Vadi'nin Ustaları Karşı Karşıya!

Bir Oyun Daha
Türkiye'nin en iyi solo League of Legends oyuncusunu belirleyecek Red Bull Solo Q heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından oyuncular eleme turlarında rakiplerini alt ederek Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde boy gösterecek isimlerden biri olmak için mücadele ediyorlar.
Türkiye'de League of Legends denince akla gelen en ünlü isimlerden bazıları ise Vadi'nin Ustaları'nda kozlarını paylaşıyorlar. Red Bull Solo Q kapsamında düzenlenen bu mücadelede yer alan isimler şöyle:
- Asım Cihat "fabfabulous" Karakaya
- Berke "thaldrin" Demir
- Cüneyt "leyl-ü nehar" Kocaayan
- Furkan "lynxcerez" Arıkovan
- Furkan "stomaged" Güngör
- Kaan "elwind" Atıcı
Vadi'nin Ustaları maçları 21 Temmuz, 28 Temmuz ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve tüm maçlar Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Maç yayınlarını ve tekrarları kaçırmamak için bu sayfayı takip kal!