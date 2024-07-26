VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde Final Heyecanı

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde heyecan 1. Split aşaması ile başlamıştı. 20 Ocak - 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen bu aşamada Digital Athletics, Fenerbahçe Esports, Fire Flux Esports, Galakticos, Galatasaray Esports, HOWL Esports, İstanbul Wildcats, Papara SuperMassive, Regnum Carya Esports ve S2G Esports takımları yer aldı.

Galakticos © Riot Games

10 takımın lig usulü karşı karşıya geldiği maçlar sonunda üçüncü ve altıncı ile dördüncü ve beşinci takımlar eleme maçına çıktı. Galipler ligin ilk iki sırasındaki takımlarla eşleşti, bu maçların galipleri arasında oynanan maçı kazanan ve ardından kaybedenler tarafından gelen Galakticos’u da yenen Fire Flux Esports bu split’i şampiyon tamamladı.

2. Split’te 1. Split’in ilk sekiz takımı ile Eternal Fire ve Pcific Esports yer aldı. Yine lig usulü oynanan bölümü Fire Flux Esports lider tamamladı. 1. Split ile aynı formatta düzenlenen 2. Split’te HOWL Esports’u mağlup eden Pcific Esports ilk finalist olurken, HOWL Esports kaybedenler tarafından gelen Galakticos’u yenerek ikinci finalist oldu.

Aylar süren zorlu sürecin ardından final günü geldi çattı. Pcific Esports ve HOWL Esports, bugün (26 Temmuz) şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Bu maçın galibi 31 Ağustos - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek VALORANT Champions Tour Ascension 2024: EMEA 'da mücadele edecek.

HOWL Esports © Riot Games

Pcific Esports kurucularından Derya Üçpınar 'ın final öncesinde şunları şöyledi: "Birlik Ligi'nde kıran kırana geçen bir sezon izledik ancak HOWL esports ve Pcific Esports olarak gençlere inanmanın en doğru yol olduğunu tekrar göstermiş olduk. Kendi ekolümüz, kültürümüz ve oyunumuz ile tüm VALORANT ekosisteminde büyük bir değişimin öncüleri olduğumuza inanıyoruz."

"Her ihtimalde inandığımız yolda yürümeye, ekosisteme inanmaya ve ekosistemi en temelden yatırımlarla beslemeye devam edeceğiz. Büyük Pcific ailesiyle gurur duyuyorum. Umarım sonu şampiyonluk olur. ESA'ya da ayrı bir parantez açmak isterim; hem altı gün offline kararı hem de süreçteki profesyonellikleri ile tüm dünyaya örnek oldular. İki takıma da başarılar."

VALORANT Champions Tour Ascension 2024: EMEA'nın hemen öncesinde, 1 - 25 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de VALORANT Champions 2024 'ün gerçekleşeceğini ve FUT Esports 'un bu turnuvada şampiyonluk mücadelesi vereceğini hatırlatalım. Temsilcimiz EDward Gaming, G2 Esports ve Paper Rex takımları ile D Grubu'nda yer alıyor.