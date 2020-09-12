Dünyanın En İyi Ralli Pilotları Rally Turkey'de
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WRC takviminin Türk motor sporları tutkunları için en eğlenceli tarihleri geldi çattı. Dünyanın en iyi ralli pilotları Rally Turkey'de kapışacak. Öne çıkan pilotları senin için yakından inceledik.
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WRC heyecanın 4 Eylül'de Estonya Rallisi'yle geri dönmüştü. Şimdi ise Türk ralli tutkunlarının önünde sezonun en eğlenceli yarışı var: Rally Turkey. 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek yarışta yine dünyanın en iyi ralli pilotları kıyasıya bir kapışmanın parçası olacaklar. Biz de ülkemizdeki bu heyecan dolu organizasyon öncesinde öne çıkan pilotları senin için derledik.
Ott Tänak
Geçen sezonun şampiyonu Ott Tänak, son Estonya Rallisi'ni de kazandı ve Rally Turkey'ye de kendine güveni yüksek bir şekilde geliyor. Estonyalı pilot evindeki zaferi ardından genel klasmanda üçüncü sırada bulunuyor.
Şampiyonada Hyundai Shell Mobis takımıyla mücadele eden Tänak'ın en büyük yardımcısı elbette co-pilot'u Martin Järveoja. Tänak ve Järveoja ikilisi sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo'da yarış dışı kalmış, İsveç ve Meksika'da ise ikinci sırada yer almıştı. Rally Turkey'de ise 2018 yılında zafere ulaşmışlardı.
Sébastien Ogier
Şampiyona lideri Sébastien Ogier geçen sezon zafere ulaştığı Rally Turkey'de yine iddialı. Toplam altı kez WRC şampiyonluğuna ulaşan Fransız pilot, Sebastian Loeb'in ardından en çok şampiyonluğa ulaşan ikinci isim konumunda ve elbette çoktan efsaneler arasındaki yerini aldı.
Toyota Gazoo Racing takımıyla bu sezon üç kez podyumda yer alan Ogier, bir kez de dördüncü sırada yer aldı ve şu anda 79 puanla genel klasman lideri. Bu sezonda co-pilot Julien Ingrassia'nın ortaklığıyla şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Ogier Türkiye'ye de zafer için geliyor.
Sébastien Loeb
Bir başka Sébastien, bir başka efsane. Kazandığı peş peşe dokuz şampiyonlukla WRC tarihine damgasını vuran Sébastien Loeb, Rally Turkey'nin en değerli konuklarından biri. 46 yaşındaki Fransız pilot genel klasmanda 10. sırada ve belki eskisi kadar iddialı değil. Ancak hala parkurlarda boy gösteriyor olması bile hayranlık uyandırıyor.
Elfyn Evans
Elfyn Evans, genel klasmanda 70 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rally Turkey'de ilk kez yer alacak olan Evans, bu sezon kariyerinin en formda performanslarını sergiliyor. 31 yaşındaki pilot sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo'da üçüncü sırada yer almış, İsveç Rallisi'nde ise zirvede yer almıştı. Meksika ve Estonya'da aldığı dördüncülükler ise genel klasmanda kendisine iyi bir yer edinmesini sağladı. Galli pilot geçen sezonu genel klasmanda beşinci sırada tamamlamıştı.
Yağız Avcı
Ralli parkurlarındaki gururumuz Adus Motorsport takımında yarışacak Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Rally Turkey'ye co-pilotu Onur Vatansever'le birlikte katılıyor. Yağız Avcı, 2002’deki ilk rallisinden itibaren de adını geniş kitlelere duyururken toplamda beş kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu'na ulaşarak Türkiye'nin en başarılı ralli pilotları arasına ismini yazdırdı. Adus Motorsport takımıyla Rally Turkey'de boy gösterecek olan Yağız Avcı, 18 Eylül'de dünyanın en iyileriyle aynı parkura çıkacak.