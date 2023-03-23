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Voleybol
Voleybol Bilgini Test Ediyoruz
Dünyada voleybolun önde gelen ülkelerinden biri konumundaki Türkiye'nin voleybol tarihine ne kadar hakim olduğunu test etmek ister misin?
Türkiye'de voleybolun geçmişi 1900'lü yılların başlarına kadar dayanıyor. Türkiye'nin ilk beden eğitimi öğretmenlerinden Selim Sırrı Tarcan voleybol altyapısını okullara taşıdı. 1924 - 1948 yılları arasında voleybol şampiyonaları bölgesel olarak yürütüldü.
1948 - 1970 yılları arasında Türkiye Voleybol Şampiyonası organize edilirken, erkeklerde 1970 - 1971 sezonundan itibaren ve kadınlarda ise 1984 - 1985 sezonundan itibaren günümüzde de devam etmekte olan deplasmanlı voleybol ligi düzenine geçiş yapıldı.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Balkan Voleybol Birliği (BVA) resmi üyesi olan Türkiye Voleybol Federasyonu, 1958 yılında “Voleybol - Eltopu Federasyonu” ismiyle kuruldu ve 2004 yılında özerk hale geldi.
Türkiye hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde birçok başarıya imza attı, kulüp takımları uluslararası arenada şampiyonluklar kazandı. Bu temel bilgileri okuduktan sonra Türk voleyboluna hakimiyetini sınamak istersen aşağıdaki testi çözebilirsin?