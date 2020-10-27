Türkiye GP'si Hakkında Bilmen Gereken 14 Şey

Formula 1 , uzun bir aranın ardından Formula 1 DHL Turkish Grand Prix’siyle yeniden Türkiye’ye dönüyor. 13-15 Kasım'daki yarış hafta sonunu sabırsızlıkla beklerken hafızaları tazelemek için küçük bir bilgi turuna çıkmak gayet faydalı olabilir. İşte Türkiye GP hakkında bilmen gereken 14 şey!

1- Intercity İstanbul Park

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix’si Intercity İstanbul Park'ta düzenleniyor. Tuzla’da inşa edilen pistinin ilk temel atma töreni 2003’te yapıldı.

2- 2.215.000 m2’lik alan

Türkiye’nin uluslararası motor sporları organizasyonlarını en üst seviyede gerçekleştirmesi için tasarlanan pist tam 2.215.000 m2’lik bir alanı kapsıyor. Pist uzunluğu ise 5.338 km.

3. Pistin tasarımcısı

İstanbul Park pistinin tasarımcısı elbette son yıllarda pist tasarımı denince akla ilk gelen isim: Hermann Tilke. Alman mimar, RedBull.com'a verdiği röportajda İstanbul Park'ın arazisini görür görmez heyecanlandığını belirtiyor.

4. Saat yönünün tersine

İstanbul Park saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarlandı. Imola'nın hemen ardından bu sezon saat yönünün tersine koşulacak olan ikinci GP olacak. Bu sezon takvimde yer alan Yas Marina pistiyle bu sayı üçe çıkacak.

Mark Webber, 2010, Türkiye GP © Getty Images / Red Bull Content Pool

5. Toplam 14 viraj

Pistteki viraj sayısı sağ 6, sol 8 olmak üzere toplam 14 adet. İnişli – çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim %8.145, pistte yapılan maksimum hız ise 320 km/h ile Formula 1 yarışlarında gerçekleşti.

6. Meşhur 8. viraj

İstanbul Park'ın en ünlü yanı: Virajları. Özellikle 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj, şimdiden dünyanın efsane pist virajları arasında kendine yer buldu. Neredeyse her yarışta heyecan verici bir olaya ev sahipliği yapan bu viraj özellikle ıslak bir zeminde aksiyonu bol anlar vadediyor.

7. İlk yarış

21 Ağustos 2005’te düzenlenen ilk Türkiye GP’sinde, McLaren-Mercedes sürücüsü Kimi Raikkonen’in pol pozisyonunda yarışa başlamıştı. Liderliği ilk virajda Giancarlo Fisichella'ya kaptırmış olsa da yarışın sonunda gülen isim yine Raikkonen olmuştu.

8. Son yarış

Son Türkiye GP'sinden zaferle ayrılan takım Red Bull Racing olmuştu. Sebastian Vettel pol pozisyonunda başladığı yarışta zafere ulaşmayı başarmıştı.

2011 Türkiye GP © Getty Images / Red Bull Content Pool

9. En çok kazanan pilot

Türkiye GP deyince akla ilk gelen isimlerden biri Felipe Massa. Brezilyalı pilot 2006, 2007 ve 2008 sezonlarında Türkiye GP'sini üç kez üst üste kazanma başarısını gösterdi.

10. En çok kazanan takım

Massa, üç zaferinde de Ferrari adına yarışıyordu. McLaren ise iki farklı pilotu ile İstanbul’da kazandı: Hamilton ve Raikkonen. Red Bull Racing zirve döneminde, 2011’de Vettel ile İstanbul’u da boş geçmedi. Eski şampiyonlardan Jensen Button da Brawn GP’ye İstanbul’da bir zafer hediye etti

11. En hızlı tur

Oldukça hızlı bir pist olan İstanbul Park'ın en hızlı ismi ise Juan Pablo Montoya. Kolombiyalı sürücü 2005 yılındaki ilk Türkiye GP'sinde ulaştığı 1'24.770'lik tur zamanıyla pist rekorunu elinde bulunduruyor.

12. Pole pozisyonu

Sekizincisi düzenlenecek olan Türkiye GP'sinde, bugüne kadar yarışa pol pozisyonunda başlayan pilotlar beş kez zafere ulaşırken, pole pozisyonunda olmayan pilotlar iki kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Türkiye GP, 2009 © Getty Images / Red Bll Content Pool

13. Eskiler yeniler

Aktif F1 sürücüleri arasında daha önce Türkiye GP'sinde yarışmış olan 5 isim var. İlk Türkiye GP'sinin galibi Kimi Raikkonen, 2010'da zafer ulaşan Lewis Hamilton, 2011'de Red Bull'la kazanan Sebastian Vettel ve yine 2011 yılında F1'deki ilk sezonlarını geçiren Daniel Ricciardo ile Sergio Perez. Bu beş isim dışındaki sürücüler Türkiye GP'sinde ilk kez yarışacaklar.

14. İstanbul'da sonbahar