Vadi'nin Ustaları Karşı Karşıya!

Türkiye'nin en iyi solo League of Legends oyuncusunu belirleyecek

heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından oyuncular eleme turlarında rakiplerini alt ederek Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde boy gösterecek isimlerden biri olmak için mücadele ediyorlar.