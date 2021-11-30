VALORANT Champions Başlıyor

Bir Oyun Daha
VALORANT’ta yılın en önemli etkinliği VALORANT Champions finalleri başlıyor. 1 - 12 Aralık tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek finallerde dünyanın en iyi 16 takımı karşı karşıya geliyor. Bu takımlardan biri de Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek’in yer aldığı Acend. 16 takım ve 80 oyuncu, tarihin ilk “VALORANT Dünya Şampiyonu” unvanı için mücadele edecek.
CS:GO'dan VALORANT'a geçiş yaptıktan sonra Jett'in nasıl oynanması gerektiğini tüm dünyaya gösteren ve VALORANT Champions finallerindeki tek Türk sporcu olan Mehmet Yağız "cNed" İpek, turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bir yıl boyunca ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını bu turnuvada almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Destekleyen herkese teşekkürler.”
VALORANT Champions finallerinde takımlar dörderli dört gruba ayrılmış durumda. Grup maçları sonunda ikişer takım gruptan çıkacak ve çeyrek final aşamasına geçecek. Bu noktadan itibaren eleme usulü devam edecek turnuvada şampiyon olan takım ise 1 milyon dolar ödül havuzundan en büyük payı alacak. Turnuvanın maçları VALORANT Esports Türkiye kanalından canlı olarak yayınlanacak.
A Grubu
- Acend
- Team Envy
- Vivo Keyd
- X10 ESPORT
B Grubu
- FURIA
- KRÜ Esports
- Sentinels
- Team Liquid
C Grubu
- Crazy Raccoon
- Gambit Esports
- Team Secret
- Team Vikings
D Grubu
- Cloud9
- FNATIC
- FULL SENSE
- Vision Strikers