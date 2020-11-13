Red Bull Racing Türkiye GP'sine Hızlı Başladı!

15:00'da başlayan ikinci antrenman seansına da hızlı başlayan pilotlar bazen virajlarda pist dışına taşarak bazen ise spin atarak aksiyonu bol bir ikinci seans yaşadılar. Alex Albon ve Charles Leclerc bir ara en hızlı turu atsa da ilk seansın lideri

Max Verstappen

, ikinci antrenman seansında attığı 1.28.330'luk turla yeniden zirveye çıkmayı başardı. Turun geri kalanında Verstappen'in derecesi ilk sıradaki yerini korudu ve genç Hollandalı ikinci antrenman seansından da liderlikle ayrıldı. Leclerc ikinci antrenmanı ikinci sırada tamamlarken, Bottas ise üçüncü sıradaydı.