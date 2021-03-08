Üç Kadın Bir Rüya
Dünya Kadınlar Günü'nde üç ilham verici kadının hikayesini izlemeye ne dersin?
itibarıyla yayında
Onların hikayelerinden etkilenmemek ya da ilham almamak mümkün değil.
Yukarıdaki video, gerçek birer kahraman olan üç kadını konu alıyor. Sam Bloom, Brooke Thabit ve Ursula Schwaller’in üçü de birer kaza sonucu omurilik felciyle tanıştılar ve hayatlarına tekerlekli sandalyeyle devam ediyorlar. Her bir gün onlar için ayrı bir mücadele, özellikle zihinsel olarak. Yine de cesaret verici hikayeleriyle ilham vermeye devam ediyorlar: Asla vazgeçme, kendini koru ve her zaman yapabileceğinin en iyisini yap.
Aynı zamanda Wings for Life World Run’ın elçisi olan bu isimler, omurilik felçlilerinin yaşadıklarına dikkat çekmek amacıyla seslerini yükseltiyorlar. Çünkü emin oldukları bir şey var: Hiç kimse tekerlekli sandalyede oturmak istemez. Her omurilik felçlisi bir gün tekrar yürümek ve koşmak ister.
9 Mayıs yaklaşıyor. Sam, Brooke, Ursula ve diğer koşamayanlar için koşacağız. Birlikte bir topluluk inşa ederek umut yaratalım ve elde edilecek gelirin tamamıyla omurilik felci araştırmalarına destek olalım. Her şey omurilik felcini tedavi etmek ve bu üç ismin yanı sıra dünyanın her yerinden pek çok insanın hayallerini gerçekleştirmek için.