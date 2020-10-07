Türkiye'den Hem Yaratıcı Hem de Çözüm Odaklı 5 Girişim Örneği
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Modern dünyada girişimcilik, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların meyvelerinden yararlanıyor. Biz de bu topraklardan çıkmış yaratıcı ve çözüm odaklı girişimleri senin için derledik.
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Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların değişmesi her geçen gün cevap verilmesi gereken yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için tüm girişimcilerin sırtını dayadığı bir kavram var: Yaratıcılık.
Bulduğunuz fikrin bir boşluğu kendine has bir şekilde doldurması gerekiyor. Başarılı girişimler ise kendilerinden sonra geleceklere ilham veriyor. Red Bull Basement'ın da kampüste ve dünyada pozitif çözümler üretme vizyonuyla yola çıktığı girişimcilik alanında başarıya ulaşmak çok da uzak değil. İşte Türkiye'den hem yaratıcı hem de çözüm odaklı 5 girişim örneği.
Musixen
2020 yılının Mayıs ayında kullanıma sunulan Musixen, Çağrı Bozay tarafından kurulmuş ve 11 kişilik bir ekiple çalışmalarını yürütüyor. Müzik ve eğlence severlere odaklanan proje, müzisyenlerin ve performans sanatçılarının kendilerini tanıtıp gelir elde edebilecekleri bir platform olarak göze çarpıyor. Öte yandan kullanıcıların da beğenilerine uygun müzik ya da performansa daha kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.
Comparisonator
Futbol takımlarının en hararetli dönemleri transfer süreçlerinde yaşanır. En doğru oyuncuyu almak, beklentileri karşılamak, maddi sınırlar içinde en doğru kararları vermek düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. Comparisonator, futbol profesyonellerinin pek çok metriği göz önünde bulundurarak takımları için en iyi seçimleri yapmalarına olanak tanıyor. Tarkan Batgün, Furkan Yağız ve Umut Baran Zorlu tarafından 2018 yılının Nisan ayında kurulan bu girişim, transfer dönemlerinde sorumluların karşılaştırma aracı olarak kullanabileceği bir veri deposu olarak karşımıza çıkıyor.
Gören Duyan
Gören Duyan yüksek işlevli bir sosyal sorumluluk projesi. Çeşitli kategorilerde kayıp ve çalıntı ilanı verilebilen uygulama, Android'in ardından IOS platformunda da kullanıcılarla buluştu. Gören Duyan'da konuma göre filtreleme yapabiliyorsunuz. Böylece ilanınız o bölgedeki kullanıcılara bildirim olarak ulaştırılıyor ve herhangi bir gelişme olması durumunda geri bildirim alabiliyorsunuz.
Delivers.ai
Yoksa robotlar dünyayı ele mi geçiriyor? belki henüz o noktaya gelmediler ancak pek çok işe el attıkları kesin. Peki nedir bu "Delivers.ai"? Ali Kutay Yarali ve Oral Yigitkus tarafından kurulan "Delivers.ai", merkezi bir filo yönetim altyapısı ile çalışıyor. 2020 yılının sonunda İstanbul sokaklarında boy göstermesi beklenen proje, online yemek siparişi platformları ve restoranlar için daha hızlı ve uygun maliyetli teslimatlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Barselona ve Dubai'de de kullanılması planlanan "Delivers.ai" ile 1,6 km çapındaki tüm teslimatları otomatikleştirilmesi öngörülüyor.
Appcircle
Uygulama geliştirmek ne kadar zor olabilir ki? Bu sorunun cevabını muhtemelen bu yolda mücadele edenlere sormak gerekir. "Peki uygulama geliştirme süreçlerini biraz daha kolaylaştırmak için ne yapılabilir?" diye düşünüyorsan yanıtı Appcircle'da bulabilirsin.
Bir dijital dönüşüm girişimi olan Smartface, Appcircle projesini kurumsal ihtiyaçlara hizmet verebilmek için geliştirdi. Osman Çelik tarafından yönetilen ve Mobile DevOps ürünü geliştirme amacıyla ortaya çıkan Appcircle, mobil uygulamalar için derleme, yayınlama ve test süreçlerini otomatize ediyor. Böylece gelişim süreçlerinin basitleştirilmesini sağlıyor.
Senin de öğrencilerin hayatını ve hatta dünyayı değiştirecek bir fikrin var mı? Sen de fikrini Red Bull Basement'ın internet sitesi üzerinden bizimle paylaşabilirsin.