Google Maps'te Bile Olmayan Bir Yere Nasıl Ulaşırsın?

Kilian Fischhuber ve ekibi, Almanya'dan Robert Leistner , Rus rehberleri ve tercüman olarak görev yapacak olan Rus Galya Terenteva, başlangıç ​​için Sibirya'nın kuzeyinde yer alan 2.000 nüfuslu bir kasabada hayatlarının en ilginç maceralarından biri için buluştu.

Peki neyi mi hedefliyorlardı? İlk kez 2016'da bir Rus fotoğrafçı tarafından havadan görülen granit kuleleri. Hedeflerine ulaşmak için de önlerinde çamurlu yollarda üç günlük bir yürüyüş vardı. Hiçliğin ortasındaki gizemli kulelere yapılan bu keşif gezisini hemen aşağıda Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Terra Incognita: Granit Şehirleri Keşif

Haritalarda yer almıyor

Ne aradığını bilmeyen ve herhangi ipucuna sahip olmayan birinin bu kuleleri haritada bulması neredeyse imkansız. Fischhuber kendi hikâyesini paylaşmaktan mutlu olsa da kulelerin yerinin gizemli kalması gerektiğini düşünüyor: "Büyük bir gizem bu, ve belki de öyle kalmalı."

Gizemli kayalar © Corey Rich/Red Bull Content Pool

Fischhuber her şeyin bir aldatmaca olabileceğinden endişeliydi

Dünya, bu eşsiz doğal kaya oluşumlarını ilk kez 2016'da Siberian Times'da fotoğraflar ortaya çıktığında duydu. Fotoğraflar Rus maceracı, fotoğrafçı ve rehberleri olan Sergey Karpukhin'in imzasını taşıyordu. Fischhuber, onunla iletişime geçmeyi başardı. Ardından yaklaşık bir yıl boyunca ayrıntıları netleştirdiler ve tüm bu süreç Google Translate'in yardımıyla gerçekleşti.

Fischhuber dünyanın en iyi tımanışçılarından biri © Elias Holzknecht/Red Bull Content Pool

"Bir noktada, hepsinin bir aldatmaca olabileceğinden endişelendim” diye açıklıyor Fischhuber. "Bu adamın kim olduğunu ya da bahsettiği şeyin gerçek olup olmadığını bilmenin neredeyse hiçbir yolu yoktu. Elimden geldiğince geçmişini araştırdım, çünkü ona tamamen güvenmek zorundaydık."

Sergey Karpukhin zaten birkaç kez burayı ziyaret etmişti © Elias Holzknecht/Red Bull Content Pool

Tundrada gömülü yiyeceklere güveniyorlardı

Profesyonel dağcıları on gün boyunca desteklemek için 30 km'lik bataklıkta yeterince yiyecek taşımak gerçekten gerçekçi değil. Sergey, son kış gezisinde kulelere yiyecek saklamıştı. Dağcılar yemeklerin orada olduğuna güvenmek zorundaydı. Yoksa neredeyse gelir gelmez geri dönmek zorunda kalacaklardı. Neyse ki yemekler duruyordu.

Cesur gezginlerimiz için yürüyüş başlıyor © Elias Holzknecht/Red Bull Content Pool

Yanlarında getirdikleri en önemli şey lastik çizmelerdi.

30 km uzak değil. Ancak donmuş toprak üzerinde yürümediğiniz sürece... Arazi, sıcaklıkların düzenli olarak eksi 70 dereceye ulaştığı ve yazın 30 dereceye ulaştığı tüm kış boyunca karla kaplıydı. Bataklık yüzeyinin hemen altında kaya gibi sağlam bir buz kütlesi duruyordu. Bu, her yerde su veya çamur olduğu anlamına gelir. Sergey onlara hiçbir koşulda yanlarında lastik çizme getirmeyi unutmamalarını söyledi.

Fischhuber, Terenteva ve Leistner bu lastik çizmelerle ilgili not aldı © Elias Holzknecht/Red Bull Content Pool

Fischhuber, "Onlar benim en iyi arkadaşlarımdı. Lastik çizmeleriniz olmadan tek bir adım bile atamazdınız"

200 kg'dan fazla ekipman taşıdılar ve buna su dahil değil

Tırmanış, yoğun konsantrasyon ister ve tabii ki çok zordur. Bu nedenle, çadırlara ve diğer kamp malzemelerine ek olarak, iki adet 60m tırmanma halatı, tam bir raf, ticari tırmanma donanımı ve koruma yerleştirmek için bir çekiç, matkap ve daha birçok araç gereç vardı. Yedi kişilik mürettebat arasında 200 kiloluk teçhizatla yola çıkıyordu ve buna su dahil değildi.

Sürekli güneşli

Fischhuber, “O kadar kuzeydeydik ki güneş hiç batmıyordu” diyor ve ekliyor "Gece birkaç saat loş oldu ve tam bu saatler aslında biraz soğuduğunda yürüyüş yapmak için en iyi zamanlardı."

This was no easy hike © Elias Holzknecht/Red Bull Content Pool 01 / 03

Günde iki defa lezzetli ürünler, bir defa tatlı

Batmayan güneşle birlikte normal yemek saatleri gerçekten pratik değildi. Böylece ekip bir rutinde karar kıldı: İki ana öğün, ardından her altı saatte bir tatlı.

Sadece tundradan su içtiler

Fischhuber, "Sergey'e su getirip getiremeyeceğini sorduk" diyor. "Endişelenme" dedi ve ekledi "Her yerde su var." Sezonun başlarında olduğu için bol miktarda eriyen kar buldular. Su arıtıcıları veya filtreleri kullanmak yerine, hepsini kaynattılar. Gezinin sonunda, su kıt olduğunda, doğrudan su birikintilerinden içiyorlardı. Fischhuber, "Kimse hastalanmadı ve bu konuda gerçekten şanslıydık" diye ekliyor.

Grup ellerinden geldiğince sık yedi ve içti © Elias Holzknecht/Red Bull Content Pool

Henüz ilk yürüyüşümüzde bir ayı pençesi gördük. Gerçekten çok büyüktü. Kilian Fischhuber Free Climbing

Böcekler ve ayılar

Kilian'ın, Sergey'e sorduğu ilk sorulardan biri, ayılar olup olmayacağıydı. Fischhuber, "Muhtemelen hayır" diye yanıtladı. "Bir ayıdan gelen ilk ayak izimizi görmek için sadece bir saatlik yürüyüş yetti. Ve çok büyüktü." Sivrisinekler de vardı. Kamp alanından çıkarken birkaç böcek vardı ama geri döndüğümüzde milyonlarcası oradaydı. Onlardan kaçamazdın.

Böcekler sürekli bir tehditti © Elias Holzknecht/Red Bull Content Pool

Dahası var

Fischhuber, "Bu kulelerden yüzlerce veya binlerce var," diyor ve ekliyor. "Daha fazla kulenin olduğu alanlar olduğunu biliyoruz. Potansiyel çok büyük ancak yakın gelecekte oraya ulaşmak kolay olmayacak."