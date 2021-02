Valheim Rehberi ve İpuçları

. Oyuncuların bitmek bilmeyen hayatta kalma mücadelesi tutkularına sayısız oyun ev sahipliği yaptı bugüne kadar. Birbirinden farklı temalara sahip bu oyunların son örneği ise Valheim oldu. Üstelik oyun kimsenin beklemediği bir popülarite yakaladı ve 7 gün sonunda 1 milyon, 13 gün sonunda 2 milyon satış barajını aştı. An itibariyle Steam üzerindeki

1. Temel Eşyaları Hemen Üret

2. Yatak İnşa Et

çünkü bir kez inşa edip sahiplendiğinde “spawn” noktası görevi görüyor. Eğer bir yatak yapıp sahiplenmezsen, her öldüğünde oyuna ilk girdiğin yerde spawn olursun. Yatak inşa edebilmek için sadece sekiz odun toplamak yeterli.

Üretilebilen ilk eşyalardan taş balta sayesinde ağaç kesip odun toplayabilirsin. Bir diğer temel eşya çekiç sayesinde ise farklı kategoriler altındaki sayısız şeyi inşa etmen mümkün. Bunlardan biri de mobilya kategorisi altında yer alan yatak. Oyunda yatağın önemi büyük çünkü bir kez inşa edip sahiplendiğinde “spawn” noktası görevi görüyor. Eğer bir yatak yapıp sahiplenmezsen, her öldüğünde oyuna ilk girdiğin yerde spawn olursun. Yatak inşa edebilmek için sadece sekiz odun toplamak yeterli.

Üretilebilen ilk eşyalardan taş balta sayesinde ağaç kesip odun toplayabilirsin. Bir diğer temel eşya çekiç sayesinde ise farklı kategoriler altındaki sayısız şeyi inşa etmen mümkün. Bunlardan biri de mobilya kategorisi altında yer alan yatak. Oyunda yatağın önemi büyük çünkü bir kez inşa edip sahiplendiğinde “spawn” noktası görevi görüyor. Eğer bir yatak yapıp sahiplenmezsen, her öldüğünde oyuna ilk girdiğin yerde spawn olursun. Yatak inşa edebilmek için sadece sekiz odun toplamak yeterli.

3. Bulduğun Her Yeni Şeyi Topla