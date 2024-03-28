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F1

(Un)serious Race: F1 Pilotları Cankurtaran Olsaydı Ne Olurdu?

Destansı (Un)serious Race serisinin ikinci sezonunda dört yeni cankurtaran Avustralya sahillerine çıktı. Oracle Red Bull ve Visa Cashapp RB sürücülerinin kıyı şeridindeki mücadelelerini izleyin!
Yazar: Andrew Cotman
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Unserious Race Series

Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri pilotları, 2023 Formula 1 takvimi dahilinde seyahat ettikleri şehirlerin yerel parkurlarında yerel araçlarla kafa kafaya yarışıyorlar.

Molly Picklum

A natural athlete with enormous potential, Molly Picklum might just be Australian surfing’s next big thing.

AustraliaAustralia

Scotty James

The youngest Australian to ever compete at the Winter Games, Australian snowboarder Scotty James has dominated the halfpipe event for more than a decade.

AustraliaAustralia

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

HollandaHollanda

Yuki Tsunoda

Japonya'nın en yeni F1 fenomeni müthiş yükselişini sürdürüyor.

JapanJapan

Sergio Pérez

Formula 1 tarihindeki en başarılı Meksikalı pilot.

MeksikaMeksika
(Un)serious Race ikinci sezonuyla geri döndü! (Un)serious Race'in bu bölümü Melbourne Grand Prix'sinin arifesinde çekildi ve Max Verstappen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda Melbourne'un Hampton Plajı'nda cankurtaranlık görevlerini üstlendi.
F1 yıldızlarının yeteneklerini test etmek için onları Avustralya sahillerinin meşhur cankurtaran aracı Can-Am Commander'ın direksiyonuna oturtmaktan daha iyi bir yol olabilir mi? Bu eğlenceli projenin jüri koltuğunda ise Snowboard efsanesi Scotty James ve şu anda dünyanın bir numaralı sörfçüsü olan Molly Picklum oturdu.
Scotty James, Max Verstappen, Sergio Perez, Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo 20 Mart 2024 tarihinde Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Red Bull Unserious Race sırasında görülüyor.

Scotty James sürücülerin yarış çizgisini belirlemelerine yardımcı oluyor

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

İki ana mücadele vardı; birincisinde sprint ve çekme yarışı, ikincisinde ise slalom parkurunda pilotlar yan yana kapıştı.
İlk mücadele Verstappen ve Perez'in Can-Am Commander ile sahilde hızla ilerlemesiyle başladı. İkili cankurtaran bayraklarını açtılar ve hızlı bir şekilde başlangıç çizgisine dönmeden önce Sea-Doo deniz taşıtlarını ters çevirip bağladılar.
Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda 20 Mart 2024 tarihinde Melbourne, AUS'de Red Bull Unserious Race sırasında performans sergilediler

Ricciardo ve Tsunoda için harekete geçme zamanı

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Sırada Ricciardo ve Tsunoda vardı ve bir şekilde hızlarını artırmayı başardılar ancak başlangıç ve bitiş çizgisine geri dönmeden önce bayraklarını düşürerek değerli zamanlarını kaybettiler.
Ricciardo, "Eğer o (Yuki) Sea-Doo'nun arkasında olursa daha iyi çekiş elde edeceğimizi düşündük" dedi.
İkinci mücadelede, her iki ekibin de bir grup hayat kurtarıcı teçhizatı almadan önce yüksek hızda bir slalom parkurunda yarışmasıyla kaos yaşandı. Başlangıç çizgisine geri dönerken, her iki ekip de Can-Am Commander araçlarının arkasındaki eşyalarını kaybetti ve zaman cezaları aldı.
Yine de galibiyet Visa Cash App RB sürücüleri Ricciardo ve Tsunoda'ya gitti... ya da biz öyle düşündük! Tekrar izlendiğinde, birkaç öğeyi toplamayı atladıkları ve diskalifiye edildikleri görüldü ve galibiyet Verstappen ve Perez'e verildi.
Max Verstappen and Sergio Pérez discuss the course paracours during the (Un)serious Race Series in Australia.

Sağ yap Sergio!

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Ricciardo ve Yuki bu karardan ve birincilik madalyalarını iade etmek zorunda kalmaktan memnun değildi! Sonuç olarak, Avustralya Grand Prix'si öncesinde yetenekli pilotlar Melbourne'de sıra dışı bir antrenman yapmış oldular.

Bu haberin içinde

Unserious Race Series

Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri pilotları, 2023 Formula 1 takvimi dahilinde seyahat ettikleri şehirlerin yerel parkurlarında yerel araçlarla kafa kafaya yarışıyorlar.

Molly Picklum

A natural athlete with enormous potential, Molly Picklum might just be Australian surfing’s next big thing.

AustraliaAustralia

Scotty James

The youngest Australian to ever compete at the Winter Games, Australian snowboarder Scotty James has dominated the halfpipe event for more than a decade.

AustraliaAustralia

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu. Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu olan Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu.

HollandaHollanda

Yuki Tsunoda

Japonya'nın en yeni F1 fenomeni müthiş yükselişini sürdürüyor.

JapanJapan

Sergio Pérez

Formula 1 tarihindeki en başarılı Meksikalı pilot.

MeksikaMeksika
F1
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