıllar sonraki yolculuğu bu maceranın merkezinde yer alıyor.

01 Songs of the Past ile The Witcher 3’e Yeni Bir Macera Ekleniyor

Uzun süredir sessiz kalan serinin yeniden Geralt’a odaklanması oyuncu topluluğunda büyük heyecan yarattı. The Witcher 3 için duyurulan Songs of the Past bağımsız küçük bir görev paketi değil. Hikaye anlatımını yeni bir bölgeyle genişleten ücretli bir genişleme paketi olarak hazırlanıyor. Geliştirme sürecinde CD Projekt RED’e daha önce Witcher evreni üzerinde çalışan isimleri de barındıran Fool’s Theory ekibi eşlik ediyor.

Tanıtım videosunun merkezinde Letten adlı yeni topraklar bulunuyor. İlk bakışta bereketli hasatları, kalabalık şenlikleri ve kırsal yaşamıyla huzurlu duran Letten aslında ağır bir sır saklıyor. Geralt burada alışıldık canavar avlarının ötesine geçen bir tehditle yüzleşecek. Bölgenin folklorik anlatısı Slav mitolojisinden beslenen daha kasvetli bir atmosfer taşıyacak gibi görünüyor.

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Songs of the Past adı geçmişte kalan olayların yeniden gün yüzüne çıkacağına işaret ediyor. Geralt’ın eski dostu ozan Dandelion ile ilişkisi de hikâyede önemli bir yer tutacak. Tanıtılan detaylar görevlerin yalnızca dövüşe değil, seçimlerin sonuçlarına ve karakterler arasındaki bağlara da ağırlık vereceğini düşündürüyor. Serinin en sevilen taraflarından biri olan gri ahlaki alanın geri dönmesi bekleniyor.

Yeni genişleme paketi, yıllar sonra dönen oyunculara tanıdık bir dünya sunarken deneyimi tazelemek istiyor. Letten’in sakin görünen köyleri ile altında saklanan kötülük arasındaki karşıtlık. Witcher anlatılarının güçlü formülüne oldukça uygun duruyor.

02 Geralt of Rivia Geri Dönüyor

The Witcher 3 Wild Hunt denince akla yalnızca devasa açık dünya ya da unutulmaz görevler gelmiyor. Geralt’ın yorgun, alaycı, prensipleri olan karakteri de oyunun kalıcı etkisinde büyük pay sahibi. Songs of the Past ile Beyaz Kurt yeniden ana karakter olacak. Bu dönüş özellikle Blood and Wine’ın ardından Geralt’ın hikâyesinin bittiğini düşünen hayranlar için dikkat çekici.

Yeni macerada Geralt emeklilik sakinliğinden uzaklaşıp yeniden yola çıkıyor. Karşısına çıkacak tehditlerin daha önce görülmemiş yaratıkları kapsadığı belirtiliyor. Letten’in festivallerle çevrili görüntüsü zamanla rahatsız edici bir tona dönüşecek. Oyuncular bir kez daha iz sürmek, canavar sözleşmelerini değerlendirmek ve kimin gerçekten yardım istediğini anlamak zorunda kalacak.

Witcher 3 yeni DLC duyurusu karakterin dönüşü kadar oyun yapısına gelecek yeniliklerle de konuşuluyor. Tanıtımda görülen zincir silahı savaş sistemine farklı bir tempo katabilir. Geralt’ın yakın dövüşte mesafeyi kontrol etmesine izin veren bu silahın hangi yeteneklerle birleşeceği henüz net değil. Yeni bitiriş animasyonları ve geliştirilmiş düşman davranışları da paketin savaş tarafını derinleştirecek ayrıntılar arasında yer alıyor.

Mutajen sistemi üzerinde de değişiklikler planlanıyor. Oyuncuların Geralt’ı yalnızca kılıç hasarıyla değil, farklı yetenek kombinasyonlarıyla da şekillendirmesi amaçlanıyor. İşaretlerin görsel etkileri ile hareket mekaniklerinde yapılan iyileştirmeler genişleme paketinin ötesine taşan bir deneyim hedefliyor. Yıllar önce yüzlerce saat harcayan oyuncular için bile yeni bir build denemek anlamlı hâle gelebilir.

Geralt’ın dönüşü geçmişi tekrar etmekten çok, onun hikâyesine yeni bir katman ekleme fikri taşıyor. Songs of the Past’in asıl gücü de burada yatacak. Tanıdık bir kahramanı farklı bir tehdidin içine yerleştirirken onun kararlarının hâlâ önem taşıdığını göstermesi gerekiyor.

03 Witcher 3 DLC İçin Çıkış Tarihi ve Platformlar

Duyurulan bilgilere göre Witcher 3 DLC 2027 yılında PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 için yayınlanacak. Kesin çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Genişleme paketinin önceki nesil konsollara gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Mevcut planın yeni donanımlar ile güncel PC sistemlerine odaklandığı görülüyor.

Songs of the Past ücretli bir içerik olacak. Fiyat bilgisi açıklanmadığı için ön sipariş paketleri ya da özel sürümler hakkında kesin konuşmak için erken. Oyuncular şimdiden desteklenen mağazalarda istek listesine ekleme yapabiliyor. DLC The Witcher 3 araması yapanların dikkat etmesi gereken nokta ise paketin ana oyundan ayrı çalışacak bir yapım olmaması. Maceraya katılmak için The Witcher 3: Wild Hunt sahibi olmak gerekecek.

Genişleme paketinden önce oyunun Remastered güncellemesi de oyuncularla buluşacak. Mevcut oyun sahiplerine ücretsiz sunulacak güncelleme görsel kaliteyi, performansı, hareketleri, savaş hissini ve bazı sistemleri yenileyecek. Hearts of Stone ile Blood and Wine paketlerinin ana oyun sahipleri için erişilebilir hâle gelmesi de seriye ilk kez başlayacak oyuncular açısından önemli bir fırsat yaratıyor.

Remastered sürümünün eylül sonunda gelmesi planlanıyor. Songs of the Past ise sonraki yıl hikâyeyi genişletecek. Aradaki zaman oyunculara Geralt’ın önceki yolculuğunu yeniden deneyimleme fırsatı verecek. Özellikle ana hikâyeyi uzun zaman önce bitirenler için kararları ve karakter ilişkilerini hatırlamak faydalı olabilir.

04 Songs of the Past Neden Büyük Bir Dönüş Anlamına Geliyor?

Witcher 3 DLC beklentisinin yüksek olmasının nedeni yalnızca Geralt’ın geri dönmesi değil. Hearts of Stone ile Blood and Wine, oyun dünyasında genişleme paketlerinin neler başarabileceğini göstermişti. Her iki içerik de yeni hikâyeler kurmuş. önemli karakterler tanıtmış ve ana oyunun ömrünü ciddi biçimde uzatmıştı. Songs of the Past’in benzer bir kalite çıtasına ulaşması doğal olarak büyük bir beklenti doğuruyor.

CD Projekt RED’in yeni Witcher oyunu üzerinde çalıştığı dönemde Geralt’a yeniden dönmesi serinin geçmişiyle geleceği arasında da bağ kuruyor. Ciri’nin merkezde olacağı yeni dönem yaklaşırken oyuncular eski kahramanın hikâyesine bir kez daha tanıklık edecek. Letten’in konumu ve anlatının evrendeki yeri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıldığında bu bağlantı daha net anlaşılacak.

Songs of the Past. The Witcher 3 dünyasına geri dönmek isteyenler için güçlü bir gerekçe sunuyor. Geralt’ın yeni görevi, Letten’in tekinsiz havası ve geliştirilen oynanış unsurları uzun soluklu bir maceranın işaretini veriyor. 2027’ye kadar açıklanacak yeni detaylar paketin kapsamını belirleyecek. Şimdilik görünen tablo açık, Beyaz Kurt’un yolu henüz tamamen bitmiş değil.

The Witcher 3 yeni DLC ne zaman yayınlanacak?

The Witcher 3’ün yeni ücretli genişlemesi Songs of the Past, 2027’de yayınlanacak. Henüz net bir çıkış günü paylaşılmadı; DLC PC, PS5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2’ye gelecek.