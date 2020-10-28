Google Maps'te Bile Olmayan Bir Yere Nasıl Ulaşırsın?
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Kilian Fischhuber, Ulakhan-Sis'in gizemli kaya kentlerini bulmak için GPS kullanmadan bir yolculuğa çıkıyor. Fischhuber'in Sibirya vahşi doğasına yolculuğunu Türkçe altyazılı izle.
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Kilian Fischhuber ve ekibi, Almanya'dan Robert Leistner, Rus rehberleri ve tercüman olarak görev yapacak olan Rus Galya Terenteva, başlangıç için Sibirya'nın kuzeyinde yer alan 2.000 nüfuslu bir kasabada hayatlarının en ilginç maceralarından biri için buluştu.
Peki neyi mi hedefliyorlardı? İlk kez 2016'da bir Rus fotoğrafçı tarafından havadan görülen granit kuleleri. Hedeflerine ulaşmak için de önlerinde çamurlu yollarda üç günlük bir yürüyüş vardı. Hiçliğin ortasındaki gizemli kulelere yapılan bu keşif gezisini hemen aşağıda Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
Terra Incognita: Granit Şehirleri Keşif
Haritalarda yer almıyor
Ne aradığını bilmeyen ve herhangi ipucuna sahip olmayan birinin bu kuleleri haritada bulması neredeyse imkansız. Fischhuber kendi hikâyesini paylaşmaktan mutlu olsa da kulelerin yerinin gizemli kalması gerektiğini düşünüyor: "Büyük bir gizem bu, ve belki de öyle kalmalı."
Fischhuber her şeyin bir aldatmaca olabileceğinden endişeliydi
Dünya, bu eşsiz doğal kaya oluşumlarını ilk kez 2016'da Siberian Times'da fotoğraflar ortaya çıktığında duydu. Fotoğraflar Rus maceracı, fotoğrafçı ve rehberleri olan Sergey Karpukhin'in imzasını taşıyordu. Fischhuber, onunla iletişime geçmeyi başardı. Ardından yaklaşık bir yıl boyunca ayrıntıları netleştirdiler ve tüm bu süreç Google Translate'in yardımıyla gerçekleşti.
"Bir noktada, hepsinin bir aldatmaca olabileceğinden endişelendim” diye açıklıyor Fischhuber. "Bu adamın kim olduğunu ya da bahsettiği şeyin gerçek olup olmadığını bilmenin neredeyse hiçbir yolu yoktu. Elimden geldiğince geçmişini araştırdım, çünkü ona tamamen güvenmek zorundaydık."
Tundrada gömülü yiyeceklere güveniyorlardı
Profesyonel dağcıları on gün boyunca desteklemek için 30 km'lik bataklıkta yeterince yiyecek taşımak gerçekten gerçekçi değil. Sergey, son kış gezisinde kulelere yiyecek saklamıştı. Dağcılar yemeklerin orada olduğuna güvenmek zorundaydı. Yoksa neredeyse gelir gelmez geri dönmek zorunda kalacaklardı. Neyse ki yemekler duruyordu.
Yanlarında getirdikleri en önemli şey lastik çizmelerdi.
30 km uzak değil. Ancak donmuş toprak üzerinde yürümediğiniz sürece... Arazi, sıcaklıkların düzenli olarak eksi 70 dereceye ulaştığı ve yazın 30 dereceye ulaştığı tüm kış boyunca karla kaplıydı. Bataklık yüzeyinin hemen altında kaya gibi sağlam bir buz kütlesi duruyordu. Bu, her yerde su veya çamur olduğu anlamına gelir. Sergey onlara hiçbir koşulda yanlarında lastik çizme getirmeyi unutmamalarını söyledi.
Fischhuber, "Onlar benim en iyi arkadaşlarımdı. Lastik çizmeleriniz olmadan tek bir adım bile atamazdınız"
200 kg'dan fazla ekipman taşıdılar ve buna su dahil değil
Tırmanış, yoğun konsantrasyon ister ve tabii ki çok zordur. Bu nedenle, çadırlara ve diğer kamp malzemelerine ek olarak, iki adet 60m tırmanma halatı, tam bir raf, ticari tırmanma donanımı ve koruma yerleştirmek için bir çekiç, matkap ve daha birçok araç gereç vardı. Yedi kişilik mürettebat arasında 200 kiloluk teçhizatla yola çıkıyordu ve buna su dahil değildi.
Sürekli güneşli
Fischhuber, “O kadar kuzeydeydik ki güneş hiç batmıyordu” diyor ve ekliyor "Gece birkaç saat loş oldu ve tam bu saatler aslında biraz soğuduğunda yürüyüş yapmak için en iyi zamanlardı."
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Günde iki defa lezzetli ürünler, bir defa tatlı
Batmayan güneşle birlikte normal yemek saatleri gerçekten pratik değildi. Böylece ekip bir rutinde karar kıldı: İki ana öğün, ardından her altı saatte bir tatlı.
Sadece tundradan su içtiler
Fischhuber, "Sergey'e su getirip getiremeyeceğini sorduk" diyor. "Endişelenme" dedi ve ekledi "Her yerde su var." Sezonun başlarında olduğu için bol miktarda eriyen kar buldular. Su arıtıcıları veya filtreleri kullanmak yerine, hepsini kaynattılar. Gezinin sonunda, su kıt olduğunda, doğrudan su birikintilerinden içiyorlardı. Fischhuber, "Kimse hastalanmadı ve bu konuda gerçekten şanslıydık" diye ekliyor.
Henüz ilk yürüyüşümüzde bir ayı pençesi gördük. Gerçekten çok büyüktü.
Böcekler ve ayılar
Kilian'ın, Sergey'e sorduğu ilk sorulardan biri, ayılar olup olmayacağıydı. Fischhuber, "Muhtemelen hayır" diye yanıtladı. "Bir ayıdan gelen ilk ayak izimizi görmek için sadece bir saatlik yürüyüş yetti. Ve çok büyüktü." Sivrisinekler de vardı. Kamp alanından çıkarken birkaç böcek vardı ama geri döndüğümüzde milyonlarcası oradaydı. Onlardan kaçamazdın.
Dahası var
Fischhuber, "Bu kulelerden yüzlerce veya binlerce var," diyor ve ekliyor. "Daha fazla kulenin olduğu alanlar olduğunu biliyoruz. Potansiyel çok büyük ancak yakın gelecekte oraya ulaşmak kolay olmayacak."