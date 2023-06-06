Umut Gültekin: "Hedefim Olabildiğince Çok Şampiyonluk Kazanmak"
Futbola ilgin ne zaman ve nasıl başladı?
Küçüklüğümden beri futbol oynuyorum. Hamburg’da doğdum ve HSV stadyumuna çok sık giderdim.
FIFA’daki yeteneğini ne zaman keşfettin ve hangi noktada profesyonel oyuncu olmaya karar verdin?
Ağabeyime karşı FIFA oynuyordum ve o her zaman benden daha iyiydi. Onu üst üste yenmeye başladığımda kötü olmadığını fark ettim. Profesyonel oyunculuğa ilk adımımı ise HSV’nin oyuncu keşif turnuvasında attım.
RBLZ Gaming bana teklif yaptığında, bu heyecan verici projenin parçası olmak istediğimi ve bunun kariyerimin bir sonraki adımı olabileceğini hemen anladım
RBLZ Gaming’e geçişin kariyerinde nasıl bir etki yaptı? Yeni takımının senin için artıları nelerdi?
2020 yılında RBLZ Gaming bana teklif yaptığında, bu heyecan verici projenin parçası olmak istediğimi ve bunun kariyerimin bir sonraki adımı olabileceğini hemen anladım. Bu transfer için çok mutluyum çünkü Leipzig’de her şey çok profesyonel. İlk şampiyonluklarımı burada kazandım (Virtual Bundesliga Tekler 2021, Virtual Bundesliga Kulüpler 2022 & 2023, FIFAe World Champion 2022) ve umarım bu yıl daha fazla şampiyonluk kazanırım.
FIFAe World Cup 2022 şampiyonu olduktan sonra neler hissettin? Bu şampiyonluk senin için ne ifade ediyor?
Dünya Kupası şampiyonluğu benim en büyük başarımdı. Hala o günden fotoğrafları ve videoları görünce tüylerim diken diken oluyor. Şahsen benim için değişen bir şey olmadı çünkü ben hala eski benim. Ancak baskı giderek artıyor çünkü herkes beni yenmek için daha fazla motive olmuş durumda.
Virtual Bundesliga sezonunu şampiyon tamamladınız. Bundan sonraki hedeflerin neler?
Bu yıl turnuvalarda mücadele etmeye devam eden birkaç oyuncudan biriyim. Hedefim olabildiğince çok şampiyonluk kazanmak ve unvanımı korumak. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım.
Her FIFA oyuncusunun kadrosunda mutlaka bulundurması gereken birkaç futbolcu söyler misin? Ve senin için bu futbolcuların takıma ve oyun tarzına etkisi nedir?
Bana göre R9 ve Gullit her FIFA kadrosunda yer almalı. Çünkü R9 bir gol makinesi ve Gullit de oyunu kurabiliyor. Öte yandan Nkunku’nun TOTS kartıyla oynamayı seviyorum, beş yıldız yeteneği ve beş yıldız zayıf ayağı ile harika bir oyuncu.