Transanatolia'da Bizi Neler Bekliyor?
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Bu yıl 10. kez düzenlenecek etkinliğin kategorileri, rotası ve takvimi ile ilgili bir rehber derledik.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia başlıyor! Ülkemizin uluslararası arenada adından en sık söz ettiren Rally Raid yarışı olan Transanatolia 15 - 22 Ağustos tarihleri arasında yepyeni rotası ile geri dönüyor.
İlk olarak Rally Raid ile başlayalım. Süresi birkaç günden uzun hatta bazen haftalar süren, mekanik güce dayalı olan ve dayanıklılık, navigasyon, sürüş becerisi gibi olmazsa olmaz yetenekler gerektiren yarışlara Rally Raid deniyor. Oldukça zorlu etaplara sahip olan bu disiplinde kendinizi kumlu tepelerde ya da bir çamura saplanmış çıkamaz vaziyette bulmanız mümkün.
Rally Raid deyince akla gelen yarışlardan biri de elbette Türkiye'nin Dakar'ı diyebileceğimiz Transanatolia. 10. yılında start almaya hazırlanırken katılımcılarına unutulmaz bir macera sunmaya hazırlanan Transanatolia tarih boyunca uygarlıkların göz bebeği olan, imparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul’dan başlıyor. Abant’ı geçtikten sonra Haymana’ya, oradan panoramik manzarasıyla hayran bırakan Karadağ ve büyüleyici sahilleriyle öne çıkan Şile’ye uzanan rotasıyla Transanatolia yarışçıları yine doğa, tarih ve kültür dolu bir yolculuğa davet ediyor.
Yarışmanın yol haritası şöyle:
- Birinci Gün: İstanbul - Bolu / Abant
- İkinci Gün: Bolu / Abant - Haymana
- Üçüncü Gün: Haymana - Karadağ
- Dördüncü Gün: Karadağ - Karadağ
- Beşinci Gün: Karadağ - Haymana
- Altıncı Gün: Haymana - Bolu/Abant
- Yedinci Gün: Bolu/Abant - Şile
Yarışma parkurunda yumuşak kum, tuz göllleri, çamur, otluk arazi ve krater kayaları bulunan bir rotaya sahip olan Transanatolia'da motosikletler, ATVler, SSVler, otomobiller, buggyler ve kamyonlar için biri ralli diğeri raid olmak üzere iki ana kategori var. Ralli kategorisinde mücadele eden yarışmacılar yüksek standartlarda hazırlanmış yol notlarını takip ederek zamana karşı mücadele eder. Raid kategorisinde mücadele eden yarışmacılar ise zamana karşı yarışmazlar ve navigasyonel bir mücadele verirler.
Ralli yarışmacıları geçtikleri her etap için bir derece alır. Bu derecelerin toplamı kazanan yarışmacıyı belirler. Raid yarışmacıları etap içinde yaptıkları kilometre ile yapmaları beklenen kilometre üzerinden her etap için puan alır. En çok puanı toplayan ekip yarışı kazanır. Kısaca ralli klasmanı zamanlar üzerinden belirlenirken raid klasmanı yön bulma becerileri üzerinden belirlenir. Ralli kategorisinde mücadele etmek isteyen yarışmacıların sürücü ehliyetlerine ek olarak sürücü ve yarışmacı lisanslarının da olması gerekmektedir. Teknik kontrolü geçemeyen ralli araçları yarışamaz.
Transanatolia bu sene özel etap (1480 km) ve bağlantı etabı (1348 km) ile toplam 2838 kilometrelik bir parkura ev sahipliği yapacak. Yerli ve yabancı yaklaşık 80 yarışçının katılacağı organizasyonda Red Bull sporcusu Camille Chapeliere de yarışacak. Transanatolia'ya ilk kez katılacak olan ve Fransa Kum Şampiyonası’nda şampiyonluğu bulunan Chapeliere yarış öncesi şunları söyledi:
"Startın verilmesini dört gözle bekliyorum. Hızlı gitmek bu tür bir rallide yeterli değil. Doğru bir şekilde sürüşünüzü gerçekleştirmelisiniz. Hedefim yarışı bitirmek ki sonucun da bu hedefle birlikte geleceğine inanıyorum. Burada çok önemli bir tecrübe elde edeceğimi düşünüyorum."
10 yıllık organizasyon tecrübesi ile şu günlerde hasret kaldığımız motor sporları aksiyonuna bizi doyuracak olan Transanatolia yepyeni rotası ve rekabetçi parkuru ile yine unutulmaz bir yarış vadediyor.
Transanatolia'da yarış sınıfları ise şöyle:
Motosiklet
- B1 –450 cc’ye kadar motorsikletler
- B2 –450 cc ve üzeri motorsikletler (iki silindirli motorlar)
- B3 – Çift Silindir Motorlar
SSV
- T3.1 T3P
- T3.2 T3S
- S1 –1050 cc’ye kadar olan SSV’ler
- S2 –1050 cc ve üzeri SSV’ler
ATV
- Q1 – 4×2 – ATV
- Q2 – 4×4 – ATV
Araba
FIA Sınıfları
- T1.1 – T1 4×4 Benzinli
- T1.2 – T1 4×4 Dizel
- T1.3 – T1 4×2 Benzinli
- T1.4 – T1 4×2 Dizel
- T2.1 – T2 Seri üretim araba – Benzinli
- T2.2 – T2 Seri üretim araba – Dizel
TOSFED Sınıfları
- TH1.1 – 2.800 cc altında benzinli
- TH1.2 – 3.500 cc altında dizel
- TH2.1 – 2.801 cc üzerinde benzinli
- TH2.2 – 3.500 cc üzerinde dizel
Kamyon
- Truck
- T4 – Truck