Vadi'nin Ustaları Karşı Karşıya!

Bir Oyun Daha
Türkiye'nin en iyi 1v1 League of Legends oyuncusunun belirleneceği Red Bull Solo Q'da aynı zamanda Vadi'nin Ustaları heyecanı yaşanacak. Ülkemizin League of Legends sahnesinin en ünlü ve en sevilen isimlerinden sekizi, Vadi'nin Ustaları kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki bu isimler kimler? Maçlar hangi günler oynanacak? Maçları nasıl takip edeceksin? İşte tüm bu soruların cevapları...
Vadi'nin Ustaları
Red Bull Solo Q kapsamında düzenlenen Vadi'nin Ustaları, birbirinden ünlü League of Legends oyuncularını ve yayıncılarını karşı karşıya getiriyor. Şampiyonluk mücadelesi verecek isimlere bir bakalım.
- Asım Cihat "fabfabulous" Karakaya
- Atakan "crystal" Aydın
- Berke "thaldrin" Demir
- Cüneyt "leyl-ü nehar" Kocaayan
- Furkan "immortoru" Tekeş
- Hakan "revanche" İşlek
- Koray "naru" Bıçak
- Uğur "panky" Taş
Vadi'nin Ustaları Takvimi
Vadi'nin Ustaları mücadeleleri üç ayrı günde ve klasik lig usulü gerçekleşecek. Her oyuncu diğer oyuncularla birer maç yaptıktan sonra ilk dört sırada yer alan isimler Türkiye finaline yükselecekler.
- 1. Hafta | 27 Ekim (Online)
- 2. Hafta | 3 Kasım (Online)
- 3. Hafta | 10 Kasım (Online)
- Final | 12 Kasım (Offline)
Vadi'nin Ustaları Canlı Yayını
Red Bull Solo Q - Vadi'nin Ustaları maçlarının tümü Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Ünlü ve sevilen isimlerin kıran kırana mücadelesini kaçırmak istemiyorsan bu sayfayı takip et!