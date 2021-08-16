Maribor'daki Downhill Yarışlarında Neler Oldu?

Genel olarak, bisikletçiler bunu olumlu karşıladılar, ancak yarış gününde yağmur yağması muhtemelen fikirlerini değiştirirdi. Final günü geldiğinde, o bölüme nasıl yaklaşılacağı anlaşıldı: Dümdüz gidin ve sonuna kadar deli gibi pedal çevirmeden önce o son dönüşü mümkün olduğunca kesmeye çalışın. Bisikletçilerin bunu nasıl yaptığını görmek de eğlenceliydi.

, dönüşte hızlı bir şekilde yaptığı küçük zıplamayla muhtemelen en iyisiydi!