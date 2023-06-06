Umut Gültekin
© Marcel Lämmerhirt
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Umut Gültekin: "Hedefim Olabildiğince Çok Şampiyonluk Kazanmak"

RBLZ Gaming takımının yıldızı, son FIFAe Dünya Şampiyonu ve eŞampiyonlar Ligi 2023 finalisti Umut Gültekin ile kariyeri üzerine konuştuk.
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Futbol oyunlarının tartışmasız lideri FIFA serisinde eŞampiyonlar Ligi heyecanı 7 Haziran'da İstanbul'da yaşanacak. Dünyanın en iyi FIFA oyuncularından sekizi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde kozlarını paylaşacak. Bu oyunculardan biri de Almanya’nın RBLZ Gaming takımı için mücadele eden Umut Gültekin.
Kariyerine 2019 yılında Hamburg SV'de başlayan ve 2020 yılında RBLZ Gaming'e transfer olan Umut Gültekin, bugüne kadar hem bireysel hem de takım olarak birçok başarıya imza attı. Geçen yılki FIFAe Dünya Kupası şampiyonluğu ve son iki sezonun Virtual Bundesliga şampiyonlukları bu başarılardan sadece birkaçı.
Geçen yıl İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenen eŞampiyonlar Ligi sekizli finalinde de yer alan Umut Gültekin, bu kez şampiyonluğa ulaşmak ve başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Büyük heyecan öncesinde kendisi ile FIFA, profesyonel oyunculuk, hedefleri ve futbolcu tavsiyeleri üzerine konuştuk.
Umut Gültekin, 2020 yılında RBLZ Gaming'e transfer oldu

Umut Gültekin, 2020 yılında RBLZ Gaming'e transfer oldu

© Marcel Lämmerhirt

Futbola ilgin ne zaman ve nasıl başladı?

Umut Gültekin: Küçüklüğümden beri futbol oynuyorum. Hamburg’da doğdum ve HSV stadyumuna çok sık giderdim.

FIFA’daki yeteneğini ne zaman keşfettin ve hangi noktada profesyonel oyuncu olmaya karar verdin?

Umut Gültekin: Ağabeyime karşı FIFA oynuyordum ve o her zaman benden daha iyiydi. Onu üst üste yenmeye başladığımda kötü olmadığını fark ettim. Profesyonel oyunculuğa ilk adımımı ise HSV’nin oyuncu keşif turnuvasında attım.

Umut Gültekin

Umut Gültekin

© Red Bull

RBLZ Gaming bana teklif yaptığında, bu heyecan verici projenin parçası olmak istediğimi ve bunun kariyerimin bir sonraki adımı olabileceğini hemen anladım
Umut Gültekin

RBLZ Gaming’e geçişin kariyerinde nasıl bir etki yaptı? Yeni takımının senin için artıları nelerdi?

Umut Gültekin: 2020 yılında RBLZ Gaming bana teklif yaptığında, bu heyecan verici projenin parçası olmak istediğimi ve bunun kariyerimin bir sonraki adımı olabileceğini hemen anladım. Bu transfer için çok mutluyum çünkü Leipzig’de her şey çok profesyonel. İlk şampiyonluklarımı burada kazandım (Virtual Bundesliga Tekler 2021, Virtual Bundesliga Kulüpler 2022 & 2023, FIFAe World Champion 2022) ve umarım bu yıl daha fazla şampiyonluk kazanırım.

FIFAe World Cup 2022 şampiyonu olduktan sonra neler hissettin? Bu şampiyonluk senin için ne ifade ediyor?

Umut Gültekin: Dünya Kupası şampiyonluğu benim en büyük başarımdı. Hala o günden fotoğrafları ve videoları görünce tüylerim diken diken oluyor. Şahsen benim için değişen bir şey olmadı çünkü ben hala eski benim. Ancak baskı giderek artıyor çünkü herkes beni yenmek için daha fazla motive olmuş durumda.

Umut Gültekin'in FIFA'daki favori futbolcuları R9, Gullit ve Nkunku

Umut Gültekin'in FIFA'daki favori futbolcuları R9, Gullit ve Nkunku

© Marcel Lämmerhirt

Virtual Bundesliga sezonunu şampiyon tamamladınız. Bundan sonraki hedeflerin neler?

Umut Gültekin: Bu yıl turnuvalarda mücadele etmeye devam eden birkaç oyuncudan biriyim. Hedefim olabildiğince çok şampiyonluk kazanmak ve unvanımı korumak. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım.

Her FIFA oyuncusunun kadrosunda mutlaka bulundurması gereken birkaç futbolcu söyler misin? Ve senin için bu futbolcuların takıma ve oyun tarzına etkisi nedir?

Umut Gültekin: Bana göre R9 ve Gullit her FIFA kadrosunda yer almalı. Çünkü R9 bir gol makinesi ve Gullit de oyunu kurabiliyor. Öte yandan Nkunku’nun TOTS kartıyla oynamayı seviyorum, beş yıldız yeteneği ve beş yıldız zayıf ayağı ile harika bir oyuncu.

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