Albstadt'taki Cross-Country Dünya Kupası Yarışı Hakkında Bilmen Gerekenler

Albstadt'taki bu parkur için birçok yönden 'eski moda' diyebiliriz. 4,2 km'lik Albstadt parkurunun teknik zorluğu, sezonun devamınaki parkurlara kıyasla düşük. Buna karşılık olarak Albstadt'ta ortalama hız biraz da acımasızca, epey yüksek.

Albstadt'taki bu parkur için birçok yönden 'eski moda' diyebiliriz. 4,2 km'lik Albstadt parkurunun teknik zorluğu, sezonun devamınaki parkurlara kıyasla düşük. Buna karşılık olarak Albstadt'ta ortalama hız biraz da acımasızca, epey yüksek.

Albstadt'taki bu parkur için birçok yönden 'eski moda' diyebiliriz. 4,2 km'lik Albstadt parkurunun teknik zorluğu, sezonun devamınaki parkurlara kıyasla düşük. Buna karşılık olarak Albstadt'ta ortalama hız biraz da acımasızca, epey yüksek.

Yarış, kasaba sokaklarında başlıyor ve ardından düz bir başlangıç ​​/ bitiş noktasında tekrar kasabaya dönmeden önce hemen yan taraftaki ormanda çekişmeli bir mücadeleye sahne oluyor. Parkur, iki dik ve uzun tırmanışa sahip. Bu dik yokuşlar aslında Albstadt'taki yarışın kazanıldığı veya kaybedildiği yer olacak. Parkurun dar olması, bisikletçilerin birbirini geçmelerini de zorlaştıracak. İyi bir başlangıç ​​pozisyonu, yarışın devamında işleri biraz daha kolaylaştırır.

Yarış, kasaba sokaklarında başlıyor ve ardından düz bir başlangıç ​​/ bitiş noktasında tekrar kasabaya dönmeden önce hemen yan taraftaki ormanda çekişmeli bir mücadeleye sahne oluyor. Parkur, iki dik ve uzun tırmanışa sahip. Bu dik yokuşlar aslında Albstadt'taki yarışın kazanıldığı veya kaybedildiği yer olacak. Parkurun dar olması, bisikletçilerin birbirini geçmelerini de zorlaştıracak. İyi bir başlangıç ​​pozisyonu, yarışın devamında işleri biraz daha kolaylaştırır.

Yarış, kasaba sokaklarında başlıyor ve ardından düz bir başlangıç ​​/ bitiş noktasında tekrar kasabaya dönmeden önce hemen yan taraftaki ormanda çekişmeli bir mücadeleye sahne oluyor. Parkur, iki dik ve uzun tırmanışa sahip. Bu dik yokuşlar aslında Albstadt'taki yarışın kazanıldığı veya kaybedildiği yer olacak. Parkurun dar olması, bisikletçilerin birbirini geçmelerini de zorlaştıracak. İyi bir başlangıç ​​pozisyonu, yarışın devamında işleri biraz daha kolaylaştırır.

Albstadt, Güneybatı Almanya'da Svabya Alplerinin güneyinde ve Stuttgart ile Konstanz Gölü arasında bulunuyor. Çayırları, inişli çıkışlı tepeleri ve epey sık seyreden ormanlarıyla bölgenin coğrafyası, yaz aylarında dağ bisikletçileri için biçilmiş kaftan hâline geliyor. Dünya Kupası'nın yapıldığı nokta, dağ bisikleti için bariz bir cazibe merkezidir.

Albstadt, Güneybatı Almanya'da Svabya Alplerinin güneyinde ve Stuttgart ile Konstanz Gölü arasında bulunuyor. Çayırları, inişli çıkışlı tepeleri ve epey sık seyreden ormanlarıyla bölgenin coğrafyası, yaz aylarında dağ bisikletçileri için biçilmiş kaftan hâline geliyor. Dünya Kupası'nın yapıldığı nokta, dağ bisikleti için bariz bir cazibe merkezidir.

Albstadt, Güneybatı Almanya'da Svabya Alplerinin güneyinde ve Stuttgart ile Konstanz Gölü arasında bulunuyor. Çayırları, inişli çıkışlı tepeleri ve epey sık seyreden ormanlarıyla bölgenin coğrafyası, yaz aylarında dağ bisikletçileri için biçilmiş kaftan hâline geliyor. Dünya Kupası'nın yapıldığı nokta, dağ bisikleti için bariz bir cazibe merkezidir.

Fransız kadın bisikletçi Pauline Ferrand-Prévot, son turda İsviçreli Linda Indergand'ı geçip liderliği elde etmişti. Britanyalı Annie Last ise üçüncü olmuştu. Erkeklerde ise Hollandalı Mathieu Van der Poel'ün ham gücü onu galibiyete taşımıştı. İkinci sırada Fransız Victor Koretzky ve üçüncü sırada ise İsviçreli efsane Nino Schurter vardı.

Fransız kadın bisikletçi Pauline Ferrand-Prévot, son turda İsviçreli Linda Indergand'ı geçip liderliği elde etmişti. Britanyalı Annie Last ise üçüncü olmuştu. Erkeklerde ise Hollandalı Mathieu Van der Poel'ün ham gücü onu galibiyete taşımıştı. İkinci sırada Fransız Victor Koretzky ve üçüncü sırada ise İsviçreli efsane Nino Schurter vardı.

Fransız kadın bisikletçi Pauline Ferrand-Prévot, son turda İsviçreli Linda Indergand'ı geçip liderliği elde etmişti. Britanyalı Annie Last ise üçüncü olmuştu. Erkeklerde ise Hollandalı Mathieu Van der Poel'ün ham gücü onu galibiyete taşımıştı. İkinci sırada Fransız Victor Koretzky ve üçüncü sırada ise İsviçreli efsane Nino Schurter vardı.