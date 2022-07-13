Vallnord Dünya Kupası Yarışları Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Vallnord, iki yıllık bir aradan sonra Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası takvimine geri dönüyor. Takvimin en yüksek irtifaya sahip yarışlarından birinde, elden geçirilmiş parkurlarla nefesleri kesecek bir yarış bizleri bekliyor... Hemen aşağıda downhill ve cross-country yarışları hakkında bilmen gereken her şeyi öğrenebilirsin.

Vallnord, iki yıllık bir aradan sonra Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası takvimine geri dönüyor. Takvimin en yüksek irtifaya sahip yarışlarından birinde, elden geçirilmiş parkurlarla nefesleri kesecek bir yarış bizleri bekliyor... Hemen aşağıda downhill ve cross-country yarışları hakkında bilmen gereken her şeyi öğrenebilirsin.

Vallnord, iki yıllık bir aradan sonra Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası takvimine geri dönüyor. Takvimin en yüksek irtifaya sahip yarışlarından birinde, elden geçirilmiş parkurlarla nefesleri kesecek bir yarış bizleri bekliyor... Hemen aşağıda downhill ve cross-country yarışları hakkında bilmen gereken her şeyi öğrenebilirsin.

Bu yeni parkur Pic du Cubil tepesinde başlıyor ve çoğunlukla parkurun dibindeki hafif ormanlık alanla birlikte aşağı doğru kıvrılıyor. 2.360m civarında yüksek bir başlangıç nokası... Vallnord'daki önceki iki parkura çok benzer şekilde, arazi yer yer engebeli ve çok sayıda kaya barındırıyor. Parkurun tepesi epey hızlı, ormandaki teknik bölümler ise arazinin dikleştiği yerler...

Bu yeni parkur Pic du Cubil tepesinde başlıyor ve çoğunlukla parkurun dibindeki hafif ormanlık alanla birlikte aşağı doğru kıvrılıyor. 2.360m civarında yüksek bir başlangıç nokası... Vallnord'daki önceki iki parkura çok benzer şekilde, arazi yer yer engebeli ve çok sayıda kaya barındırıyor. Parkurun tepesi epey hızlı, ormandaki teknik bölümler ise arazinin dikleştiği yerler...

Bu yeni parkur Pic du Cubil tepesinde başlıyor ve çoğunlukla parkurun dibindeki hafif ormanlık alanla birlikte aşağı doğru kıvrılıyor. 2.360m civarında yüksek bir başlangıç nokası... Vallnord'daki önceki iki parkura çok benzer şekilde, arazi yer yer engebeli ve çok sayıda kaya barındırıyor. Parkurun tepesi epey hızlı, ormandaki teknik bölümler ise arazinin dikleştiği yerler...