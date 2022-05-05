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Dağ Bisikleti
Albstadt'taki Cross-Country Dünya Kupası Yarışı Hakkında Bilmen Gerekenler
2022 Mercedes-Benz UCI Cross-Country Dünya Kupası yarış sezonu, artık bir klasik haline gelen Albstadt durağını ziyaret ederek devam ediyor...
Yılın büyük bölümünde sessiz ve mütevazı olan küçük Albstadt kasabası, her mayıs ayında Mercedes-Benz UCI Cross-Country Dünya Kupası şehre geldiğinde canlanıyor... Ve yeniden, Albstadt'ta yılın o zamanı geldi.
Albstadt yarışlarını Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın anlatımıyla Red Bull TV'den izleyebilirsin.
01
2022 Albstadt Dünya Kupası'nın Takvimi Nasıl?
- 6 Mayıs - UCI MTB Dünya Kupası Albstadt Kısa Parkur
Yarışı, Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsin.
- 8 Mayıs – UCI MTB Dünya Kupası Albstadt Cross-Country Kadınlar Finali
Yarışı, saat 12:00'den itibaren Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsin.
- 8 Mayıs – UCI MTB Dünya Kupası Albstadt Cross-Country Erkekler Finali
Yarışı, saat 15:15'ten itibaren Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsin.
02
Albstadt parkuru
Albstadt'taki bu parkur için birçok yönden 'eski moda' diyebiliriz. 4,2 km'lik Albstadt parkurunun teknik zorluğu, sezonun devamınaki parkurlara kıyasla düşük. Buna karşılık olarak Albstadt'ta ortalama hız biraz da acımasızca, epey yüksek.
Yarış, kasaba sokaklarında başlıyor ve ardından düz bir başlangıç / bitiş noktasında tekrar kasabaya dönmeden önce hemen yan taraftaki ormanda çekişmeli bir mücadeleye sahne oluyor. Parkur, iki dik ve uzun tırmanışa sahip. Bu dik yokuşlar aslında Albstadt'taki yarışın kazanıldığı veya kaybedildiği yer olacak. Parkurun dar olması, bisikletçilerin birbirini geçmelerini de zorlaştıracak. İyi bir başlangıç pozisyonu, yarışın devamında işleri biraz daha kolaylaştırır.
Aşağıdaki videoyu izleyerek Albstadt parkuru hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin...
2 dakika
Nadine Rieder ile Albstadt Cross-Country parkur önizlemesi
Nadine Rieder, Albstadt'taki cross-country parkurunun neden en zorlu parkurlardan biri olarak kabul edildiğini gösteriyor.
03
Tam olarak nasıl bir coğrafyadayız?
Albstadt, Güneybatı Almanya'da Svabya Alplerinin güneyinde ve Stuttgart ile Konstanz Gölü arasında bulunuyor. Çayırları, inişli çıkışlı tepeleri ve epey sık seyreden ormanlarıyla bölgenin coğrafyası, yaz aylarında dağ bisikletçileri için biçilmiş kaftan hâline geliyor. Dünya Kupası'nın yapıldığı nokta, dağ bisikleti için bariz bir cazibe merkezidir.
Kasabanın nüfusu 44.000 ve normal şartlarda bu miktarın önemli bir yüzdesi, Almanya'nın tek Dünya Kupası durağını izlemeye geliyor. Elbette bu yıl kalabalık olmayacak ancak 2022'de seyircilerin buraya geri dönüşünü umuyoruz.
04
Geçen sene Albstadt'ta neler yaşandı?
Fransız kadın bisikletçi Pauline Ferrand-Prévot, son turda İsviçreli Linda Indergand'ı geçip liderliği elde etmişti. Britanyalı Annie Last ise üçüncü olmuştu. Erkeklerde ise Hollandalı Mathieu Van der Poel'ün ham gücü onu galibiyete taşımıştı. İkinci sırada Fransız Victor Koretzky ve üçüncü sırada ise İsviçreli efsane Nino Schurter vardı.
Pazar günkü cross-country yarışı ise sıcak koşullarda gerçekleşmişti. Kadınlarda Loana Lecomte, ilk turdan son tura kadar yarışı domine etmiş, Fransız bisikletçi, yarışı vatandaşı Ferrand-Prévot'un neredeyse bir dakika önünde tamamlayarak kazanmıştı. Haley Batten, Amerikalı Kate Courtney'i geçerek üçüncü sırayı almış ve sürprize imza atmıştı.
2 dakika
Albstadt 2021 – Erkekler cross-country son turu
Almanya'nın Albstadt kentinde yapılan erkekler cross-country yarışının heyecan verici son turunu izle.
05
Bu seneki cross-country yarışından neler bekliyoruz?
Erkeklerde Nino Schurter galibiyet için öne çıkan en önemli isim. Schurter ayrıca Albstadt'taki yarışı 2016'dan 2018'e kadar arka arkaya üç kez kazandı. Maxime Marotte, bu parkurda hiç kazanmamış olsa da Brezilya'da hiç de fena bir yarış çıkarmadı ve Almanya'da ilk sıra için önemli adaylardan bir tanesi. Geçen yılın kazananı Victor Koretzky de Albstadt'ta yarışacak.
Albstadt'a giderken kazanmak için mücadele eden epey kadın bisikletçi var... Pauline Ferrand-Prévot, Petrópolis yarışından sonra kendini iyi hissetmiyordu. Trek Factory Racing'ten Evie Richards ve Jolanda Neff ise hastalıkları nedeniyle başlama çizgisinde yer almadılar. Hiç şüphe yok ki geçen haftaki kaybı telafi etmek için yarışacaklar.
Her zaman olduğu gibi Loana Lecomte ilk sıranın önemli adaylarından bir tanesi... 2021'de Albstadt'ta kazanan sporcu, bu başarısını yinelemeye çalışacak.