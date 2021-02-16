Valheim Rehberi ve İpuçları

Son yılların en popüler oyun türlerinden biri hayatta kalma oyunları . Oyuncuların bitmek bilmeyen hayatta kalma mücadelesi tutkularına sayısız oyun ev sahipliği yaptı bugüne kadar. Birbirinden farklı temalara sahip bu oyunların son örneği ise Valheim oldu. Üstelik oyun kimsenin beklemediği bir popülarite yakaladı ve 7 gün sonunda 1 milyon, 13 gün sonunda 2 milyon satış barajını aştı. An itibariyle Steam üzerindeki Valheim inceleme notu da %96'ya ulaştı .

Valheim'ı popüler kılan detaylardan biri, belki de birincisi sahip olduğu Viking teması olsa gerek. Daha birkaç ay önce Assassin's Creed serisinin son oyunu Assassin's Creed Valhalla ile Viking dünyasını ziyaret ederek enfes bir deneyim yaşamıştık. Şimdi ise karşımızda Valheim var ve eğer sen de bu dünyaya adım atacaksan, oyuna başlamadan önce bilmen gereken 10 temel ipucunu aşağıda bulacaksın .

1. Temel Eşyaları Hemen Üret

Temel eşyaları tezgâha ihtiyaç duymadan üretebilirsin. © Iron Gate Studio

Valheim dünyasına ilk giriş yaptığında üretebileceğin eşya sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bunun nedeni oyunun kademeli şekilde açılan “craft” sistemi. Haliyle ilk yapman gereken şey temel eşyaları üretmek ki bunlar sayesinde oyunun ilk dakikalarında hayatta kalma ve temel ihtiyaçlarını karşılama şansı bulacaksın. Taş balta ile ağaç kesebilir, sopa ilk ilk düşmanlara karşı kendini savunabilir, çekiç ile ilk inşa işlerini halledebilir ve meşale ile gece karanlığında yolunu bulabilirsin.

2. Yatak İnşa Et

Yatağı kullanabilmek için üstünde çatı, yakınında ateş olması gerekiyor. © Iron Gate Studio

Üretilebilen ilk eşyalardan taş balta sayesinde ağaç kesip odun toplayabilirsin. Bir diğer temel eşya çekiç sayesinde ise farklı kategoriler altındaki sayısız şeyi inşa etmen mümkün. Bunlardan biri de mobilya kategorisi altında yer alan yatak. Oyunda yatağın önemi büyük çünkü bir kez inşa edip sahiplendiğinde “spawn” noktası görevi görüyor. Eğer bir yatak yapıp sahiplenmezsen, her öldüğünde oyuna ilk girdiğin yerde spawn olursun. Yatak inşa edebilmek için sadece sekiz odun toplamak yeterli.

3. Bulduğun Her Yeni Şeyi Topla

Bazı eşya ve kaynaklar tüccar Haldor'dan temin edilebiliyor. © Iron Gate Studio

Oyunu oynarken ve Valheim’ın dünyasını keşfederken ağaç kesip odun toplamak dışında toplanabilir sayısız öğe ve kaynak göreceksin. Bir noktadan sonra envanter kapasitesi az gelse de gördüğün her yeni şeyi toplamaktan çekinme. Oyunun ilerleyişinde bunun önemi büyük çünkü üretim ağını açabilmek için her şeye dokunman, her şeye en azından bir kez sahip olman gerekiyor . Toplanabilir öğeler arasında mantar gibi yiyecekler, odun gibi kaynaklar, bakır gibi madenler ve çok daha fazlası yer alıyor.

4. Açılan Tüm Tarifleri Kullan

Valheim'da üç farklı gemi üreterek okyanusa yelken açmak mümkün. © Iron Gate Studio

Toplanabilir öğeler dışında üretilebilir öğeleri de pas geçmemek gerekiyor. Oyunun üretim ağını açabilmek için mümkün olan her şeyi üretmen şart. En başta üretim için bir tezgâh inşa etmelisin ve bunu kullanabilmek için de üstünü çatı ile örtmelisin. Tezgâhın başına geçtikten sonra mevcut olan tüm tarifleri uygulaman, üretilebilir diğer öğelere erişim hakkı verecek. İlk üretim masası olan tezgâhta daha fazla şey üretebilmek için üretim kategorisindeki doğrama kütüğü ve tabaklama askılığı gibi yapılar da inşa edilmeli.

5. Karnını Her Daim Tok Tut

Olta ile balık tutarak karnını doyurabilirsin. © Iron Gate Studio

Valheim’da sağlık ve dayanıklılık karın tokluğuyla doğru orantılı olarak artıyor. Oyunda aynı anda en fazla üç çeşit yemek yiyebiliyor ve karnını bu şekilde tok tutuyorsun. Oyunun ilk saatlerinde bol bol domuz ve geyik avlayabilir, bunların etini pişirme istasyonunda pişirebilirsin. Et dışında doğada bulabileceğin ahududu ve mantar gibi meyveler de karnını doyuracaktır. Her yiyeceğin sağlığa ve dayanıklılığa katkısı farklı . Yeni tarifler öğrendikçe çok daha faydalı yiyecekler hazırlayabilirsin.

6. Hayvanları ve Düşmanları Tanı

Trollere karşı menzilli silahlar kullanmak en mantıklı tercih. © Iron Gate Studio

Et elde etmek için avlanman gerektiğini söyledik. Peki nasıl avlanacaksın? Bu konuda dikkat etmen gereken iki detay var: Sahip olduğun silah ve avlamak istediğin av. Valheim’da her hayvanın davranış şekli farklı. Domuzlar seni fark edince saldırıya geçerken, geyikler anında uzaklaşmaya başlıyor. Bu nedenle hem yakın dövüş silahı, hem de menzilli silah taşıman mühim . Aynı şekilde Greyling, Greydwarf, Skeleton ve Ghost gibi düşmanlar da farklı davranışlar sergiliyor, haliyle ritüellerini öğrenmek önemli.

7. Yeni Biyomları Keşfet

Bataklık bölgesinde Draugr gibi zorlu düşmanlar yer alıyor. © Iron Gate Studio

Valheim’daki macera çayır bölgesinde başlıyor. Çayırlarda domuz ve geyik gibi hayvanlar dışında canlı görmek zor. Ne var ki toplanabilecek kaynak sayısı da benzer şekilde oldukça az. Oyunda farklı düşman ve kaynaklar içeren dokuz biyom bulunuyor. Çayırdan biraz uzaklaşınca ilk adresin kara orman olacaktır. Bakır açısından zengin bu bölgede ilk düşmanlarınla karşılaşacaksın. Oyundaki diğer biyomlar ise bataklık, dağ, derin kuzey, okyanus, ova, sisli topraklar ve “ashlands” olarak isimlendiriliyor.

8. Önemli Yerleri Haritada İşaretle

Önemli yerleri haritada işaretlemeyi ihmal etme. © Iron Gate Studio

Oyunun haritası tohum (seed) sistemi ile rastgele oluşuyor. Bu nedenle hangi biyomun nerede olduğu tam bir muamma. Üstelik başlangıçta harita tamamen kapalı ve sadece geçtiğin yerler haritada gözüküyor, haliyle uzun saatler keşif yapman gerekiyor. Ne var ki bazen bulduğun bir yeri ya da kaynağı o an değerlendirmen mümkün olmuyor. Bu durumda haritadaki işaretleme sistemini kullanmalısın. Sağ taraftan bir ikon seçip herhangi bir noktaya çift sol tıkladığında o noktayı işaretleyebilir ve üstüne not düşebilirsin.

9. Üs İnşa Etme Sistemini Öğren

Üs inşa etme sistemini öğrendikten sonra yaratıcılığını konuştur! © Iron Gate Studio

Valheim'daki en önemli konulardan biri üs inşa etmek . Haritayı biraz keşfedip en çok ihtiyaç duyulan kaynakların nerede olduğunu öğrendikten sonra yerleşik düzene geçmek isteyeceksin. Bu sadece bir tercih değil, aynı zamanda gereklilik çünkü yeni eşyalar üretmek için ocakta maden eritmen, karnını doyurmak için tarlada sebze yetiştirmen, bal üretmek için arı kovanı kurman gerekiyor. İnşa sistemini öğrendikten sonra ise hayal gücüne göre enfes bir Viking evi ve hatta köyü inşa edebilirsin.

10. Boss Savaşlarına İyi Hazırlan

İlk boss Eikthyr görkemli görünüşüne rağmen kolayca alt edilebiliyor. © Iron Gate Studio

Valheim'daki tek amaç keşif yapmak ve hayatta kalmak değil tabii ki. Oyunun başlangıç noktasında beş taştan oluşan bir anıt bulunuyor ve bu beş taş Valheim boss'larını temsil ediyor. Valheim'daki boss'lar Eikthyr, Elder, Bonemass, Moder ve Yagluth olarak sıralanıyor. Eikthyr’i çağırmak ve kesmek oldukça kolay, sadece iki geyik avı ganimetini adak yerine koyman yeterli. Diğer dört boss için ise haritanın farklı bölgelerini keşfe çıkman ve onları çağırmak için gereken eşyaları toplaman gerekiyor.

Valheim Sistem Gereksinimleri

Valheim’ın açık dünyası oldukça büyük olduğundan akıllara gelen ilk sorulardan biri “ Valheim kaç GB? ” olacaktır. Tam bu noktada büyük bir sürprizle karşılaşacaksın çünkü oyunun diskte kapladığı alan sadece 1 GB. Valheim’ın kendine has hibrit grafik tarzı bunun başlıca sebebi. Öte yandan performans konusunda da bir hayli başarılı oyun ancak daha fazla performans almak için ufak bir ince ayar yapabilirsin.

Valheim fps arttırma

Valheim’da fps arttırmak için oyunun ana klasöründeki valheim_Data klasörüne girmen gerekiyor. Bu klasörde yer alan boot.config dosyasını Notepad ile açtıktan sonra en üste gfx-enable-gfx-jobs=1 ve gfx-enable-native-gfx-jobs=1 olmak üzere iki satır ekle, dosyayı kaydet. Son olarak Steam kütüphanesinde oyuna sağ tıklayıp özelliklere girerek başlatma seçeneklerine -windows-mode exclusive yaz.

Valheim minimum sistem gereksinimleri

2.6 GHz çift çekirdekli işlemci

NVIDIA GeForce GTX 500 ekran kartı

4 GB bellek

1 GB disk alanı

Windows 7 işletim sistemi

Valheim önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i5 3.0 GHz işlemci

NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı

8 GB bellek

1 GB disk alanı

Windows 7 işletim sistemi

Valheim Hileleri ve Konsol Komutları

Oyunu diğer oyuncularla oynarken görev paylaşımı yapmak işleri kolaylaştırıyor ancak tek başına oynadığında çok fazla hamallık yapman gerekebilir. Bu durumda işleri kolaylaştırmak isteyebilirsin. Yapımcılar da oyunu tek başına oynayanların kullanabileceği, yani toplu oyunlarda geçersiz olan bazı hileler hazırlamışlar. Oyun sırasında F5 tuşu ile açılan konsola imacheater yazdıktan sonra aşağıdaki komutları kullanabilirsin.