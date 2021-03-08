Üç Kadın Bir Rüya

Yukarıdaki video, gerçek birer kahraman olan üç kadını konu alıyor. Sam Bloom, Brooke Thabit ve Ursula Schwaller ’in üçü de birer kaza sonucu omurilik felciyle tanıştılar ve hayatlarına tekerlekli sandalyeyle devam ediyorlar. Her bir gün onlar için ayrı bir mücadele, özellikle zihinsel olarak. Yine de cesaret verici hikayeleriyle ilham vermeye devam ediyorlar: Asla vazgeçme, kendini koru ve her zaman yapabileceğinin en iyisini yap.