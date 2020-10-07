Türkiye'den Hem Yaratıcı Hem de Çözüm Odaklı 5 Girişim Örneği

Yoksa robotlar dünyayı ele mi geçiriyor? belki henüz o noktaya gelmediler ancak pek çok işe el attıkları kesin. Peki nedir bu "

"? Ali Kutay Yarali ve Oral Yigitkus tarafından kurulan "Delivers.ai", merkezi bir filo yönetim altyapısı ile çalışıyor.

2020 yılının sonunda

İstanbul sokaklarında boy göstermesi beklenen proje, online yemek siparişi platformları ve restoranlar için daha hızlı ve uygun maliyetli teslimatlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Barselona ve Dubai'de de kullanılması planlanan "Delivers.ai" ile 1,6 km çapındaki tüm teslimatları otomatikleştirilmesi öngörülüyor.