UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda Yeni Sezon Türkçe Anlatımla Başlıyor!

7-9 Mayıs'ta Almanya, Albstadt'ta yapılacak yarışlar aynı zamanda bu yoğun dünya kupası takviminin de ilk yarışları olma anlamını taşıyor. Yılın ilk cross-country ve kısa parkur yarışlarında, hangi isimlerin sezon dışında ev ödevlerini yapıp yapmadığını da anlayacağız. Zira Albstadt bu konuda sporcuları epey test edici bir parkura sahip.

7-9 Mayıs'ta Almanya, Albstadt'ta yapılacak yarışlar aynı zamanda bu yoğun dünya kupası takviminin de ilk yarışları olma anlamını taşıyor. Yılın ilk cross-country ve kısa parkur yarışlarında, hangi isimlerin sezon dışında ev ödevlerini yapıp yapmadığını da anlayacağız. Zira Albstadt bu konuda sporcuları epey test edici bir parkura sahip.

7-9 Mayıs'ta Almanya, Albstadt'ta yapılacak yarışlar aynı zamanda bu yoğun dünya kupası takviminin de ilk yarışları olma anlamını taşıyor. Yılın ilk cross-country ve kısa parkur yarışlarında, hangi isimlerin sezon dışında ev ödevlerini yapıp yapmadığını da anlayacağız. Zira Albstadt bu konuda sporcuları epey test edici bir parkura sahip.