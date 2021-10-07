Türkiye GP İçin Her Şey Hazır!

'de bir kez daha takvime dahil olan Türkiye Grand Prix'si

Bu hafta sonunu özel kılan detaylardan biri de Red Bull Racing'in Honda'ya yaptığı jest. 2019 yılından itibaren Honda motorunu kullanan Red Bull Racing, sezon sonunda Formula 1'e veda edecek olan Honda'yı onurlandırmak için Honda RA 272 'den ilham alınarak hazırlanan bir tasarımla piste çıkacak.