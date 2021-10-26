Vadi'nin Ustaları Karşı Karşıya!

Türkiye'nin en iyi 1v1 League of Legends oyuncusunun belirleneceği

'da aynı zamanda Vadi'nin Ustaları heyecanı yaşanacak. Ülkemizin League of Legends sahnesinin en ünlü ve en sevilen isimlerinden sekizi, Vadi'nin Ustaları kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki bu isimler kimler? Maçlar hangi günler oynanacak? Maçları nasıl takip edeceksin? İşte tüm bu soruların cevapları...