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Dağ Bisikleti
Maribor'daki Downhill Yarışlarında Neler Oldu?
UCI Dünya Kupası'nın Maribor ayağında nefesleri kesen downhill yarışı geride kaldı. Bu enfes yarışı kaçırdıysan, hemen aşağıdan yarış tekrarlarına ve değerlendirmeye ulaşabilirsin.
Red Bull TV'de Maribor Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda olan biteni aşağıdaki linklerden izleyebilirsin:
01
Bir toz patlaması şenliğiydi
Önceki downhill yarışlarının aksine aslında antrenman, eleme ve final boyunca hava durumu pek değişiklik göstermedi. Ancak Sloven güneşi, pisti Maribor'da şimdiye kadar gördüğümüz en kuru ve tozlu koşullara sokarken, pisti kaplayan devasa toz bulutlarıyla birlikte koşullar, kötü şöhretli bu pisti daha öngörülebilir kılmak için hiçbir şey yapmadı.
Ev sahibi Eliot Jackson'ın özetlediği gibi: "Parkur o kadar tozluydu ki bir pudra havuzunda bisiklete binmek gibiydi."
Maribor practice highlights
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Yeni bitiş bölümü epey eğlenceliydi
2021 için organizatörler bitiş çizgisini yeni bir alana taşıdı. Daha doğrusu bir araba parkına... Perşembe günü yapılan parkur yürüyüşü sırasında, bu yeni bitiş alanında birkaç bisikletçi ve onların takımları bu konuda şaşkınlık ve kafa karışıklığı yaşadı. Yeni bitiş bölümü, bisikletçilerin eski bitişi geçerek yol asfaltına ve bitiş kapısına doğru bir köprü atlayışı yapmalarını gerektiriyor. Bisikletçi, bitiş çizgisi görünmeden önce onu daha da ilginç hale getirmek için keskin bir sağa dönüş yapmak zorunda kalacaklardı.
Genel olarak, bisikletçiler bunu olumlu karşıladılar, ancak yarış gününde yağmur yağması muhtemelen fikirlerini değiştirirdi. Final günü geldiğinde, o bölüme nasıl yaklaşılacağı anlaşıldı: Dümdüz gidin ve sonuna kadar deli gibi pedal çevirmeden önce o son dönüşü mümkün olduğunca kesmeye çalışın. Bisikletçilerin bunu nasıl yaptığını görmek de eğlenceliydi. Loïc Bruni, dönüşte hızlı bir şekilde yaptığı küçük zıplamayla muhtemelen en iyisiydi!
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Kadınların tarafında rekabet artıyor
Myriam Nicole, Maribor parkurunda adım adım ilerledi. Son derece hızlı ve agresif bir performansla 2021'deki ilk galibiyetini almayı başardı. Bu sonuç, önceki lider Camille Balanche ile genel klasmanda eşit olmasını sağladı.
Yarıştan sonra Nicole: "Bu konuda gerçekten heyecanlıyım," dedi ve ekledi: "Burada mükemmel bir yarış çıkarmak gerçekten çok zor. Fiziksel olarak beni çok zorladı ama ilk bitirmek inanılmazdı."
Ayrıca, İtalyan bisikletçi Eleonora Farina'nın, Nicole'den sadece 1.32 saniye geride, Dünya Kupası'ndaki en iyi ikinci sırayı almasıyla, Kadınlar sıralamasında en iyi on arasında yeni yüzler ve dikkate değer performanslar vardı. Atherton Racing'den Mille Johnset, Les Gets'de dördüncü olduktan sonra yedinci sırada bitirerek izlenmesi gereken isimlerden biri olduğunu kanıtladı.
Adı daha çok Dünya Enduro Şampiyonası ve kadın serbest sürüş sahnesiyle ilişkilendirilen Yeni Zelandalı Jessica Blewitt'ten harika bir performans izledik ve sporcu 7'inci sırayı aldı. 19 yaşındaki genç, dağ bisikleti sürmeye henüz 2018'de başladı.
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Yeni yüzler Dünya Kupası'na renk katıyor.
Downhill pistinde genç bisikletçilerin ortaya çıktığını görmek her zaman iyidir; rekabeti taze tutar. Bu Maribor Dünya Kupası yarışı, birçok Dünya Kupası taraftarının daha önce hiç duymamış olabileceği birkaç isim ortaya çıkardı ve muhtemelen onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir internet arama motoruna isimlerinin yazılmasına neden oldu. Elemelerde İsviçre'den Yannick Baechler, Yeni Zelanda'dan Tuhoto-Ariki Pene, Avustralya'dan Luke Meier-Smith ve Büyük Britanya'dan Dan Slack ilk 20'ye girdi.
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Vergier kesinlikle Maribor'u çok seviyor
Olağanüstü rekoru göz önüne alındığında, Loris Vergier bu Maribor parkurunun her turda Dünya Kupası takviminde yer almasını dilemiş olmalı. 2021 edisyonundaki zaferi artık burada art arda üç yarış kazandığı ve bunu tek bir mekanda yapan altıncı erkek bisikletçi olduğu anlamına geliyor. Fransız bisikletçi, 2020'de Slovenya'da arka arkaya iki Dünya Kupası yarışını kazandı.
Vergier kazanmak için kusursuz bir mücadele verdi. Yarışta her zaman hızlı ve kontrollüydü, yarış sonunda tabii ki birçoğu çok fazla frene bassa da asıl hızından pek bir şey kaybetmedi. Galibiyet Fransız bisikletçi için geliyordu. Tüm sezon forma giydi ancak Leogang ve Les Gets'te şanssızdı. Finallerden bir gün önce elemeleri kazanan Vergier için mükemmel bir hafta sonuydu.
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Fransızlar yola çok güçlü devam ediyor
Fransa'nın milli downhill takım menajeri muhtemelen birkaç hafta içinde Val di Sole'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda elde edebileceği zenginliklere inanamıyor. Vergier'in erkekler yarışında kazanması yeterli değilse, Fransız bisikletçiler Maribor'da ikinci (Thibaut Dapréla), beşinci (Bruni) ve altıncılık (Benoît Coulanges) aldı. Bu, dünya şampiyonasına giden formda güçlü bir Fransız takımı anlamına geliyor.