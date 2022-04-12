Petrópolis'teki MTB Dünya Kupası Yarışları Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Mercedes-Benz UCI Cross-Country Dağ Bisikleti Dünya Kupası yarışları, Brezilya, Petrópolis'teki yeni parkurun egzotik ortamında başladı. Eğer yarışları kaçırdıysan, önemli bilgilere buradan göz atabilir, aşağıdaki bağlantılardan yarışların tekrarlarını izleyebilirsin.

12 dakika Kısa Parkur Finali Özeti – Petrópolis Yeni sezonun ilk yarışında, Petrópolis'te UCI Kısa Parkur mücadelesi geride kaldı.

01 Dünya Kupası Brezilya'yı seviyor ve bu hisler karşılıklı

17 yıl aradan sonra Brezilya'ya yapılan ilk Dünya Kupası ziyaretinde beklentiler çok büyüktü ve Petrópolis'in çok önemli bir iş başardığını söylemek gerekiyor. Petropolis, Brezilya'da dağ bisikletinin kalbinin attığı coğrafya ve hafta sonundaki yarışlar için toplam 35.000 bilet satıldı.

İzleyenlerle birlikte Brezilya'da inanılmaz bir atmosfer vardı. 🇧🇷 🙌🏻 ❤️ Destekleyen herkese teşekkürler. Yana Belomoina

Sporcuları desteklemek için mükemmel bir parkur © Bartek Wolinski/@wolisphoto Seyirciler hafta sonu boyunca yarışa doydu © Bartek Wolinski/@wolisphoto Herkes evinde favori olan Henrique Avancini'yi görmek istedi © Bartek Wolinski/@wolisphoto

02 Cross-country yarışları her zamankinden daha yoğun geçti

Cuma günkü Kısa Parkur yarışları ve ardından nefesleri kesen cross-country yarışları... İzleyenleri etkilemek ve aynı zamanda kazanmak isteyen yarışçıların mükemmel performansları sayesinde, hepimiz tüm hafta sonu çok sıkı yarışlar izledik.

6 dakika Petropolis - Kısa Parkur Özeti Petrópolis'teki yeni UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası sezonunun ilk Kısa Parkur yarışından önemli anları izle.

Günün yıldızı tabii ki erkekler yarışında başlangıçtan beri liderliği alan ve taraftarları sevindiren, yarışın çoğunda grubun önünde yer alan yerel kahraman Henrique Avancini'ydi. Bununla birlikte, sürekli olarak önemli bir grup bisikletçi tarafından kendisine meydan okundu. Ancak kısa parkur yarışında galibiyete ulaşan isim Avancini oldu.

03 Mutlu bir Pauline Ferrand-Prévot, rakipleri için tehlike yaratabilir

Zorlu bir 2021 sezonunun ardından, eski Dünya Şampiyonu Pauline Ferrand-Prévot, yeni sezona fırtına gibi giriş yaptı. Kış boyunca uzman koç ve EWS Şampiyonu Cecile Ravanel ile birlikte teknik becerileri üzerinde çalışan Pauline Ferrand-Prevot birkaç hafta önce Cape Epic'te yarışarak dayanıklılığını artırmıştı ve Ferrand-Prevot yine harika bir yarış ortaya çıkardı.

1 dakika Kadınlar Cross-Country – Petrópolis Brezilya'daki UCI Dünya Kupası açılış yarışında Kadınlar kısa parkur yarışına göz at.

04 Bu haftanın en büyük kazananı Henrique Avancini oldu

Henrique Avancini ne yazık ki kendi evinde Dünya Kupası ana yarışını kazanamadı ve 11. sırada bitirdi ancak birçok yönden Brezilya'da çılgın bir kalabalığın önünde yarışmak neredeyse kazanmak kadar mutluluk vericiydi. Memleketinde bir Dünya Kupası yarışında seyircilerin ona sevgi göstermesi, Avancini için gurur vericiydi ve Brezilyalı bisikletçi duygusal anlar yaşadı.

Brezilya'daki bu Dünya Kupası'nın Avancini için büyük bir başarı olduğuna şüphe yok ve bu yarış Avancini için Brezilya'da önemli bir spor mirası anlamı taşıyor. 2015 yılında babasıyla birlikte pisti inşa etmeye başladığı için Petrópolis'teki bu parkurun her yerinde onun el izleri var.

Avancini yarışın sonunda çok duygulandı © Bartek Wolinski/@wolisphoto Henrique Avancini, Brezilyalı taraftarlara destekleri için teşekkür ediyor © Bartek Woliński/@wolisphoto

05 Başardı... Nino Schurter, Julien Absalon'un Dünya Kupası rekorunu egale etti

Nino Schurter, kariyerine son verdiğinde Brezilya'yla ilgili güzel anılara sahip olacak. Burada olimpiyat şampiyonluğu yaşadı ve şimdi Petrópolis'te erkekler yarışını kazanarak Julien Absalon'un 33 galibiyetlik Dünya Kupası rekorunu egale etti. Temmuz 2019'da Les Gets'teki son galibiyetinden bu yana neredeyse üç yıl geçti ama bu da bu yarışlardan birini kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Schurter, Maxime Marotte'yi dramatik bir şekilde geride bırakmayı başardı. Marotte, bitişe giden son inişte avantajlı görünüyordu, ancak Schurter çizgiyi ilk geçen isim oldu.

Schurter, Dünya Kupası galibiyet rekorunu egale ettiğine göre, gelecek her yarışta, Schurter'in galibiyet rekorunu kırıp kıramayacağına ve şimdiye kadarki en büyük cross-country bisikletçisi olup olamayacağına konuşmalar olacak.

Schurter tam da beklendiği gibi yarışın sonunda sevinçliydi © Bartek Wolinski/@wolisphoto

06 Sonunda... Rebecca McConnell'dan bir Dünya Kupası zaferi.

2022'nin ilk cross-country Dünya Kupası'nda beklenmedik bir dram yaşandı. Yarış başlamadan önce, yarışın favorilerinden ikisi olan Jolanda Neff ve Evie Richards hastalık nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldılar. Yarış ise, bitime son birkaç tur kala bambaşka bir rekabete sahne oldu.

McConnell için tatlı bir zafer... © Bartek Woliński/@wolisphoto

2021 Dünya Kupası galibi Loana Lecomte, ilk turda rahat bir liderliğe yerleşerek geçen sezonki hakimiyetine kaldığı yerden devam ediyor gibi görünüyordu. Ancak Avustralyalı Rebecca McConnell ve Hollandalı bisikletçi Anne Terpstra'nın başka planları vardı. İkili, bir noktada yarım dakikadan fazla geride olmalarına rağmen pedallara bastılar ve sondan bir önceki turda Lecomte ile aradaki farkı tamamen eritmeyi başardılar.

1 dakika Kadınlar Cross-Country Final Turu – Petrópolis 2022 Dünya Kupası sezonunun ilk kadınlar cross-country yarışını izle.

07 Martin Vidaurre gelecekte dikkat etmesi gereken bisikletçilerden bir tanesi...

U23 dünya şampiyonu Martin Vidaurre, Brezilya'da büyük bir iz bıraktı. Şilili bisikletçi, bir hafta önce Petrópolis'teki test yarışında elit erkekler yarışını bir dakikadan fazla bir farkla kazandı ve bu süreçte Vlad Dascălu, Maxime Marotte ve Jordan Sarrou gibi en iyi erkek bisikletçileri geride bırakmayı başardı. Bir hafta sonra aynı parkurda U23 seviyesinde yarışa geri döndü ve parkurun hakimi oldu.