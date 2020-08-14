Transanatolia'da Bizi Neler Bekliyor?

Transanatolia bu sene özel etap (1480 km) ve bağlantı etabı (1348 km) ile toplam 2838 kilometrelik bir parkura ev sahipliği yapacak. Yerli ve yabancı yaklaşık 80 yarışçının katılacağı organizasyonda Red Bull sporcusu

Camille Chapeliere

de yarışacak. Transanatolia'ya ilk kez katılacak olan ve Fransa Kum Şampiyonası’nda şampiyonluğu bulunan Chapeliere yarış öncesi şunları söyledi: