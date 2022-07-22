Red Bull Solo Q 2022
© Red Bull
Bir Oyun Daha

Vadi'nin Ustaları Karşı Karşıya!

Türkiye espor sahnesinin ünlü isimleri Red Bull Solo Q'daki Vadi'nin Ustaları'nda kozlarını paylaşıyorlar.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Türkiye'nin en iyi solo League of Legends oyuncusunu belirleyecek Red Bull Solo Q heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından oyuncular eleme turlarında rakiplerini alt ederek Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde boy gösterecek isimlerden biri olmak için mücadele ediyorlar.
Vadi'nin Ustaları'nda birbirinden ünlü isimler yer alıyor
Vadi'nin Ustaları'nda birbirinden ünlü isimler yer alıyor
© Red Bull
Türkiye'de League of Legends denince akla gelen en ünlü isimlerden bazıları ise Vadi'nin Ustaları'nda kozlarını paylaşıyorlar. Red Bull Solo Q kapsamında düzenlenen bu mücadelede yer alan isimler şöyle:
  • Asım Cihat "fabfabulous" Karakaya
  • Berke "thaldrin" Demir
  • Cüneyt "leyl-ü nehar" Kocaayan
  • Furkan "lynxcerez" Arıkovan
  • Furkan "stomaged" Güngör
  • Kaan "elwind" Atıcı
Vadi'nin Ustaları maçları 21 Temmuz, 28 Temmuz ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve tüm maçlar Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Maç yayınlarını ve tekrarları kaçırmamak için bu sayfayı takip kal!

Vadi'nin Ustaları 1. Hafta (21 Temmuz)

Bir Oyun Daha
OYUN
Espor
League of Legends