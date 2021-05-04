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UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda Yeni Sezon Türkçe Anlatımla Başlıyor!
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda yeni sezon başlıyor! Almanya'nın Albstadt kentindeki ilk yarışlar, Berkem Ceylan ve Sarper Günsal'ın anlatımıyla Red Bull TV'de olacak!
Beklenen hafta sonu artık geldi! UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda yeni sezon 7 Mayıs'ta Almanya'nın Albstadt kentinde başlıyor. 7 ve 9 Mayıs'ta erkeklerde ve kadınlarda yapılacak kısa parkur ve cross-country yarışları nefesleri kesecek. 7-9 Mayıstaki mücadeleleri Red Bull TV'den, Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın anlatımlarıyla canlı ve Türkçe olarak izleyebilirsin.
7-9 Mayıs'ta Almanya, Albstadt'ta yapılacak yarışlar aynı zamanda bu yoğun dünya kupası takviminin de ilk yarışları olma anlamını taşıyor. Yılın ilk cross-country ve kısa parkur yarışlarında, hangi isimlerin sezon dışında ev ödevlerini yapıp yapmadığını da anlayacağız. Zira Albstadt bu konuda sporcuları epey test edici bir parkura sahip.
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından onaylanmış çok yönlü bir dağ bisikleti yarışı serisi. Öyle ki ülkeler arası mücadelelerden oluşan ilk müsabaka 1989 yılında yapıldı. İniş kategorisi ise ilerleyen yıllarda takvime katıldı. Sporcular, sezon öncesi belirlenen takvime göre, her yarışta elde ettikleri sıralamaya göre puan kazanıyorlar. Her kategori lideri, bir sonraki durakta kategori liderliğine özel formasıyla yarışıyor ve sezon sonunda bu puanlara göre şampiyon belirleniyor
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası, tüm dünyada canlı olarak Red Bull TV'den yayınlanıyor. 7-9 Mayıs'ta, sezonun ilk cross country ve kısa parkur yarışları yapılacak. Bu yarışlara, Almanya'nın Albstadt kenti sahne olacak. 7-9 Mayıs arasındaki bu yarışlar, Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın anlatımlarıyla, Türkçe ve canlı olarak Red Bull TV'de olacak.
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