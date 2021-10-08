Türkiye GP'de Heyecan Antrenman Turları ile Başladı

Formula 1 Türkiye GP'si heyecanı saat 11:30'da 1. Antrenman Turları ile başladı. İlk antrenman turlarının en hızlı ismi Lewis Hamilton olurken, hemen ardında ise Türkiye GP'sine özel kırmızı beyaz Red Bull Racing aracıyla Max Verstappen yer aldı. Ferrari'den Charles Leclerc ise antrenman turlarını üçüncü sırada tamamladı.

2. Antrenman Turları ise saat 15:00'te başladı. Yine Hamilton başı çekerken, Leclerc ikinci sırayı aldı. Diğer bir Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas da 2. Antrenman Turları'nı üçüncü sırada noktaladı. Cumartesi günü ıslak zeminde koşulan 3. Antrenman Turları'nda ise ilk sırayı Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly alırken, Red Bull Racing'den Max Verstappen ve Sergio Perez onu takip etti.

Max Verstappen antrenman turlarının en hızlı isimleri arasında © Getty Images / Red Bull Content Pool

1. Antrenman Turları - Cuma 11:30

Piste çıkan pilotlar, turlar devam ettikçe pistteki tutuşun oldukça iyi durumda olduğunu teknik ekipleriyle paylaştılar. İlk antrenman turu pist limit kurallarının da pilotlar tarafından hatırlanmasına vesile oldu. Yumuşak lastikler ve pistin tutuşunun yüksek olması oldukça hızlı tur zamanlarının görülmesini sağladı.

Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında gösterdiği performansla en hızlı pilot olmayı başardı. Red Bull sürücüsü Max Verstappen ise antrenman turlarında ikinci en iyi zamanı yaptı.

Sergio Perez İstanbul Park'ta © Getty Images / Red Bull Content Pool

Red Bull sürücüleri, antrenman turları esnasında aracın önden kaydığını tespit ederken, Ferrari mekanikerleri ise fren dengesi konusunda tereddütlere sahipti. F1 severler, ilk antrenman turlarında Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri araçlarının Honda ile işbirliklerine ithafen büründükleri yepyeni çehreyi de pistte görme fırsatı yakaladılar.

2. Antrenman Turları - Cuma 15:00

2. Antrenman Turları'nda takımlar araçlardaki sorunları tespit etmeye çalışırken, pilotların geri bildirimleri genel olarak önden kayma yaşadıkları üzerineydi. Williams'tan Nicholas Latifi ve Haas'tan Nikita Mazepin kontrolü sağlayamayıp pist dışına çıkan isimler olarak dikkat çekerken, yine Williams'tan George Russell da vites kutusunda problem yaşadı.

Lewis Hamilton, 2. Antrenman Turları sonunda 1.23.840'lik derecesi ile pist rekorunu eline geçirdi ve seansın da en hızlı ismi oldu. Onu Ferrari'den Charles Leclerc takip etti. Valtteri Bottas ise seansı üçüncü sırada tamamladı. Red Bull Racing pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen ise dört ve beşinci sırada yer aldılar.

Red Bull Racing özel bir tasarımla Honda'ya teşekkür ediyor © Getty Images / Red Bull Content Pool

Seansın ardından start antrenmanı için start çizgisine gelen Alpine pilotu Esteban Ocon, yaşadığı vites kutusu problemi nedeniyle aracını hareket ettiremedi. Cuma antrenmanları bu şekilde sona ererken, takımlar gün boyu elde ettikleri verilerle yarınki 3. Antrenman Turları ve Sıralama Turları'na hazırlanmaya başladı.

3. Antrenman Turları - Cumartesi 12:00

Antrenman turlarının üçüncü ve son seansı yağmur altında başladı. Islak pist zeminine ilk çıkan pilotlar Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda oldu. Yavaş yavaş diğer pilotlar da bu ikiliye katılırken seansın ilk anlarında pilotlar oldukça temkinliydi ve sürelerini keşif amaçlı kullandılar. Daha sonra yağmur kesilse de pist ıslak olduğu için orta hamurlu ıslak zemin lastikleri tercih edildi.

Süre ilerledikçe tur zamanları iyileşirken, pilotların araçları kontrol etmekte zorlandıkları ekrana yansıdı. Özellikle oluşan su birikintileri pilotlara sorun çıkarırken; Pierre Gasly, Nikita Mazepin, Charles Leclerc gibi isimler pist dışına çıkmalarına rağmen geri dönebildiler. Ancak Williams pilotu George Russell'ın aracı çakıl havuzuna saplanınca seansa kısa bir ara verildi.

Pierre Gasly ıslak zeminde antrenman turlarının en hızlı ismi oldu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sebastian Vettel ve Max Verstappen de pist zeminin azizliğine uğrayan pilotlar arasındaydı. Max attığı spin'in ardından "güzel bir 360" diyerek gülümseten bir yorum da yaptı. Seansın en hızlı ismi Scuderi AlphaTauri'den Pierre Gasly olurken, Red Bull sürücüleri Max Verstappen ve Sergio Perez de onu takip etti.

Türkiye GP'si kapsamında heyecan saat 15:00'te gerçekleşecek Sıralama Turları ile devam edecek. Türkiye GP'de olan bitenleri canlı akış sayfamızdan takip edebilirsin!