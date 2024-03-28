(Un)serious Race: F1 Pilotları Cankurtaran Olsaydı Ne Olurdu?

F1 yıldızlarının yeteneklerini test etmek için onları Avustralya sahillerinin meşhur cankurtaran aracı Can-Am Commander'ın direksiyonuna oturtmaktan daha iyi bir yol olabilir mi? Bu eğlenceli projenin jüri koltuğunda ise Snowboard efsanesi

ve şu anda dünyanın bir numaralı sörfçüsü olan

oturdu.