Bir Oyun Daha
© Jianhua Chen/Riot Games
Bir Oyun Daha
cNed ve Takımı VALORANT Champions 2021 Şampiyonu!
Red Bull sporcusu Mehmet Yağız “cNed” İpek’in yer aldığı Acend takımı VALORANT Champions 2021 şampiyonu oldu.
VALORANT'ta dünyanın en iyi takımları VALORANT Champions turnuvası için Almanya'nın Berlin şehrinde bir araya geldi. 16 takımın mücadele ettiği finallerde Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek'in yer aldığı Acend takımı da vardı.
Team Envy, Vivo Keyd ve X10 ESPORT ile A grubunda yer alan Acend, ilk maçta Keyd Stars'ı 2:1 ve kazananlar maçında Team Envy'yi 2:0 mağlup edip grubunu lider tamamladı. Acend'in çeyrek finaldeki rakibi ise C grubu ikincisi Team Secret'tı.
Çeyrek finalde Team Secret'ı 13:8'lik ve 13:6'lık skorlarla 2:0 mağlup eden Acend'in yarı finaldeki rakibi Team Liquid oldu. Red Bull Home Ground finalinde de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden 2:0 ile Acend galip ayrıldı.
VALORANT Champions final maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Beş maç üzerinden oynanan ve üç galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı finalde Gambit Esports karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Acend şampiyonluğa ulaştı.
VALORANT Champions Final Maçları
- Acend 11:13 Gambit Esports (Breeze)
- Acend 13:7 Gambit Esports (Ascent)
- Acend 3:13 Gambit Esports (Fracture)
- Acend 14:12 Gambit Esports (Icebox)
- Acend 13:8 Gambit Esports (Split)