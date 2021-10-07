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F1
Türkiye GP İçin Her Şey Hazır!
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için tüm hazırlıklar tamamlandı, artık söz pilotlarda!
Beklenen an geldi çattı! Formula 1'de bir kez daha takvime dahil olan Türkiye Grand Prix'si 8 - 10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek. İstanbul'un dokuzuncu kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada Max Verstappen şampiyonluk yolunda yeni bir zafere imza atmaya hazırlanıyor.
Bu hafta sonunu özel kılan detaylardan biri de Red Bull Racing'in Honda'ya yaptığı jest. 2019 yılından itibaren Honda motorunu kullanan Red Bull Racing, sezon sonunda Formula 1'e veda edecek olan Honda'yı onurlandırmak için Honda RA 272'den ilham alınarak hazırlanan bir tasarımla piste çıkacak.
İşte Red Bull Racing'in Türkiye GP'ye katılacağı beyaz tasarımlı aracı
Red Bull Racing'in yepyeni tasarımıyla piste çıkacağı Türkiye GP'sinde heyecan 8 Ekim Cuma günü yapılacak antrenman turlarıyla başlayacak. Cumartesi günkü son antrenman ve sıralama turu seanslarının ardından pazar günü ise yarış start alacak. Hafta sonu heyecanını Red Bull sayfalarından takip edebilirsin!
F1 Türkiye GP 2021 Yarış Programı
- 8 Ekim | 11:30 - 12:30 1. Antrenman Turları
- 8 Ekim | 15:00 - 16:00 2. Antrenman Turları
- 9 Ekim | 12:00 - 13:00 3. Antrenman Turları
- 9 Ekim | 15:00 - 16:00 Sıralama Turları
- 10 Ekim | 15:00 Yarış