cNed ve Takımı VALORANT Champions 2021 Şampiyonu!

'in yer aldığı Acend takımı da vardı.

VALORANT'ta dünyanın en iyi takımları VALORANT Champions turnuvası için Almanya'nın Berlin şehrinde bir araya geldi.

VALORANT Champions finali müthiş bir çekişmeye sahne oldu.

Team Envy, Vivo Keyd ve X10 ESPORT ile A grubunda yer alan

Team Envy, Vivo Keyd ve X10 ESPORT ile A grubunda yer alan Acend , ilk maçta Keyd Stars'ı 2:1 ve kazananlar maçında Team Envy'yi 2:0 mağlup edip grubunu lider tamamladı . Acend'in çeyrek finaldeki rakibi ise C grubu ikincisi Team Secret'tı.

Team Envy, Vivo Keyd ve X10 ESPORT ile A grubunda yer alan Acend , ilk maçta Keyd Stars'ı 2:1 ve kazananlar maçında Team Envy'yi 2:0 mağlup edip grubunu lider tamamladı . Acend'in çeyrek finaldeki rakibi ise C grubu ikincisi Team Secret'tı.

oldu. Red Bull Home Ground finalinde de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden 2:0 ile Acend galip ayrıldı.

'ı 13:8'lik ve 13:6'lık skorlarla 2:0 mağlup eden Acend'in yarı finaldeki rakibi

Çeyrek finalde Team Secret 'ı 13:8'lik ve 13:6'lık skorlarla 2:0 mağlup eden Acend'in yarı finaldeki rakibi Team Liquid oldu. Red Bull Home Ground finalinde de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden 2:0 ile Acend galip ayrıldı.

Çeyrek finalde Team Secret 'ı 13:8'lik ve 13:6'lık skorlarla 2:0 mağlup eden Acend'in yarı finaldeki rakibi Team Liquid oldu. Red Bull Home Ground finalinde de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden 2:0 ile Acend galip ayrıldı.