Dünyanın En İyi Ralli Pilotları Rally Turkey'de

Toyota Gazoo Racing takımıyla bu sezon üç kez podyumda yer alan Ogier, bir kez de dördüncü sırada yer aldı ve şu anda

79 puanla

genel klasman lideri. Bu sezonda co-pilot Julien Ingrassia'nın ortaklığıyla şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Ogier Türkiye'ye de zafer için geliyor.