"Önemli Olan Yol Bisikleti Seyreden Kitleye Dağ Bisikletini de Sevdirmek"

Henüz yol bisikleti kadar olmasa da Türkiye'de dağ bisikleti kitlesinin hız kesmeden büyüdüğünü iddia edebiliriz. Üst seviyede bu spora gönül vererek yarışlara katılıp, gözünü artık uluslararası yarışlara dikenler de var, henüz başlangıç seviyesinde olup parkurlarda kendini geliştirmeye çalışanlar ve macera duygusunu sonuna kadar yaşayanlar da... Hazır son zamanların en heyecan verici dağ bisikleti mücadelesi Red Bull Dawn till Dusk da yaklaşırken, Sarper Günsal ve Berkem Ceylan ile Türkiye'nin MTB kültürüne dair bir sohbet gerçekleştirdik.

Dawn till Dusk farklı dağ bisikleti disiplinlerini bir araya getiriyor © Daniel Rönnbäck

MTB kültürü ile yol bisikleti kültürü arasında ne gibi farklar var?

Sarper Günsal : MTB yol bisikletinden neredeyse bir asır sonra ortaya çıkmış bir disiplin. 1970’lerde Kuzey Kaliforniya’da bir grup insanın geliştirdiği bir bir binek aracı ve bir spor. Bu sebeple felsefesi de -özellikle ilk 20 yılda- daha sakin, marjinal, “kurulu düzene” inceden muhalif ve bireyci olduğunu söylemek mümkün. Yol bisikletçileri ve MTB'cilerin uzun yıllar birbirlerine neredeyse düşman oldukları, uzak durdukları söylenebilir. Yol bisikleti 21. yüzyıla kadar katı kuralları olan, hiyerarşinin, geleneksel çırak-usta ilişkisinin daha önde olduğu yarı kapalı bir disiplin olarak algılanırken MTB gibi yeni ve modern bir felsefeyle çok çatıştı bence.

Bugün ise hem yol bisikletçileri yumuşadı hem de MTB'ciler ciddileşti diyebiliriz. Düşman kuzenler zamanın ve kuşakların değişimiyle birlikte artık beraber var olabiliyorlar. Artık hem dağ hem de yol bisikletine birden binmek artık hiç garipsenmiyor. Olması gereken de bu. Hatta bu iki disiplinin neredeyse birleştiği “toprak yol bisikleti (gravel cycling) gibi yeni bir bisiklet tipi/disiplini bile ortaya çıktı.

Peki Türkiye’nin dağ bisikleti kültürü ile ilgili neler söylersiniz?

S.G. : 90’lar ve 2000’lerin başında Türk MTB sahnesi oldukça hareketliydi. Dağ bisikleti satışları yol bisikletlerinden çok çok ilerdeydi. Bisikletçiye gittiğinizde dükkanlarda büyük ağırlıkla MTB satılırdı. İnsanlar ne istediğini bilmeden de olsa bu bisikletleri alıp asfaltta ful süspansiyon bisikletlerle gezerlerdi. Sportif olarak da aktif bir ortam vardı. Hemen her hafta özel veya resmi yarışlar yapılırdı. Bisiklet ithalatçıların ve firmaların desteklediği takımlar vardı, birçok şehirde ilgi çeken yarışlar düzenlenirdi. 2010’a kadar bunun sürdüğünü düşünüyorum. Daha sonra o momentum bir değişim geçiren yol bisikletine kaydı ve bugün kültür ve sportif açıdan eski yerinden uzakta MTB sporu.

MTB yol bisikletinden neredeyse bir asır sonra ortaya çıkmış bir disiplin. © Red Bull Content Pool

Yol bisikletini takip eden kitlenin tamamı dağ bisikleti de izliyor mu?

S.G. : Hayır ama bunun için uğraşıyoruz.

Sporların arasındaki kültür farklarını konuştuk ama peki yol bisikleti ve dağ bisikleti izleyen kitleler arasında ne gibi farklar var?

S.G. :Bence artık pek fark yok. Önemli olan yol bisikleti seyretmeye alışmış kitleye dağ bisikletini sevdirmek. İnsan sevdiği ve anladığı şeyi seyreder. Dağ bisikleti potansiyel olarak, sportif seyir açısından çok cazip. Yarışlar azami 90 dakika sürüyor, belli bir parkurda yapıldığı için hem organizasyon hem de yayın prodüksiyonu ekonomik. Seyirci de yerinden seyrederken bir piknik havasında sporcuları defalarca önlerinden geçerken görebiliyor. Ancak son on yılda yol bisikletine kaybedilen seyirciyi kazanmak için TV’de daha çok yarış, yerelde de daha çok organizasyon gerekli. Dawn Till Dusk’ın bu anlamda iyi bir adım olduğunu düşünüyorum.

Yurt dışında dağ bisikleti sporunun yapılabileceği pek çok parkur oluyor. Türkiye bu konuda ne durumda?

Berkem Ceylan :Dağ bisikleti için çoğu zaman, rallikros veya motocross gibi adanmış bir parkur gerekmiyor. Yani teknik olarak evinizin arka bahçesinden bile bir parkur çıkartabilirsiniz. Bunu yatırım veya işletme maliyeti olarak söylüyorum elbette. Kolay yani parkur çıkarmak. Son yıllarda Türkiye, Sakarya'daki Bisiklet Vadisi'yle bir çıkış yaptı. Sakarya'daki parkur MTB Maraton Dünya Şampiyonası ev sahipliği yaptı. Kapadokya 90'ların başından bu yana dağ bisikleti denince akla gelen ilk yerlerden biri. Büyük şehirlerde de kent ormanları genelde parkur olarak kullanılıyor; Polonezköy, Belgrad Ormanı gibi.

Türkiye MTB yarışlarında ne durumda? Dünya kupasında Türk bisikletçi görme ihtimalimiz nedir? Serdar Anıl Depe Dünya Şampiyonası’na katılmıştı mesela…

B.C .: Türkiye'de dağ bisikleti kültürünün çıkışı belki de yol bisikletinden bile eskiye gider. Bunun neticesinde oturmuş bir dağ bisikleti kültürü var. Şubattan ekime devam eden bir ulusal yarış takvimine sahibiz. Ama bu takvim ve sistem, sporcuları tek başına desteklemiyor. Daha çok amatör bir yarış takvimi olarak kalıyor. Olimpiyatlara veya Dünya Şampiyonası'na düzenli sporcu gönderene kadar başarılı bir faaliyet takviminden bahsetmek mümkün olmaz. İlk hedef düzenli katılım olmalı. Serdar Anıl Depe yetenekli bir sporcumuz. Bildiğim kadarıyla kendi imkanlarıyla Avrupa'da yarışıyor; yine Dünya Şampiyonası'na da bu şekilde gitti diye biliyorum. Bisiklet Federasyonu'nun bu Serdar'a, Kadir'e, Cansu'ya destek olması gerekiyor.

Yol bisikletini ve dağ bisikletini aynı anda devam ettiren bisikletçiler var. Yani iki disiplinden de yarışlara katılıyorlar. Bu iki disiplinin antrenmanları farklı değil mi ve yorucu olmuyor mu?

B.C. : Disiplinler arası geçiş son yıllarda çok arttı. Sporcular çapraz antrenmanların faydasını uzmanlaştıkları dalda görmeye başladılar. Örneğin yol bisikletçileri, yarışlarda gerekli patlayıcılığı sağlayabilmek için kross bisikleti veya dağ bisikleti antrenmanlarına yönelmeye başladılar. Dağ bisikletçileri de, dayanıklılıklarını arttırmak için yol bisikletiyle uzun mesafeler alıyorlar. Dozaj ayarlandıktan sonra yorucu değil fakat birleştirici ve bitirici oluyor.