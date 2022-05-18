Fort William'ın downhill parkuru hem sporcular hem de izleyenler için her zaman Dünya Kupası sezonunun en önemli duraklarından bir tanesi oldu. Burası aynı zamanda 2002'de Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterdiğinden bu yana çok az değişen bir parkur olarak dikkat çekiyor. Bu yıl ise UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası, nefesleri kesen yarışlar için buraya 18. defa geri dönüyor.

Fort William'daki downhill yarışlarını Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın Türkçe anlatımlarıyla Red Bull TV 'den izleyebilirsin.

01 Parkurun özellikleri

Fort William'ın 2,8 km'lik parkuru, kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayan ve bitmek tükenmek bilmeyen bir adrenalin yolculuğu... Parkurun üst kısmına önce seyrek taşlar, ardından büyük taş levhalar ve kayalar hakim. Orta kısım ise sıkışık bir orman bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bisikletçiler, bir dizi atlayışla ormandan uzun yol bölümüne çıkıyor. Bu alt bölüm aynı zamanda sporcular bitiş çizgisine doğru hız kazanmaya çalışırken frenleri bıraktıkları kısım...

3 dakika Fort William track explanation Get a glimpse of the track the riders will be facing at the second downhill stop in Fort William, UK.

02 Fort William nasıl bir yer?

Dünya Kupası gerçekleştiğinde yaklaşık 30.000 seyirci Fort William'a geliyor ancak kasabanın kendisi nispeten küçük ve sadece 10.000'in biraz üzerinde bir nüfusa sahip. Fort William Dünya Kupası, 2020 ve 2021 yarışlarının ertelenmesi nedeniyle iki yıldır düzenlenmediği için, şehir bu sezon patlamaya hazır hale gelirken, parkurda en iyi izleme noktaları da tıklım tıklım dolu olacak.

03 2022'de Fort William'da kim kazanacak?

Dünya Kupasında downhill yarışının yapılmasının üzerinden neredeyse bir buçuk ay geçti. Bu, Mart ayının sonunda Lourdes'deki açılış yarışıydı. Bu mola, sporcuların ve takımlarının bisikletleri üzerinde test süreleri elde etmelerini sağladı. Aradan geçen sürede bazı sporcular yarışmaya devam etti.

Vali Höll, Fort William'da 2019'da Junior olarak yarışıyor © Bartek Woliński/@wolisphoto

2022 için kadınlar Dünya Kupası yarışı hiç şüphesiz sürprizlere açık.2018 şampiyonu Britanyalı Seagrave, Fort William'da yarışan tek eski Dünya Kupası galibi. Fort William gibi bir parkurda deneyim çok önemlidir, bu nedenle Seagrave ve Fransız kadın bisikletçi Nicole, yarışın favorileri.

Diğer taraftan, Pierron iki kez kazanan olarak Fort William'dan nasıl yarış kazanılacağını çok iyi biliyor ve sezonun başlarında Lourdes yarışında kazandı. Diğer taraftan ev sahibi sporcular Matt Walker ve Reece Wilson, binlerce seyirciyi memnun etmek için en iyi performanslarını ortaya koyacaklardır.