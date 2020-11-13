Red Bull Racing Türkiye GP'sine Hızlı Başladı!
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Formula 1 DHL Türkiye GP'de Max Verstappen bugün yapılan iki antrenman seansında da en hızlı pilot oldu. Albon ise ilk antrenmanın en hızlı ikinci pilotuydu.
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Formula 1 DHL Türkiye GP'de heyecan nihayet başladı!
Bu sabah saat 11:00'da düzenlenen birinci antrenman seansıyla aksiyon da start aldı. Seans başında pilotlar InterCity İstanbul Park'ın zeminine alışmaya çalışırken, seansın ikinci bölümünden itibaren ise atılan tur dereceleri yükselmeye başladı.
9 yıl sonra ev sahipliği yaptığımız Türkiye GP'nin ilk antrenman seansında en hızlı pilot ise 1.35.077'lik derecesi ile Max Verstappen oldu. Onun hemen ardından Alex Albon da 1:35.318'lik derecesi ile ikinciliği alırken Red Bull Racing böylelikle Türkiye GP'ye duble yaparak başladı. İlk antrenmanın en hızlı üçüncü pilotu ise Charles Leclerc oldu. Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly ilk antrenmanın en hızlı dördüncü pilotu olurken, takım Daniil Kvyat ise altıncı sıradaydı.
15:00'da başlayan ikinci antrenman seansına da hızlı başlayan pilotlar bazen virajlarda pist dışına taşarak bazen ise spin atarak aksiyonu bol bir ikinci seans yaşadılar. Alex Albon ve Charles Leclerc bir ara en hızlı turu atsa da ilk seansın lideri Max Verstappen, ikinci antrenman seansında attığı 1.28.330'luk turla yeniden zirveye çıkmayı başardı. Turun geri kalanında Verstappen'in derecesi ilk sıradaki yerini korudu ve genç Hollandalı ikinci antrenman seansından da liderlikle ayrıldı. Leclerc ikinci antrenmanı ikinci sırada tamamlarken, Bottas ise üçüncü sıradaydı.
İlk antrenman seansının ikinci en hızlı ismi Alex Albon, ikinci seansı beşinci sırada tamamlarken, Daniil Kvyat altıncı, Pierre Gasly ise yedinci sıradaydı.
İlk günden fotoğraflar hemen aşağıda: