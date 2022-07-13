Dağ Bisikleti
Vallnord Dünya Kupası Yarışları Hakkında Bilmen Gereken Her Şey
Downhill ve cross-country dağ bisikleti takımları, Andorra'nın dağlarında gerçekleşecek UCI Dünya Kupası yarışlarına hazır. İşte tüm yarışlara dair temel bilgiler...
© Bartek Woliński
Vallnord, iki yıllık bir aradan sonra Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası takvimine geri dönüyor. Takvimin en yüksek irtifaya sahip yarışlarından birinde, elden geçirilmiş parkurlarla nefesleri kesecek bir yarış bizleri bekliyor... Hemen aşağıda downhill ve cross-country yarışları hakkında bilmen gereken her şeyi öğrenebilirsin.
01
Yarış takvimi
- 15 Temmuz – UCI MTB Dünya Kupası Vallnord Kısa Parkur
Yarışı, TSİ 18:20'de Red Bull TV'den canlı olarak Türkçe anlatımla izleyebilirsin.
- 16 Temmuz – UCI MTB Dünya Kupası Vallnord Downhill Kadınlar Finali
Yarışı, TSİ 13:25'te Red Bull TV'den canlı olarak Türkçe anlatımla izleyebilirsin.
- 16 Temmuz – UCI MTB Dünya Kupası Vallnord Downhill Erkekler Finali
Yarışı, TSİ 14:45'te Red Bull TV'den canlı olarak Türkçe anlatımla izleyebilirsin.
- 17 Temmuz – UCI MTB Dünya Kupası Vallnord Cross-Country Kadınlar Finali
Yarışı, TSİ 13:00'te Red Bull TV'den canlı olarak Türkçe anlatımla izleyebilirsin.
- 17 Temmuz – UCI MTB Dünya Kupası Vallnord Cross-Country Erkekler Finali
Yarışı, TSİ 15:30'da Red Bull TV'den canlı olarak Türkçe anlatımla izleyebilirsin.
02
Downhill parkuru özellikleri
Bu yeni parkur Pic du Cubil tepesinde başlıyor ve çoğunlukla parkurun dibindeki hafif ormanlık alanla birlikte aşağı doğru kıvrılıyor. 2.360m civarında yüksek bir başlangıç nokası... Vallnord'daki önceki iki parkura çok benzer şekilde, arazi yer yer engebeli ve çok sayıda kaya barındırıyor. Parkurun tepesi epey hızlı, ormandaki teknik bölümler ise arazinin dikleştiği yerler...
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Cross-country parkurunun özellikleri
Cross-country yarışları, Pal-Arinsal kayak merkezinin etrafındaki alanda kurulmuş. Bu da yarışların yüksek rakımlı 3,8 km'lik bir parkurda gerçekleştirildiği anlamına geliyor. Tabii düzenli olarak yüksek irtifalarda antrenman yapan sporcuların belirgin bir avantajı olduğu için burada kimin kazanacağına dair fikir yürütmek hiç de kolay olmuyor. Parkur dik kayalıklar, sert tırmanışlar ve bol virajlı inişlerin bir karışımı. Parkurdaki Büyük Duvar tırmanışı, Dünya Kupası sezonundaki en uzun tırmanışlardan biri.
3 dakika
Vallnord XCO track explanation
Take a tour around the cross-country track at Vallnord, Andorra and check out some facts and figures.
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Neredeyiz?
Vallnord, Avrupa'nın küçük ülkelerinden biri olan Andorra'da, Pireneler'de Fransa ve İspanya arasında sıkışmış durumda. Andorra, kara kütlesine sığan 85.000 kişiyle, dünyanın en küçük 16. ülkesi. Başkent Andorra La Vella ise deniz seviyesinden 1.023 m yükseklikte yer alıyor ve Avrupa'nın en yüksek başkenti.
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2022 yarışından neler bekliyoruz?
Lenzerheide'den Vallnord'a hızla hareket ettikleri ve Andorra'ya varır varmaz çalışmaya başlayacaklarından dolayı sporcular için fazla bir dinlenme dönemi yok.
Cross-country
Kadınlar açısından muhtemelen iki açık favori var. İsveçli Jenny Rissveds, Leogang yarışından bu yana etkileyici bir formdayken, Fransız Loana Lecomte son iki yarışı kazandı ve şu anda genel klasmanda Avustralyalı Rebecca McConnell'dan sadece bir puan önde.
Lenzerheide'deki Nino Schurter ve Mathias Flückiger kazasından kaynaklanan hava şüphesiz Vallnord'da hissedileektir. İki İsviçreli bisikletçi muhtemelen şu anda sahadaki en güçlü iki erkek yarışçı ve Andorra yarışında favori olacaklarına şüphe yok. Herkes, iki bisikletçi arasındaki başka bir savaşı dört gözle bekliyor olacak.
Downhill
Myriam Nicole bu sezon çok istikrarlı ve sonunda Lenzerheide'de bir galibiyet alarak moralini yükseltti. Nicole şu ana kadar dört yarışta ilk üçün dışına çıkmadı. Ancak, Fransız kadın bisikletçiden daha tutarlı bir isim daha var: Lider Camille Balanche.
Valentina Höll'ün bu yılki mücadeleleri Lenzerheide'de devam etti ve buradada yola başarılı bir şekilde devam etmeyi umuyor. Rachel Atherton ise İsviçre'de mücadele ettikten sonra sonra Andorra'da yarışmayacak.