Umut Gültekin: "Hedefim Olabildiğince Çok Şampiyonluk Kazanmak"

yaşanacak. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularından sekizi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde kozlarını paylaşacak. Bu oyunculardan biri de Almanya’nın RBLZ Gaming takımı için mücadele eden

Futbol oyunlarının tartışmasız lideri FIFA serisinde eŞampiyonlar Ligi heyecanı 7 Haziran'da İstanbul'da yaşanacak. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularından sekizi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde kozlarını paylaşacak. Bu oyunculardan biri de Almanya’nın RBLZ Gaming takımı için mücadele eden Umut Gültekin .

Futbol oyunlarının tartışmasız lideri FIFA serisinde eŞampiyonlar Ligi heyecanı 7 Haziran'da İstanbul'da yaşanacak. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularından sekizi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde kozlarını paylaşacak. Bu oyunculardan biri de Almanya’nın RBLZ Gaming takımı için mücadele eden Umut Gültekin .