Voleybol Bilgini Test Ediyoruz

Türkiye'de voleybolun geçmişi 1900'lü yılların başlarına kadar dayanıyor. Türkiye'nin ilk beden eğitimi öğretmenlerinden Selim Sırrı Tarcan voleybol altyapısını okullara taşıdı. 1924 - 1948 yılları arasında voleybol şampiyonaları bölgesel olarak yürütüldü.

Türkiye'de voleybolun geçmişi 1900'lü yılların başlarına kadar dayanıyor. Türkiye'nin ilk beden eğitimi öğretmenlerinden Selim Sırrı Tarcan voleybol altyapısını okullara taşıdı. 1924 - 1948 yılları arasında voleybol şampiyonaları bölgesel olarak yürütüldü.

Türkiye'de voleybolun geçmişi 1900'lü yılların başlarına kadar dayanıyor. Türkiye'nin ilk beden eğitimi öğretmenlerinden Selim Sırrı Tarcan voleybol altyapısını okullara taşıdı. 1924 - 1948 yılları arasında voleybol şampiyonaları bölgesel olarak yürütüldü.