VALORANT Champions Başlıyor

finalleri başlıyor. 1 - 12 Aralık tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek finallerde dünyanın en iyi 16 takımı karşı karşıya geliyor. Bu takımlardan biri de Red Bull sporcusu

CS:GO'dan VALORANT'a geçiş yaptıktan sonra Jett'in nasıl oynanması gerektiğini tüm dünyaya gösteren ve VALORANT Champions finallerindeki tek Türk sporcu olan Mehmet Yağız "cNed" İpek, turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bir yıl boyunca ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını bu turnuvada almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Destekleyen herkese teşekkürler.”